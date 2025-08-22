Quốc tế Nhận định, dự đoán Genoa vs Lecce: 3 điểm trên sân nhà Trận đấu giữa Genoa vs Lecce giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 23/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Genoa vs Lecce mới nhất

Hai tân binh của Patrick Vieira – tài năng trẻ Valentin Carboni (thuộc biên chế Inter) và đội trưởng tuyển Romania Nicolae Stanciu – cùng ghi bàn trong chiến thắng ở Coppa Italia và nhiều khả năng tiếp tục đá chính.

Ở hàng thủ, Leo Ostigard trở lại sau thời gian cho mượn, và với việc Koni De Winter đã sang AC Milan, anh có thể đá cặp cùng Johan Vasquez ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trên hàng công, chân sút số một mùa trước Andrea Pinamonti đã trở lại Sassuolo, nên Lorenzo Colombo – từng ghi 5 bàn cho Lecce ở Serie A 2022-23 – có thể sẽ đá chính và đối đầu đội bóng cũ.

Chủ nhà Genoa chỉ thiếu Caleb Ekuban và hậu vệ Sebastian Otoa vì chấn thương. Trong khi đó, Lecce mất hai bệnh binh dài hạn Gaby Jean và Filip Marchwinski; tiền đạo quan trọng Santiago Pierotti cũng bị treo giò.

Đội khách còn tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Federico Baschirotto gia nhập Cremonese, trong khi chân sút chủ lực Nikola Krstovic – người đạt mốc bàn thắng hai con số mùa trước và tung ra nhiều cú sút nhất Serie A – đã sang Atalanta.

Dẫu vậy, Lecce đã bổ sung được những cái tên đáng chú ý: tài năng trẻ Francesco Camarda từ Milan và cầu thủ chạy cánh Riccardo Sottil từ Fiorentina (theo dạng cho mượn). Cả hai nhiều khả năng sẽ góp mặt ở tuyến đầu trong trận đấu cuối tuần này.

Đội hình dự kiến Genoa vs Lecce mới nhất

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo

Lecce: Falcone; Kouassi, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Morente, Camarda, Sottil

Nhận định bóng đá Genoa vs Lecce mới nhất

Sau khởi đầu chậm chạp mùa trước – mùa thứ hai kể từ khi trở lại Serie A – Genoa đã chia tay HLV Alberto Gilardino, người từng đưa đội lên hạng, và bổ nhiệm một HLV danh tiếng hơn để xoay chuyển tình thế.

Patrick Vieira đến vào tháng 11 và nhanh chóng giúp đội bóng bứt khỏi khu vực nguy hiểm, thắng năm trận trong chuỗi sáu trận sân nhà bất bại.

Tuy nhiên, hy vọng về một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng sớm tan biến khi Genoa có phần chùng xuống sau khi chắc chắn trụ hạng. Họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13, sau chiến thắng trong ngày hạ màn trên sân Bologna.

Trong một mùa hè đầy biến động tại Serie A, Genoa lại khá ổn định, và thầy trò Vieira vừa có màn khởi động ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Vicenza tại Coppa Italia.

Dù chỉ giành được 1 điểm ở 3 trận mở màn Serie A gần nhất, Rossoblu sẽ bắt đầu mùa 2025-26 bằng một trận đấu được xem là vừa tầm. Họ đang bất bại 9 trận sân nhà liên tiếp trước đối thủ tuần này, trong đó thắng cả 3 trận gần nhất tại Marassi cùng tỷ số 2-1.

Thực tế, Lecce mới chỉ thắng Genoa 2 lần ở Serie A – đều trên sân nhà Via del Mare – trong khi đã thua 10 và hòa 6.

Dù vậy, việc trở lại Stadio Ferraris cuối tuần này cũng đủ để họ cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi thoát hiểm ngoạn mục vào tháng 5.

Trong trận cuối mùa trước, dù chỉ còn 10 người, Lecce bất ngờ đánh bại Lazio ngay tại Rome, qua đó giành quyền trụ hạng và đẩy Empoli xuống Serie B. Trước đó một tuần, họ cũng vừa chấm dứt chuỗi 4 tháng không thắng. Nhờ vậy, Lecce kéo dài chuỗi hiện diện ở Serie A lên ba mùa liên tiếp, đồng thời lần đầu tiên trong một năm thắng liền hai trận.

Thế nhưng, vòng xoáy thay HLV quen thuộc tại Serie A vẫn không chừa Lecce: Marco Giampaolo ra đi, và Eusebio Di Francesco trở lại trong lần thứ hai dẫn dắt đội bóng.

Cựu HLV Roma này mới có màn ra mắt bằng chiến thắng 2-1 trước Juve Stabia tại Coppa Italia, nhưng lịch sử cho thấy ông hiếm khi khởi đầu thuận lợi ở Serie A.

Không chỉ vậy, Lecce vừa bán đi tiền đạo chủ lực, và họ chỉ thắng 1, thua 12 trong 19 trận mở màn mùa giải ở giải đấu cao nhất nước Ý.

Dự đoán tỉ số Genoa vs Lecce mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Genoa vs Lecce như sau:

Sportsmole: Genoa 2-0 Lecce

WhoScore: Genoa 1-0 Lecce

Genoa 1-0 Lecce Báo chúng tôi dự đoán: Genoa 1-0 Lecce

Xem trực tiếp Genoa vs Lecce khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Genoa vs Lecce trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.