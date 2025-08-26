Quốc tế Nhận định, dự đoán Wigan Athletic vs Stockport: Thắng lợi kịch tính Trận đấu giữa Wigan Athletic vs Stockport giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wigan Athletic vs Stockport mới nhất

Wigan đang đau đầu với danh sách chấn thương dài. Hậu vệ Isaac Mabaya mới chỉ ra sân hai lần do chấn thương, còn Kmarni Miller vẫn chưa thi đấu mùa này. Bộ ba Will Aimson, Morgan Fox và Jason Kerr đang gánh vác hàng thủ trong bối cảnh đó.

Ngoài ra, Joe Adams (đầu gối), Matthew Smith (gân kheo) và Chris Sze (bàn chân) đều vắng mặt từ đầu mùa và chưa thể trở lại. Dion Rankine cùng Callum McManaman cũng chưa ra sân lần nào. Ở tuyến giữa, Ryan Trevitt và Joseph Hungbo là những trụ cột và nhiều khả năng tiếp tục đá chính.

Bên phía Stockport, Brad Hills bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trận gần nhất, tạo cơ hội cho hậu vệ Nigeria Joseph Olowu thế chỗ ở cánh phải.

Lewis Bate, Callum Camps và Arttu Hoskonen bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Tayo Edun chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến Wigan Athletic vs Stockport mới nhất

Wigan Athletic:

Tickle; Aimson, Kerr, Fox; Francois; Hungbo, Trevitt, Murray, Wright; Saydee, Costelloe

Stockport County:

Addai; Pye, Connolly, Olowu; Moxon, Norwood, Dodgson, O’Keeffe; Mothersille, Diamond; Lowe

Nhận định bóng đá Wigan Athletic vs Stockport mới nhất

Wigan Athletic khởi đầu mùa giải 2025-26 với những kết quả khá thất thường dưới sự dẫn dắt của Ryan Lowe, khi giành được 3 chiến thắng, 2 thất bại và 1 trận hòa trên mọi đấu trường.

Wigan mở màn mùa giải bằng thắng lợi 3-1 trước Northampton, nhưng sau đó để thua 1-2 trước Leyton Orient. Tại League Cup, họ vượt qua Notts County 1-0 ở vòng một, rồi tiếp tục thắng Peterborough 2-0 ở vòng ba Championship.

Kể từ đó, đội chủ sân DW chưa thắng thêm trận nào, khi để thua Luton Town 0-1 và hòa Rotherham United 2-2 cuối tuần qua.

Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, HLV Lowe hẳn lo ngại về sự thiếu ổn định của đội bóng. Tuy vậy, chiến thắng trước Notts County đã giúp họ có khởi đầu thuận lợi tại League Cup, đồng thời lần đầu góp mặt ở vòng hai kể từ mùa 2017-18.

Ở vòng đấu này, Wigan sẽ hướng đến mục tiêu tiến xa hơn, khi họ chưa vào vòng ba League Cup kể từ mùa 2013-14, năm mà họ bị Manchester City hủy diệt 5-0.

Cựu CLB Premier League cần nhập cuộc tốt, bởi trong 6 trận gần nhất mà không ghi bàn trước, họ đã thua 2 lần.

Trong khi đó, Stockport County vừa tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi hai trận không thắng, khi hạ Burton Albion 2-1 trên sân nhà Edgeley Park, dù phải chơi thiếu người.

Đội khách khởi đầu mùa giải rất bùng nổ với 3 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 3-1 trước Crewe Alexandra, nhờ các pha lập công của Kyle Wootton, Ethan Pye và Lewis Fiorini.

Sức mạnh của Stockport nằm ở hàng công, với 12 bàn thắng trên mọi đấu trường, và trong 5/6 trận đã đấu họ đều ghi ít nhất 2 bàn.

Tuy nhiên, hàng thủ của Dave Challinor lại để lộ nhiều điểm yếu. Họ chỉ giữ sạch lưới một lần trong 6 trận chính thức, và đã thủng lưới 6 bàn ở League One – thành tích tệ thứ năm giải đấu.

Do đó, để tiến sâu tại League Cup, Stockport sẽ cần cải thiện khả năng phòng ngự. Dẫu vậy, họ có lý do tự tin khi bất bại trong cả hai lần đối đầu trước đây với Wigan (1 thắng, 1 hòa).

Dự đoán tỉ số Wigan Athletic vs Stockport mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wigan Athletic vs Stockport như sau:

Sportsmole: Wigan Athletic 2-0 Stockport

WhoScore: Wigan Athletic 3-1 Stockport

Wigan Athletic 3-1 Stockport Báo chúng tôi dự đoán: Wigan Athletic 3-2 Stockport

Xem trực tiếp Wigan Athletic vs Stockport khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wigan Athletic vs Stockport trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.