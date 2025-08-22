Quốc tế Nhận định, dự đoán Burnley vs Sunderland: Ác mộng trên sân nhà Trận đấu giữa Burnley vs Sunderland giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burnley vs Sunderland mới nhất

Burnley sẽ tiếp tục vắng Zeki Amdouni (đứt dây chằng), Manuel Benson (Achilles) và Jordan Beyer (gối). Connor Roberts (chấn thương nhẹ) vẫn bỏ ngỏ, trong khi Armando Broja, Axel Tuanzebe và Bashir Humphreys đều đã tập luyện trở lại và có thể góp mặt.

Sau khi ra sân với sơ đồ 5 hậu vệ trước Spurs, Parker cân nhắc trở lại hàng thủ bốn người, với khả năng Walker đá hậu vệ phải, Oliver Sonne dự bị. Bộ ba Maxime Esteve, Hjalmar Ekdal và Quilindschy Hartman nhiều khả năng giữ vị trí.

Josh Cullen – người tạo nhiều cơ hội nhất vòng 1 Premier League (5 lần) – sẽ chơi ở trung tuyến cùng một trong hai cái tên Josh Laurent hoặc Lesley Ugochukwu. Trên hàng công, Marcus Edwards, Loum Tchaouna và Jacob Bruun Larsen đều cạnh tranh suất đá chính.

Phía Sunderland, Aji Alese, Luke O'Nien (vai), Romaine Mundle (đùi), Leo Hjelde (Achilles) và Dennis Cirkin (cổ tay) đều chấn thương.

Jenson Seelt sẵn sàng trở lại sau chấn thương gặp phải ở trận thắng West Ham, nhưng Le Bris có thể trao cơ hội ra mắt Premier League cho tân binh Omar Alderete ở trung vệ, đá cặp cùng Ballard – người dẫn đầu toàn đội về số cú sút (4), sút trúng đích (2), tranh chấp thắng (10), tranh chấp bóng bổng thắng (6), phạm lỗi kiếm được (4) và phá bóng (9) ở vòng một.

Tân binh Nordi Mukiele, vừa ra mắt CLB tuần này, đã tập luyện một phần cùng đội, cũng như Arthur Masuaku. Cả hai sẽ được đánh giá khả năng ra sân trước giờ bóng lăn, còn lại đội hình Sunderland nhiều khả năng giữ nguyên.

Đội hình dự kiến Burnley vs Sunderland mới nhất

Burnley:

Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Laurent; Tchaouna, Edwards, Anthony; Foster

Sunderland:

Roefs; Hume, Alderete, Balland, Reinaldo; Sadiki, Xhaka, Diarra; Talbi, Mayenda, Adingra

Nhận định bóng đá Burnley vs Sunderland mới nhất

HLV Scott Parker của Burnley đã có trận mở màn khó khăn khi phải làm khách trước Tottenham – CLB mà ông từng khoác áo trong hai mùa giải – và đó là một sự trở lại Ngoại hạng Anh không mấy suôn sẻ cho ông cũng như cựu cầu thủ Spurs khác là Kyle Walker, khi Burnley hoàn toàn lép vế trước đội bóng của Thomas Frank cuối tuần qua.

Mùa trước, Burnley lập kỷ lục giữ sạch lưới chung cuộc 30 lần, chỉ để thủng lưới 16 bàn và không nhận quá một bàn trong suốt 46 trận Championship, qua đó thăng hạng trực tiếp với 100 điểm. Tuy nhiên, trở lại giải Ngoại hạng, họ đã nhận thất bại 0-3 tại London, con số bàn thua chiếm 19% tổng số bàn lọt lưới cả mùa trước chỉ trong vòng 90 phút.

Trải qua bốn mùa liên tiếp thăng – xuống hạng, Burnley giờ đặt mục tiêu trụ lại Premier League lâu dài. Parker thừa nhận đội hình trẻ của mình “vẫn đang học hỏi”, nhưng ông cũng khẳng định đã rút ra “nhiều điểm tích cực” từ trận thua Spurs.

Dù hàng thủ chơi chắc chắn ở Championship, Burnley đã thủng lưới trong 21 trận liên tiếp tại Premier League. Họ cũng thua trận sân nhà mở màn trong bảy trên chín mùa ở hạng đấu cao nhất, ngoại trừ hai chiến thắng trước Man United (2009-10) và Southampton (2019-20).

Tuy vậy, Burnley tự tin khi tiếp Sunderland, đối thủ mà họ bất bại trong cả ba lần gặp nhau trên sân nhà ở Premier League (2 thắng, 1 hòa), đồng thời giành 4 điểm trong hai lần chạm trán tại Championship mùa trước.

Sau tám năm vắng bóng tại Ngoại hạng Anh, Sunderland đã có màn trở lại ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước West Ham United trên sân nhà trước đám đông khán giả phấn khích.

HLV Regis Le Bris đã thực hiện một mùa hè thay đổi lớn với 11 tân binh, trong đó bảy người đá chính trước West Ham. Tuy nhiên, ba cầu thủ ghi bàn – Eliezer Mayenda, Daniel Ballard và Wilson Isidor – đều là những ngôi sao giúp đội bóng thăng hạng qua vòng playoff Championship.

Đứng thứ hai trên BXH Premier League sau vòng một, Sunderland hướng tới việc thắng hai trận mở màn lần đầu tiên kể từ mùa 1980-81, đồng thời có cơ hội giữ sạch lưới liên tiếp lần đầu kể từ mùa 1976-77.

Dẫu vậy, Sunderland thường khởi đầu tệ trên sân khách: họ không thắng trong 24 trận Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 8 và 9 (12 hòa, 12 thua) kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Bolton vào tháng 8/2009.

Trong lần gần nhất làm khách tại Turf Moor ở Premier League (2016), Sunderland thua 1-4. Tuy nhiên, hai chuyến làm khách sau đó đều hòa 0-0 và họ còn thắng Burnley 3-1 tại League Cup năm 2019, đủ để Le Bris và các học trò tin vào kết quả tích cực cuối tuần này.

Dự đoán tỉ số Burnley vs Sunderland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burnley vs Sunderland như sau:

Sportsmole: Burnley 1-3 Sunderland

WhoScore: Burnley 1-2 Sunderland

Burnley 1-2 Sunderland Báo chúng tôi dự đoán: Burnley 0-2 Sunderland

Xem trực tiếp Burnley vs Sunderland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burnley vs Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.