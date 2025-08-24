Quốc tế Nhận định, dự đoán Osasuna vs Valencia: Cú sốc phút bù giờ Trận đấu giữa Osasuna vs Valencia giải La Liga diễn ra vào 22h00 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Osasuna vs Valencia mới nhất

Osasuna sẽ thiếu vắng Abel Bretones do thẻ đỏ trong trận gặp Real Madrid. Iker Benito cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, nhưng nhìn chung đội hình chủ nhà vẫn khá ổn định. Ante Budimir dự kiến tiếp tục đá chính trên hàng công, còn hai tân binh Rosier và Munoz có thể được trao cơ hội đá chính. Aimar Oroz nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò số 10 trong cuộc tiếp đón Valencia.

Về phía Valencia, Alberto Mari và Thierry Correia vắng mặt vì chấn thương. Dani Raba dự kiến đá cặp cùng Hugo Duro trên hàng công, trong khi Jose Gaya và Pepelu là những trụ cột sẽ góp mặt ngay từ đầu.

Tương lai của Javi Guerra từng gây nhiều đồn đoán trong mùa hè, với việc Man United bày tỏ sự quan tâm, nhưng cầu thủ này đã ký hợp đồng mới và sẽ tiếp tục thi đấu cho Los Che ở tuyến trên.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Valencia mới nhất

Osasuna:

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Cruz; Torro, Moncayola; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Valencia:

Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Raba, Duro

Nhận định bóng đá Osasuna vs Valencia mới nhất

Osasuna cán đích ở vị trí thứ 9 La Liga mùa trước với 52 điểm, chỉ kém Rayo Vallecano trong cuộc đua giành vé dự vòng play-off Conference League.

Mùa này, Los Rojillos tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, và họ có thể rút ra nhiều điều tích cực từ màn trình diễn ở vòng mở màn, khi chỉ để thua sát nút trước Real Madrid.

Osasuna khá yên ắng trong kỳ chuyển nhượng hè, chỉ mang về hai tân binh: Victor Munoz từ Real Madrid Castilla và Valentin Rosier theo dạng tự do từ Leganes. Ở chiều ngược lại, Jesus Areso ra đi để gia nhập Athletic Bilbao, cùng bốn cầu thủ hết hợp đồng, nhưng phần lớn trụ cột của đội vẫn được giữ lại.

Đội hiện do Alessio Lisci dẫn dắt – HLV 39 tuổi đến vào cuối tháng 6 sau quãng thời gian làm việc tại Levante và Mirandes. Người hâm mộ chờ đợi xem ông sẽ để lại dấu ấn thế nào tại sân El Sadar.

Trong khi đó, Valencia khởi đầu La Liga 2025-26 bằng trận hòa 1-1 trước Real Sociedad. Diego Lopez ghi bàn mở tỷ số cho Los Che trước khi Takefusa Kubo gỡ hòa.

Dưới sự dẫn dắt của Carlos Corberan, Valencia mùa trước xếp thứ 12, kém nhóm dự cúp châu Âu 6 điểm. Với lực lượng hiện tại, họ đủ khả năng cạnh tranh cho một suất dự Europa hoặc Conference League, dù giành vé Champions League mùa 2026-27 là mục tiêu vượt quá tầm.

Los Che từng 6 lần vô địch Tây Ban Nha và còn đứng hạng 4 ở mùa 2018-19. Mùa hè này, họ hoạt động khá tích cực với các bản hợp đồng Julen Agirrezabala, Arnaut Danjuma và Dani Raba. Ở chiều ngược lại, Cristhian Mosquera sang Arsenal, trong khi Yarek Gasiorowski và Fran Perez cũng chia tay CLB.

Dự đoán tỉ số Osasuna vs Valencia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Osasuna vs Valencia như sau:

Sportsmole: Osasuna 2-1 Valencia

WhoScore: Osasuna 1-1 Valencia

Osasuna 1-1 Valencia Báo chúng tôi dự đoán: Osasuna 1-1 Valencia

Xem trực tiếp Osasuna vs Valencia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Osasuna vs Valencia trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 22h00 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.