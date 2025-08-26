Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Brentford: Quật ngã bầy Ong Trận đấu giữa Bournemouth vs Brentford giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Brentford mới nhất

Bournemouth tiếp tục không có sự phục vụ của tiền đạo Enes Unal do chấn thương dây chằng chéo, trong khi tiền vệ Lewis Cook cũng ngồi ngoài vì vấn đề đầu gối.

Trong bối cảnh đó, Evanilson nhiều khả năng đá cắm ở trận giữa tuần, được hỗ trợ bởi Justin Kluivert – người có thể thay Marcus Tavernier đá ngay sau trung phong. Alex Scott có thể đá cặp với Ryan Christie ở tuyến giữa.

Ở hai cánh, Antoine Semenyo có thể được đẩy sang trái nếu Iraola ưu tiên đấu trường cúp, trong khi tân binh Ben Doak – dự bị trận gặp Wolves – có cơ hội ra mắt ở cánh phải.

Về phía Brentford, trung vệ Ethan Pinnock chưa chắc kịp bình phục chấn thương gân kheo, do đó Nathan Collins và Sepp van den Berg nhiều khả năng tiếp tục đá cặp ở trung tâm hàng thủ. Aaron Hickey có thể có trận đấu chính thức đầu tiên sau gần hai năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, ở vị trí hậu vệ phải.

Ngoài ra, tiền vệ Vitaly Janelt dự kiến phải tới tháng sau mới trở lại. Jordan Henderson có thể đá cặp cùng Frank Onyeka ở tuyến giữa.

Hàng công Brentford cũng thiếu vắng Gustavo Nunes vì chấn thương gân kheo, nên Dango Ouattara nhiều khả năng đá chính chống lại CLB cũ, Kevin Schade chơi ở cánh đối diện, còn Igor Thiago lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Brentford mới nhất

Bournemouth:

Dennis; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Gannon Doak, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Brentford:

Valdimarsson; Hickey, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Onyeka, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brentford mới nhất

Đội bóng Bournemouth của Andoni Iraola mở màn mùa giải 2025-26 bằng màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool tại Anfield. Dù Antoine Semenyo lập cú đúp và cả đội chiến đấu kiên cường, họ vẫn phải nhận thất bại 2-4 trong ngày khai mạc Premier League.

Tuy nhiên, Bournemouth đã nhanh chóng gượng dậy khi giành trọn 3 điểm trong trận sân nhà đầu tiên mùa này, đánh bại Wolverhampton Wanderers 1-0 hôm thứ Bảy nhờ pha lập công của Marcus Tavernier ngay phút thứ 4.

Sau khi chứng kiến Crystal Palace vô địch FA Cup mùa trước và Newcastle United nâng cúp League Cup, đội bóng có biệt danh Cherries được tiếp thêm niềm tin rằng những CLB ngoài nhóm “big six” hoàn toàn có thể chinh phục danh hiệu.

Đồng thời, Bournemouth sẽ dõi theo Palace thi đấu ở đấu trường châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB, và coi các giải đấu cúp là một con đường khả dĩ để đạt mục tiêu mùa giải.

Mùa trước, Bournemouth khởi đầu ấn tượng nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối Premier League, dẫn tới việc bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu. Do đó, họ sẽ muốn có phương án dự phòng trong trường hợp kịch bản tương tự tái diễn.

Trong khi đó, Brentford của HLV Keith Andrews trải qua mùa hè đầy biến động sau sự ra đi của HLV lâu năm Thomas Frank sang Tottenham, cùng với việc ngôi sao Bryan Mbeumo gia nhập Manchester United.

Ngoài ra, Yoane Wissa cũng gây sức ép đòi chuyển đến Newcastle, dẫn tới việc anh bị gạt khỏi đội hình trong thời gian gần đây.

Giữa bối cảnh đầy biến động đó, Brentford khởi đầu triều đại mới tệ hại khi để thua Nottingham Forest 1-3 ở vòng mở màn, nhận cả ba bàn thua ngay trong hiệp một.

Dẫu vậy, đội bóng của Andrews đã kịp vực dậy bằng chiến thắng 1-0 trước Aston Villa của Unai Emery, nhờ bàn thắng ngay trong trận ra mắt của Dango Ouattara – bản hợp đồng kỷ lục 42,5 triệu bảng, trùng hợp thay vừa rời Bournemouth cách đó hơn một tuần.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấy chưa hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ khi Brentford chỉ cầm bóng 24%. Dẫu vậy, họ lại tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ và giữ sạch lưới, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Brentford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Brentford như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-0 Brentford

WhoScore: Bournemouth 2-1 Brentford

Bournemouth 2-1 Brentford Báo chúng tôi dự đoán: Bournemouth 2-1 Brentford

Xem trực tiếp Bournemouth vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Brentford trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.