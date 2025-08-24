Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool: Sai lầm cuối trận Trận đấu giữa Newcastle vs Liverpool giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 25/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Liverpool mới nhất

Không có sự hàn gắn nào giữa Isak và Newcastle trong tuần qua. Tiền đạo được định giá 150 triệu bảng tiếp tục bị loại khỏi tập thể khi anh công khai mong muốn chuyển đến Anfield.

Ngoài Isak, Newcastle gần như có đầy đủ lực lượng. Joe Willock đang trên đà trở lại sau chấn thương bắp chân và là ca chấn thương duy nhất của Howe lúc này. Tân binh Jacob Ramsey có thể được trao cơ hội ra mắt, nhưng nhiều khả năng HLV sẽ để anh làm quen dần, trong khi Anthony Elanga, Anthony Gordon và Harvey Barnes sẽ có cơ hội chuộc lỗi trên hàng công.

Barnes đặc biệt có lợi thế bên cánh trái khi Liverpool thiếu Jeremie Frimpong cho đến sau loạt trận quốc tế vì chấn thương gân kheo. Conor Bradley mới trở lại tập luyện, còn thể lực của Joe Gomez cũng đang được kiểm soát chặt chẽ.

HLV Arne Slot thậm chí nhắc tới việc có thể đẩy Dominik Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải, với sự trở lại của Ryan Gravenberch sau án treo giò giúp ông có thêm phương án xoay tua.

Trên hàng công, Salah – sau bàn thắng quen thuộc ở vòng mở màn – tiếp tục hướng tới kỷ lục ấn tượng trước Newcastle: 10 bàn thắng và 8 kiến tạo tại Premier League, trong đó anh đã kiến tạo ở 6 trận liên tiếp đối đầu “Chích chòe”.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Liverpool mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Liverpool:

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Nhận định bóng đá Newcastle vs Liverpool mới nhất

Một vụ lùm xùm chuyển nhượng chưa có hồi kết đang trở thành bối cảnh đặc biệt cho trận cầu tâm điểm tối thứ Hai – trận đấu mà lịch thi đấu Premier League dường như đã sắp đặt đúng thời điểm – khi Isak nỗ lực hết sức để rời đội chủ nhà, đầu quân cho nhà đương kim vô địch.

Tiền đạo người Thụy Điển và Newcastle liên tục công kích nhau bằng những phát biểu gay gắt. Isak cáo buộc CLB thất hứa và khẳng định mối quan hệ đôi bên không thể tiếp tục, trong khi phía “Chích chòe” khẳng định không hề có thỏa thuận nào cho phép anh rời đội trong mùa hè này.

Trong lúc phải liên tục đối mặt với những câu hỏi cũ rích ở các buổi họp báo, HLV Eddie Howe bận rộn tìm giải pháp tấn công thay thế cho sự vắng mặt của Isak. Tuy nhiên, đội bóng của ông không thể hiện được nhiều trước Aston Villa ở vòng 1, ngay cả khi Ezri Konsa bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi cuối cùng.

Tiếp nối phong độ nghèo nàn cuối mùa trước, Newcastle hiện đã tịt ngòi ba trận liên tiếp ở Premier League. Lần gần nhất họ không ghi bàn bốn trận liền ở hạng đấu cao nhất nước Anh là từ tháng 2/2020, giai đoạn trước đại dịch.

Dẫu vậy, đội bóng áo sọc đen trắng vẫn có thể nối dài một chuỗi tích cực khác: thắng trận sân nhà đầu tiên của mùa giải bốn năm liên tiếp dưới thời Howe. Họ cũng đã giành 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất tại St James’ Park.

Trong khi đó, Liverpool chẳng hề gặp khó khăn vì không có Isak trong đội hình. Ở vòng mở màn Premier League, “The Reds” suýt chút nữa trả giá vì hàng thủ lỏng lẻo trước Bournemouth, nhưng rốt cuộc vẫn thắng trong một trận cầu có tới 6 bàn.

Tân binh Hugo Ekitike ghi bàn và kiến tạo ngay trong ngày ra mắt, trước khi Antoine Semenyo lập cú đúp ấn tượng – chỉ ít lâu sau khi anh tố cáo bị phân biệt chủng tộc từ khán giả. Federico Chiesa lập siêu phẩm vô-lê hỗn loạn và Mohamed Salah cũng có bàn thắng khai mùa quen thuộc, dập tắt hy vọng ngược dòng của Bournemouth.

Đó là ngày mà lửa gặp lửa ở Anfield, khi Liverpool lấy sức mạnh tấn công bù đắp điểm yếu phòng ngự để chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại Premier League, đồng thời gỡ gạc sau thất bại trong trận Community Shield trước Crystal Palace.

Tuy nhiên, tính cả thất bại đó, Liverpool mới chỉ giữ sạch lưới 1/10 trận chính thức gần nhất – trước Leicester City, đội đã xuống hạng. Nhưng họ lại có cơ hội cân bằng kỷ lục ấn tượng ở mặt trận tấn công: nếu ghi bàn vào lưới Newcastle, Liverpool sẽ chạm mốc 36 trận ghi bàn liên tiếp ở hạng đấu cao nhất, bằng kỷ lục lịch sử lập trong giai đoạn 2019-2020.

Trong khi trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa trước thuộc về Newcastle, thì ở Premier League, “Chích chòe” đã không thắng bất kỳ trận nào trong 17 lần gần nhất đối đầu với nhà đương kim vô địch.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Newcastle 1-2 Liverpool

WhoScore: Newcastle 0-2 Liverpool

Newcastle 0-2 Liverpool Báo chúng tôi dự đoán: Newcastle 1-2 Liverpool

Xem trực tiếp Newcastle vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 25/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.