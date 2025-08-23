Quốc tế Nhận định, dự đoán Mallorca vs Celta Vigo: Chủ nhà thắng hụt Trận đấu giữa Mallorca vs Celta Vigo giải La Liga diễn ra vào 22h00 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Mallorca vs Celta Vigo mới nhất

Mallorca sẽ không có Muriqi và Morlanes do án treo giò sau trận thua Barcelona. Samu Costa và Ivan Cuellar bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, song nhìn chung lực lượng của đội chủ nhà vẫn ổn định. Mateo Joseph nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội thay thế Muriqi trên hàng công, còn Toni Lato cũng đang cạnh tranh suất đá chính.

Về phía Celta, họ vắng Carl Starfelt nhưng không ghi nhận thêm ca chấn thương mới. Borja Iglesias, người chỉ vào sân thay người ở trận gặp Getafe, có thể được xếp đá chính để hỗ trợ Iago Aspas trên hàng công. Bryan Zaragoza cũng đang nỗ lực cạnh tranh nhưng khả năng cao vẫn sẽ bắt đầu từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Mallorca vs Celta Vigo mới nhất

Mallorca:

Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morey, Darder, Lato, Mojica; Torre; Joseph, Asano

Celta Vigo:

Rueda; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Beltran, Carreira; Aspas, Iglesias, Jutgla

Nhận định bóng đá Mallorca vs Celta Vigo mới nhất

Mallorca đã trải qua hiệp một thảm họa trước Barcelona ở trận mở màn mùa giải, khi để thủng lưới hai bàn và phải chơi thiếu người do Manu Morlanes cùng Vedat Muriqi nhận thẻ đỏ rời sân.

Dù vậy, công bằng mà nói, đội bóng của HLV Jagoba Arrasate đã thi đấu khởi sắc hơn nhiều trong hiệp hai khi chỉ còn chín người trên sân, nhưng Barcelona vẫn ấn định chiến thắng với pha lập công muộn của Lamine Yamal.

“Một nửa đỏ đen” kết thúc La Liga mùa trước ở vị trí thứ 10 và mùa này họ tiếp tục đặt mục tiêu tương tự, thậm chí có thể hướng tới suất dự cúp châu Âu nếu duy trì được sự ổn định.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Mallorca đã chiêu mộ Pablo Torre, Lucas Bergstrom, Marash Kumbulla và Mateo Joseph, và dự kiến sẽ còn thêm những bản hợp đồng mới trước khi thị trường đóng cửa. Tuy nhiên, Mallorca đã thua cả hai lần đối đầu Celta ở La Liga mùa trước, trong đó có thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Son Moix.

Celta đang dẫn trước Mallorca về thành tích đối đầu khi giành 20 chiến thắng so với 18 của đối thủ, còn lại là 12 trận hòa sau 50 lần chạm trán trên mọi đấu trường.

Giống Mallorca, “The Sky Blues” cũng mở màn mùa giải bằng kết quả thất vọng khi để thua 0-2 trước Getafe hôm Chủ Nhật vừa qua. Dù vậy, đội bóng của HLV Claudio Giraldez mùa này sẽ tham dự Europa League, nhờ cán đích ở vị trí thứ 7 tại La Liga mùa trước.

Celta đặt mục tiêu tái lập thành tích tương tự mùa này, nhất là sau những bản hợp đồng chất lượng như Ilaix Moriba, Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza và thủ môn Ionut Radu.

Mùa trước, Celta giành được 19 điểm trên sân khách (sau 19 trận), trong khi Mallorca kiếm về 27 điểm trên sân nhà.

Dự đoán tỉ số Mallorca vs Celta Vigo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Mallorca vs Celta Vigo như sau:

Sportsmole: Mallorca 2-1 Celta Vigo

WhoScore: Mallorca 1-1 Celta Vigo

Mallorca 1-1 Celta Vigo Báo chúng tôi dự đoán: Mallorca 1-1 Celta Vigo

Xem trực tiếp Mallorca vs Celta Vigo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Mallorca vs Celta Vigo trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 22h00 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.