Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

Lương Đàm 24/08/2025 10:00

Trận đấu giữa Real Sociedad vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 25/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Nhận định, soi kèo Espanyol vs Real Sociedad: Từ hòa đến thắng

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad nhiều khả năng tiếp tục thiếu Jon Gorrotxategi vì chấn thương mắt cá, còn lại đội hình gần như đầy đủ. Mikel Oyarzabal sẽ đá cắm, trong khi Caleta-Car có thể được trao cơ hội đá chính sau khi ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Valencia. Tương lai của Kubo từng gây chú ý trong mùa hè, nhưng anh sẽ ở lại và tiếp tục đảm nhận vai trò chạy cánh.

Với Espanyol, Javi Hernandez vắng mặt vì chấn thương, nhưng không có thêm ca chấn thương mới nào khác. Miguel Rubio – người ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Atletico – có thể được xếp đá chính ở trung tâm hàng thủ. Pere Milla, tác giả bàn ấn định chiến thắng, cũng nhiều khả năng ra sân từ đầu.

Đội trưởng Javi Puado vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Espanyol và chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát tại sân Anoeta đêm Chủ Nhật.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Kubo, Mendez, Turrientes, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Rubio, Romero; Terrats, Lozano, Exposito, Milla; Fernandez, Puado

Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad bị Valencia chọc thủng lưới ở phút 57 trong trận mở màn La Liga, nhưng chỉ ba phút sau Takefusa Kubo đã lập công gỡ hòa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1 tại Mestalla.

La Real trải qua mùa giải 2024-25 đầy khó khăn, kết thúc ở vị trí thứ 11 – thứ hạng thấp nhất kể từ năm 2018 – đồng nghĩa mùa này họ không có vé dự cúp châu Âu.

Controversial late penalty hands Espanyol defeat against Real Sociedad

Đội bóng xứ Basque hiện do Sergio Francisco dẫn dắt, thay thế Imanol Alguacil. Mục tiêu của họ là góp mặt trong nhóm cạnh tranh top 6 vào cuối mùa, dù kỳ chuyển nhượng hè khá yên ắng. Đến nay, Sociedad mới có hai tân binh: Goncalo Guedes từ Wolverhampton Wanderers và Duje Caleta-Car dưới dạng cho mượn từ Lyon.

Dẫu vậy, Sociedad lại sở hữu thống kê ấn tượng trước Espanyol khi toàn thắng 5 lần chạm trán gần nhất tại La Liga, trong đó có trận thắng 2-1 ở lượt đi mùa trước.

Espanyol chưa thắng Sociedad tại La Liga kể từ tháng 11/2021 – trận duy nhất họ làm được trong 9 lần đối đầu gần nhất, còn lại là 8 thất bại. Thực tế, lần gần nhất hai đội hòa nhau đã từ tháng 10/2017, cho thấy lịch sử đối đầu gần đây không hề ủng hộ đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, Espanyol bước vào trận này với sự tự tin cao độ sau chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid trong ngày khai mạc mùa giải. Dù bị dẫn trước ở phút 37, nhưng Miguel Rubio và Pere Milla đã tỏa sáng giúp đội nhà ngược dòng thành công.

Mùa trước, Espanyol cán đích ở vị trí thứ 14, nhưng họ đã rất năng động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Bản hợp đồng đắt giá nhất là Roberto Fernandez, đến từ Braga sau quãng thời gian cho mượn thành công.

Dự đoán tỉ số Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Sociedad vs Espanyol như sau:

  • Sportsmole: Real Sociedad 2-1 Espanyol
  • WhoScore: Real Sociedad 1-2 Espanyol
  • Báo chúng tôi dự đoán: Real Sociedad 2-2 Espanyol

Xem trực tiếp Real Sociedad vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Sociedad vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 25/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai: Tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai: Tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định, dự đoán Levante vs Barcelona: Cơn cuồng phong từ Yamal

Nhận định, dự đoán Levante vs Barcelona: Cơn cuồng phong từ Yamal

Nhận định, dự đoán Mallorca vs Celta Vigo: Chủ nhà thắng hụt

Nhận định, dự đoán Mallorca vs Celta Vigo: Chủ nhà thắng hụt

Nhận định, dự đoán Burnley vs Sunderland: Ác mộng trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Burnley vs Sunderland: Ác mộng trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Brentford vs Aston Villa: Đôi công hấp dẫn

Nhận định, dự đoán Brentford vs Aston Villa: Đôi công hấp dẫn

Đọc tiếp

Nhận định Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai: Tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai: Tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định, dự đoán Levante vs Barcelona: Cơn cuồng phong từ Yamal

Nhận định, dự đoán Levante vs Barcelona: Cơn cuồng phong từ Yamal

Nhận định, dự đoán Mallorca vs Celta Vigo: Chủ nhà thắng hụt

Nhận định, dự đoán Mallorca vs Celta Vigo: Chủ nhà thắng hụt

Nhận định, dự đoán Burnley vs Sunderland: Ác mộng trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Burnley vs Sunderland: Ác mộng trên sân nhà

Nhận định, dự đoán Brentford vs Aston Villa: Đôi công hấp dẫn

Nhận định, dự đoán Brentford vs Aston Villa: Đôi công hấp dẫn

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO