Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng Trận đấu giữa Real Sociedad vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 25/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad nhiều khả năng tiếp tục thiếu Jon Gorrotxategi vì chấn thương mắt cá, còn lại đội hình gần như đầy đủ. Mikel Oyarzabal sẽ đá cắm, trong khi Caleta-Car có thể được trao cơ hội đá chính sau khi ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Valencia. Tương lai của Kubo từng gây chú ý trong mùa hè, nhưng anh sẽ ở lại và tiếp tục đảm nhận vai trò chạy cánh.

Với Espanyol, Javi Hernandez vắng mặt vì chấn thương, nhưng không có thêm ca chấn thương mới nào khác. Miguel Rubio – người ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Atletico – có thể được xếp đá chính ở trung tâm hàng thủ. Pere Milla, tác giả bàn ấn định chiến thắng, cũng nhiều khả năng ra sân từ đầu.

Đội trưởng Javi Puado vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Espanyol và chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát tại sân Anoeta đêm Chủ Nhật.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Kubo, Mendez, Turrientes, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Rubio, Romero; Terrats, Lozano, Exposito, Milla; Fernandez, Puado

Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Real Sociedad bị Valencia chọc thủng lưới ở phút 57 trong trận mở màn La Liga, nhưng chỉ ba phút sau Takefusa Kubo đã lập công gỡ hòa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1 tại Mestalla.

La Real trải qua mùa giải 2024-25 đầy khó khăn, kết thúc ở vị trí thứ 11 – thứ hạng thấp nhất kể từ năm 2018 – đồng nghĩa mùa này họ không có vé dự cúp châu Âu.

Đội bóng xứ Basque hiện do Sergio Francisco dẫn dắt, thay thế Imanol Alguacil. Mục tiêu của họ là góp mặt trong nhóm cạnh tranh top 6 vào cuối mùa, dù kỳ chuyển nhượng hè khá yên ắng. Đến nay, Sociedad mới có hai tân binh: Goncalo Guedes từ Wolverhampton Wanderers và Duje Caleta-Car dưới dạng cho mượn từ Lyon.

Dẫu vậy, Sociedad lại sở hữu thống kê ấn tượng trước Espanyol khi toàn thắng 5 lần chạm trán gần nhất tại La Liga, trong đó có trận thắng 2-1 ở lượt đi mùa trước.

Espanyol chưa thắng Sociedad tại La Liga kể từ tháng 11/2021 – trận duy nhất họ làm được trong 9 lần đối đầu gần nhất, còn lại là 8 thất bại. Thực tế, lần gần nhất hai đội hòa nhau đã từ tháng 10/2017, cho thấy lịch sử đối đầu gần đây không hề ủng hộ đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, Espanyol bước vào trận này với sự tự tin cao độ sau chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid trong ngày khai mạc mùa giải. Dù bị dẫn trước ở phút 37, nhưng Miguel Rubio và Pere Milla đã tỏa sáng giúp đội nhà ngược dòng thành công.

Mùa trước, Espanyol cán đích ở vị trí thứ 14, nhưng họ đã rất năng động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Bản hợp đồng đắt giá nhất là Roberto Fernandez, đến từ Braga sau quãng thời gian cho mượn thành công.

Dự đoán tỉ số Real Sociedad vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Sociedad vs Espanyol như sau:

Sportsmole: Real Sociedad 2-1 Espanyol

WhoScore: Real Sociedad 1-2 Espanyol

Real Sociedad 1-2 Espanyol Báo chúng tôi dự đoán: Real Sociedad 2-2 Espanyol

Xem trực tiếp Real Sociedad vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Sociedad vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 25/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.