Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Elche: Trắng tay ra về Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Elche giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Elche mới nhất

Atletico chịu tổn thất khi tân binh Alex Baena dính chấn thương cơ trong trận mở màn và sẽ nghỉ thi đấu tới tháng 9. Jose Gimenez vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, nhưng nhìn chung lực lượng còn lại của Simeone khá ổn. Alexander Sorloth có thể được bố trí đá cặp với Julian Alvarez trên hàng công, trong khi Pablo Barrios nhiều khả năng vào sân từ đầu thay Conor Gallagher.

Về phía Elche, Yago Santiago và Adam El Mokhtari chấn thương, còn Josan chưa chắc kịp bình phục sau vấn đề gặp phải ở giai đoạn tiền mùa giải. Alvaro Rodriguez – bản hợp đồng từ Real Madrid – dự kiến tiếp tục dẫn dắt hàng công, trong khi Valera, người vừa ghi bàn ở vòng trước, cũng sẽ đá chính. Rodrigo Mendeza được kỳ vọng góp mặt ở tuyến trên và đội hình xuất phát của Elche sẽ không có nhiều bất ngờ.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Elche mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth

Elche:

Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mendoza; Rodriguez

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Elche mới nhất

Atletico Madrid đã có màn khởi đầu La Liga đầy thất vọng khi để thua 1-2 trước Espanyol vào tối Chủ Nhật.

Julian Alvarez mở tỷ số ở phút 37, nhưng các pha lập công của Miguel Rubio và Pere Milla đã giúp Espanyol ngược dòng thành công. Sau trận, HLV Diego Simeone thừa nhận đã mắc sai lầm chiến thuật trong các quyết định thay người.

Atletico đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch mùa này, sau khi kết thúc mùa trước với khoảng cách 12 điểm so với Barcelona. Tuy nhiên, thất bại ở vòng mở màn khiến họ sớm bị bỏ lại ba điểm.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Atletico hoạt động sôi nổi với thương vụ đắt giá nhất là Alex Baena, trong khi Samuel Lino và Arthur Vermeeren đã rời đội. Ở mùa trước, Atletico từng thắng Elche 4-0 tại Cúp Nhà Vua và họ sẽ quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng cuối tuần này.

Elche trở lại La Liga sau hai năm vắng bóng nhờ cán đích ở vị trí thứ hai tại Segunda Division mùa trước.

Đoàn quân của HLV Eder Sarabia khởi đầu mùa giải bằng trận hòa 1-1 trước Real Betis, khi Aitor Ruibal ghi bàn cho đối thủ trước khi German Valera gỡ hòa phút 81.

Elche cũng bổ sung nhiều nhân sự mới trong mùa hè, đáng chú ý là Federico Redondo từ Inter Miami cùng Andre Silva và Alvaro Rodriguez.

Trong lịch sử, Elche chỉ thắng 12/57 lần chạm trán Atletico trên mọi đấu trường, nhưng một trong số đó là chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở La Liga tháng 5/2023.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Elche mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Elche như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 2-0 Elche

WhoScore: Atletico Madrid 2-1 Elche

Atletico Madrid 2-1 Elche Báo chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 1-0 Elche

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Elche khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Elche trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.