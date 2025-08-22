Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs Aston Villa: Đôi công hấp dẫn Trận đấu giữa Brentford vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs Aston Villa mới nhất

Brentford sẽ không có sự phục vụ của Vitaly Janelt (mắt cá), Gustavo Nunes (đùi) và Paris Maghoma (chưa rõ lý do). Tiền đạo Wissa, mục tiêu của Newcastle, tiếp tục vắng mặt trong tập luyện và không góp mặt.

Ethan Pinnock bỏ lỡ trận gặp Nottingham Forest vì chấn thương trong lúc tập và sẽ được kiểm tra thêm trước giờ đấu. Mikkel Damsgaard có thể trở lại sau khi vợ anh sinh con đầu lòng cuối tuần trước.

Cả Damsgaard và tân binh Jordan Henderson đều có thể được đá chính ở tuyến giữa cùng Mathias Jensen. Sự trở lại của hậu vệ trái Rico Henry giúp Keane Lewis-Potter có thể chơi cao hơn, hỗ trợ Thiago trên hàng công. Kevin Schade cũng là một lựa chọn thay Fabio Carvalho.

Bên phía Aston Villa, Konsa sẽ bị treo giò một trận sau tấm thẻ đỏ tuần trước, trong khi Andres Garcia và Ross Barkley khó kịp bình phục để ra sân.

Dù Bizot chơi ấn tượng ở trận ra mắt, anh nhiều khả năng nhường chỗ cho thủ môn số một Emiliano Martinez, người đã mãn án treo giò sau khi bị đuổi ở vòng cuối mùa trước.

Vắng Konsa, Pau Torres có thể đá cặp trung vệ cùng Tyrone Mings. Trên hàng công, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa – Morgan Rogers – sẽ sát cánh với Ollie Watkins, người đã ghi bàn trong cả hai lần gần nhất trở lại sân Brentford, đồng thời có 11 bàn trong 18 trận Ngoại hạng Anh gần đây tại London.

Đội hình dự kiến Brentford vs Aston Villa mới nhất

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade

Aston Villa:

Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Nhận định bóng đá Brentford vs Aston Villa mới nhất

Chỉ hơn sáu tuần sau khi kế nhiệm Thomas Frank tại ghế nóng Brentford, xuất thân là một HLV tình huống cố định, Keith Andrews lại chứng kiến đội bóng của mình thủng lưới từ một quả phạt góc ngay trong năm phút đầu ở trận thua 1-3 trước Nottingham Forest cuối tuần qua.

Pha xử lý lúng túng nơi hàng thủ dẫn tới quả phạt góc đã mở đầu cho hiệp một bạc nhược của Brentford, khi họ nhận ba bàn thua. Phải tới phút 78, Igor Thiago mới gỡ lại một bàn danh dự từ chấm phạt đền, đồng thời có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Andrews không chỉ đối mặt với một mùa hè đầy biến động tại Brentford, ông còn phải nỗ lực duy trì kỷ lục ấn tượng của CLB: chưa từng rơi vào nhóm xuống hạng trong suốt bốn mùa gần đây. Hiện tại, Brentford vẫn giữ được thành tích này nhờ hiệu số, nhưng thất bại vào thứ Bảy tới có thể đẩy họ vào nhóm cuối bảng.

Nhiều ý kiến dự đoán Brentford sẽ trải qua mùa giải khó khăn sau sự ra đi của Bryan Mbeumo, Christian Norgaard, Mark Flekken và việc tiền đạo Yoan Wissa muốn rời đội. Tuy nhiên, họ bước vào trận đấu sắp tới với thành tích chưa từng thua trận sân nhà mở màn trong chín mùa ở hạng đấu cao nhất (7 thắng, 2 hòa), ghi ít nhất hai bàn mỗi trận.

Dẫu vậy, Brentford lại gặp nhiều khó khăn trước Aston Villa, khi không thắng trong sáu lần chạm trán gần nhất ở Ngoại hạng Anh (2 hòa, 4 thua) và chưa từng giữ sạch lưới trong tám cuộc đối đầu tại giải. Mùa trước, họ thua 0-1 ngay trên sân nhà.

Người hâm mộ Ngoại hạng Anh phải chờ đến vòng 4 mùa 2024-25 mới chứng kiến trận hòa 0-0 đầu tiên, nhưng chỉ tới vòng 2 mùa này, Aston Villa đã cầm hòa Newcastle trong thế thiếu người ngay trên sân Villa Park.

Ezri Konsa bị truất quyền thi đấu ở giữa hiệp hai vì phạm lỗi trong tình huống cuối cùng, nhưng Newcastle – không có Alexander Isak – đã không tận dụng được lợi thế hơn người. Villa chỉ tung ra ba cú sút trong cả trận, ít nhất kể từ tháng 5/2024, đồng thời đứng cuối bảng về số cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (0,20) ở vòng mở màn.

Đội bóng của Unai Emery phải cảm ơn tân binh Marco Bizot, thủ môn 34 tuổi là bản hợp đồng mới duy nhất góp mặt trong đội hình, trong bối cảnh đội hình Villa không có nhiều thay đổi và cần thêm viện binh trước hạn chót 1/9, sau khi Marcus Rashford, Marco Asensio và Jacob Ramsey đã rời đi.

Dù vậy, Villa có thể an ủi khi nối dài chuỗi bất bại sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên 19 trận (11 thắng, 8 hòa) – dài nhất lịch sử CLB ở giải – và hiện chuẩn bị hành quân tới Brentford, nơi họ đã thắng cả hai lần gần nhất.

Tính cả trận thua 0-2 trước Man United ở vòng cuối mùa trước, Villa hiện trải qua hai trận liên tiếp không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ là lần thứ hai dưới thời Emery. Họ chưa từng “tịt ngòi” ba trận liên tiếp ở giải kể từ tháng 7/2020 khi còn được dẫn dắt bởi Dean Smith.

Dự đoán tỉ số Brentford vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Brentford 0-2 Aston Villa

WhoScore: Brentford 1-2 Aston Villa

Brentford 1-2 Aston Villa Báo chúng tôi dự đoán: Brentford 1-2 Aston Villa

Xem trực tiếp Brentford vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.