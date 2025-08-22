Quốc tế Nhận định, dự đoán Sassuolo vs Napoli: Chủ nhà vùng vẫy bất thành Trận đấu giữa Sassuolo vs Napoli giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sassuolo vs Napoli mới nhất

Tân binh Kevin De Bruyne dự kiến sẽ đá chính ở hàng tiền vệ của Napoli, trong khi trung vệ Sam Beukema cũng góp mặt. Ở hàng công, tiền đạo cao lớn Lorenzo Lucca sẽ thay thế Lukaku – người dính chấn thương đùi nặng ở trận giao hữu cuối cùng.

McTominay – ứng viên Quả bóng Vàng – có thể phải điều chỉnh vai trò để nhường đất cho De Bruyne, nhưng sự kết hợp của anh cùng Anguissa và Lobotka ở tuyến giữa vẫn là xương sống của Napoli.

Bên phía Sassuolo, Armand Laurienté – vua phá lưới Serie B mùa trước với 18 bàn – vẫn là niềm hy vọng chính, dù từng được liên hệ rời CLB. Anh có thể sát cánh cùng Domenico Berardi và Andrea Pinamonti trong tam tấu quen thuộc.

Ở khung gỗ, hai tân binh Stefano Turati và Arijanet Muric cạnh tranh suất bắt chính. Ngoài ra, hậu vệ Sebastian Walukiewicz (từ Torino), tiền đạo Alieu Fadera (Como) và tiền vệ Ismael Koné (thuộc biên chế Marseille) đều đã ra sân trong trận thắng Catanzaro. Josh Doig – đồng đội của McTominay ở tuyển Scotland – là người ghi bàn duy nhất trong trận đó.

Đội hình dự kiến Sassuolo vs Napoli mới nhất

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca

Nhận định bóng đá Sassuolo vs Napoli mới nhất

Bước vào vòng đấu cuối cùng Serie A mùa trước với chỉ 1 điểm nhiều hơn Inter Milan – đội có chuyến làm khách đến Como cùng thời điểm tối thứ Sáu – Napoli cần một chiến thắng trên sân nhà trước Cagliari để chính thức đăng quang.

Hai năm sau lần gần nhất vô địch, Napoli đã giành Scudetto thứ tư trong lịch sử (sau các mùa 1986-87, 1989-90 và 2022-23 của HLV Luciano Spalletti). Scott McTominay đã giải tỏa áp lực bằng một cú sút tuyệt đẹp, trước khi Romelu Lukaku ghi bàn thứ hai ngay sau giờ nghỉ, ấn định thắng lợi quyết định.

Dù thiếu sự mạch lạc trong lối chơi, Partenopei vẫn kết thúc mùa giải bằng 5 trận thắng, 2 trận hòa ở 7 vòng cuối, chỉ thủng lưới 2 bàn, trong khi Inter sa sút vì kiệt sức.

Sau khi trở thành HLV đầu tiên vô địch Serie A cùng ba CLB khác nhau (Inter, Juventus và Napoli), Antonio Conte đã gây bất ngờ khi đồng ý tiếp tục ở lại sân Maradona sau cuộc gặp căng thẳng với chủ tịch Aurelio De Laurentiis.

Trong mùa hè, De Laurentiis thể hiện tham vọng xây dựng triều đại mới khi chiêu mộ nhiều ngôi sao, đáng chú ý nhất là Kevin De Bruyne. Napoli cũng khởi động mùa giải với 3 trận thắng liên tiếp, và họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Reggio Emilia – nơi họ từng thắng Sassuolo 6-1 ở lần gần nhất ghé thăm.

Tháng 2/2024, Sassuolo từng vỡ vụn khi để thua tan nát trước Napoli, với hat-trick của Victor Osimhen và cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia. Dù hiện tại cả hai ngôi sao này đã rời đi, ít ai tin Sassuolo có thể chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng trước Napoli.

Sau khi rớt hạng, Sassuolo đã trở lại Serie A ngay mùa kế tiếp bằng chức vô địch Serie B, dưới sự dẫn dắt của Fabio Grosso – cựu HLV Lyon và nhà vô địch World Cup 2006. Đội bóng vùng Emilia-Romagna vẫn giữ chân được nhiều trụ cột và giành ngôi đầu với khoảng cách 6 điểm so với Pisa.

Sassuolo khép lại loạt giao hữu bằng hai trận hòa với Empoli và Brest, sau đó khởi đầu mùa 2025-26 bằng chiến thắng 1-0 trước Catanzaro tại Coppa Italia. Tại Mapei mùa trước, họ thắng 14 và chỉ thua 3 sau 19 trận, nhưng rõ ràng sẽ phải nâng cấp bản lĩnh khi đối diện đương kim vô địch Napoli.

Dự đoán tỉ số Sassuolo vs Napoli mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sassuolo vs Napoli như sau:

Sportsmole: Sassuolo 1-2 Napoli

WhoScore: Sassuolo 0-2 Napoli

Sassuolo 0-2 Napoli Báo chúng tôi dự đoán: Sassuolo 1-2 Napoli

Xem trực tiếp Sassuolo vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sassuolo vs Napoli trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.