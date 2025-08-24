Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Girona: Ăn miếng trả miếng Trận đấu giữa Villarreal vs Girona giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 25/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Girona mới nhất

Villarreal sẽ thiếu Logan Costa, Willy Kambwala và Gerard Moreno vì chấn thương, trong khi Ayoze Perez, Diego Conde và Denis Suarez bỏ ngỏ khả năng ra sân. Eyong – người đang được Barcelona quan tâm – vẫn sẽ góp mặt và tiếp tục đá chính.

Hai tân binh Mourino và Buchanan dự kiến trấn giữ hành lang phải, còn Nicolas Pepe có thể được đá chính nếu Perez không kịp bình phục. Veiga, bản hợp đồng từ Chelsea, cũng sẵn sàng ra mắt.

Phía Girona, Donny van de Beek và Abel Ruiz vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, thủ môn Paulo Gazzaniga bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Rayo, vì vậy Vladyslav Krapyvtsov sẽ bắt chính. Thomas Lemar có thể đá số 10 ngay từ đầu, trong nỗ lực tìm lại phong độ sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Girona mới nhất

Villarreal:

Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Pino; Eyong, Pepe

Girona:

Krapyvstov; Martinez, Reis, Lopez, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Lemar, Roca; Stuani

Nhận định bóng đá Villarreal vs Girona mới nhất

Villarreal cán đích ở vị trí thứ 5 La Liga mùa trước với 70 điểm sau 38 vòng, bằng điểm với Athletic Bilbao (thứ 4), qua đó giành vé dự vòng bảng Champions League mùa này.

“Tàu ngầm vàng” tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Bilbao cho suất top 4, và họ đã khởi đầu mùa 2025-26 hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo hôm 15/8, với các pha lập công của Karl Etta Eyong và Pape Gueye.

Trên thị trường chuyển nhượng hè, Villarreal khá sôi động khi mang về Renato Veiga từ Chelsea – bản hợp đồng đắt giá nhất. Ngoài ra, họ còn có Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Tajon Buchanan, Rafa Marin và Thomas Partey để tăng chiều sâu đội hình.

Mùa trước, Villarreal chỉ thua 3 trận sân nhà nhưng lại hòa tới 7, và đó là điểm cần cải thiện nếu muốn cán đích top 4. Đối đầu Girona, Villarreal thắng 11/17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng 1-0 hồi tháng 5/2025.

Trong khi đó, Girona mở màn mùa giải bằng thất bại 1-3 trên sân nhà trước Rayo Vallecano. Họ bị dẫn 3 bàn ngay trong hiệp 1, và chỉ có Joel Roca gỡ lại một bàn trong hiệp 2.

Mùa trước, Girona xếp thứ 16 – sự sa sút lớn so với mùa 2023-24 khi họ gây sốc với vị trí thứ 3 và lần đầu góp mặt tại Champions League. Dù khó duy trì thành tích châu Âu, việc họ có mùa giải thứ 5 liên tiếp tại La Liga vẫn được coi là thành công.

CLB xứ Catalan tập trung vào chất lượng hơn số lượng trong kỳ chuyển nhượng, với 4 tân binh: Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar. Ở chiều ngược lại, họ mất Miguel Gutierrez – người chuyển sang Napoli – và đây là tổn thất lớn bởi vai trò quan trọng của hậu vệ này trong những mùa vừa qua.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Girona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Girona như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-1 Girona

WhoScore: Villarreal 2-0 Girona

Villarreal 2-0 Girona Báo chúng tôi dự đoán: Villarreal 2-1 Girona

Xem trực tiếp Villarreal vs Girona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Girona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 25/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.