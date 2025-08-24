Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs MU: Quỷ đỏ ngược dòng Trận đấu giữa Fulham vs MU giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs MU mới nhất

Về phía Man United, tình hình chấn thương không có gì thay đổi. Martinez (đầu gối) và Mazraoui (gân kheo) vẫn vắng mặt, nhưng ngoài ra Amorim có đầy đủ lực lượng.

HLV trưởng xác nhận thủ môn Andre Onana đã bình phục và sẵn sàng thi đấu, nhưng không đảm bảo anh sẽ trở lại đội hình sau khi bị gạt bỏ thẳng thừng cuối tuần trước, nơi Bayindir tiếp tục gây thất vọng.

Trên hàng công, bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Arsenal, và nhiều khả năng anh sẽ nhắm đến suất đá chính của Mason Mount ở trận tới.

Phía Fulham, hai ca chấn thương đều ở hàng thủ. Ryan Sessegnon (chưa rõ chấn thương) và Antonee Robinson (đầu gối) đều vắng mặt cuối tuần trước. Dù vậy, HLV Silva không loại trừ khả năng họ sẽ kịp trở lại. Calvin Bassey vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí hậu vệ trái.

Trên hàng công, Raul Jimenez sẽ phải lo lắng cho vị trí của mình sau khi Muniz tỏa sáng ở trận gặp Brighton. Ngoài ra, Silva cũng có bài toán lớn ở vai trò số 10, với ba lựa chọn: Josh King, Emile Smith Rowe và cựu cầu thủ Man United Andreas Pereira.

Đội hình dự kiến Fulham vs MU mới nhất

Fulham:

Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz

Manchester United:

Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Nhận định bóng đá Fulham vs MU mới nhất

Gần như mỗi thất bại của Man United trong mùa giải 2024-25 – một mùa kỷ lục theo hướng tiêu cực – đều mang đến cảm giác u ám, nhưng thất bại cay đắng trước Arsenal vào Chủ Nhật tuần rồi lẽ ra nên mang lại chút lạc quan cho chặng đường sắp tới.

Riccardo Calafiori đã tận dụng sai lầm bắt bóng của Altay Bayindir để ghi bàn bằng đầu, khiến Man United lại một lần nữa trở thành nạn nhân của những tình huống cố định sở trường của Arsenal. Tuy nhiên, xét tổng thể trận đấu, không thể nói rằng “Pháo thủ” xứng đáng hoàn toàn với cả ba điểm.

Các tân binh mùa hè Bryan Mbeumo và Matheus Cunha thường xuyên gây sóng gió cho hàng thủ Arsenal, nhưng sự phung phí trong dứt điểm cộng với màn trình diễn xuất sắc của David Raya đã khiến Quỷ đỏ thất bại. Với trận thua này, HLV Amorim đã có 15 thất bại ở Premier League chỉ sau 28 trận dẫn dắt – con số đặt trong bối cảnh ông chỉ thua 14/167 trận tại Primeira Liga cùng Sporting Lisbon càng cho thấy sự chênh lệch lớn.

Tuy vậy, việc thua liền hai trận đầu mùa có lẽ chưa hẳn là điềm báo xấu. Trong lịch sử Premier League, Man United mới chỉ hai lần thua cả hai trận mở màn: mùa 1992-93 – năm họ vô địch – và mùa 2022-23 dưới thời Erik ten Hag, khi họ cán đích thứ ba và giành Cúp Liên đoàn.

Dù vậy, chuỗi 4 thất bại và 1 trận hòa trong 5 chuyến làm khách gần nhất ở Premier League không hề ủng hộ Man United. Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng phải khắc phục chuỗi 3 trận thua sân nhà liên tiếp, khi Chelsea, Everton và Man City đều rời Craven Cottage với trọn vẹn 3 điểm mùa trước. Đây là lần đầu tiên HLV Marco Silva đối diện nguy cơ thua 4 trận sân nhà liên tiếp trong sự nghiệp cầm quân.

Fulham cũng suýt khởi đầu mùa giải mới bằng một thất bại, khi quả phạt đền của Matt O’Riley tưởng như đủ để Brighton giành chiến thắng. Nhưng Rodrigo Muniz đã kịp ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối, giữa lúc tin đồn chuyển nhượng về anh vẫn còn rộ lên.

HLV Silva tỏ ra tự tin rằng chân sút được Atalanta quan tâm sẽ tiếp tục gắn bó với Craven Cottage. Fulham có thể lấy cảm hứng từ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Man United ở FA Cup hồi tháng Ba, nhưng ở Premier League thì câu chuyện hoàn toàn khác.

Lisandro Martinez từng ghi bàn thắng duy nhất giúp Quỷ đỏ thắng 1-0 trong trận đấu tương tự mùa trước, qua đó nâng số trận thắng liên tiếp của họ trên sân Fulham ở Premier League lên con số 8. Nếu giành thêm chiến thắng, Man United sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có chuỗi 9 trận thắng sân khách liên tiếp trước cùng một đối thủ.

Dự đoán tỉ số Fulham vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs MU như sau:

Sportsmole: Fulham 1-2 MU

WhoScore: Fulham 2-3 MU

Fulham 2-3 MU Báo chúng tôi dự đoán: Fulham 1-2 MU

Xem trực tiếp Fulham vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.