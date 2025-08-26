Quốc tế Nhận định, dự đoán Birmingham vs Port Vale: Chiến thắng nhọc nhằn Trận đấu giữa Birmingham vs Port Vale giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Birmingham vs Port Vale mới nhất

Hậu vệ trái Alex Cochrane của Birmingham đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương gặp phải trước Blackburn hồi đầu tháng, và dù có thể góp mặt, Ethan Laird nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính thay thế.

Ở cánh phải, Scott Wright dự kiến chỉ có thể thi đấu trở lại vào giữa tháng Chín, vì thế Willum Thor Willumsson gần như chắc chắn được trao suất đá chính vào thứ Ba.

Về phía Port Vale, HLV Moore có trong tay đội hình lành lặn, nhưng nhiều khả năng sẽ thay đổi một số vị trí sau thất bại trước Doncaster.

Ví dụ, thủ môn Marko Marosi có thể bắt chính thay cho Joe Gauci, trong khi Jayden Stockley nhiều khả năng sẽ được chọn đá cặp cùng Ben Waine trên hàng công, thay vì Mo Faal.

Đội hình dự kiến Birmingham vs Port Vale mới nhất

Birmingham City:

Beadle; Osayi-Samuel, Klarer, Cashin, Laird; Iwata, Leonard; Willumsson, Doyle. Gray; Furuhashi

Port Vale:

Marosi; John, Heneghan, Humphreys; Lawrence-Gabriel, Walters, Shipley, Shorrock; Richards; Stockley, Waine

Nhận định bóng đá Birmingham vs Port Vale mới nhất

Đội bóng Birmingham của Chris Davies đã giành quyền trở lại Championship sau khi lên ngôi vô địch League One mùa giải 2024-25, và họ đang có khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải này.

The Blues vẫn chưa nếm mùi thất bại, thắng ba và hòa một sau bốn trận đã đấu, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Sheffield United ở vòng đầu tiên League Cup.

Mới đây nhất, thầy trò Davies tiếp nối trận thắng 2-1 trước Blackburn Rovers bằng việc vượt qua Oxford United 1-0 hôm thứ Bảy, nhờ pha lập công của Paik Seung-Ho ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Chiến thắng này đưa Birmingham lên vị trí thứ năm tại hạng đấu số hai nước Anh, và phong độ xuất sắc khiến người hâm mộ bắt đầu mơ về hai mùa thăng hạng liên tiếp.

Khi hướng sự tập trung sang đấu trường cúp, CĐV chủ nhà càng thêm tự tin bởi The Blues chỉ thua 1 trong 17 trận gần nhất tại St Andrew’s. Với 14 chiến thắng trong chuỗi trận từ đầu tháng Hai đến nay, sức mạnh trên sân nhà của họ là điều không thể phủ nhận.

Trong khi đó, Port Vale của HLV Darren Moore cũng thăng hạng ở mùa 2024-25, nhưng họ hiện thi đấu ở League One sau khi giành ngôi á quân League Two.

Tuy nhiên, không giống đối thủ, The Valiants gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với hạng đấu mới, khi không thắng nổi trận nào sau 5 vòng đấu mùa này.

Hôm thứ Bảy, thầy trò Moore tiếp tục chuỗi trận thất vọng với thất bại 0-1 trước Doncaster Rovers – đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch mùa trước – kết quả này đẩy họ xuống khu vực xuống hạng.

Dù vậy, Port Vale đã có được chiến thắng duy nhất từ đầu mùa ở mọi đấu trường chính là tại vòng trước của League Cup, khi họ hành quân tới Bloomfield Road và đánh bại Blackpool 1-0 hôm 12/8.

Biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều bất lợi ở loạt trận giữa tuần, đội khách có thể an ủi phần nào khi thành tích sân khách của họ vượt trội hơn hẳn sân nhà. Trong 8 chuyến làm khách gần nhất, họ chỉ thua 1, thắng 4 và hòa 3 – đủ để người hâm mộ ít nhiều nuôi hy vọng thận trọng.

Dự đoán tỉ số Birmingham vs Port Vale mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Birmingham vs Port Vale như sau:

Sportsmole: Birmingham 2-0 Port Vale

WhoScore: Birmingham 2-1 Port Vale

Birmingham 2-1 Port Vale

Xem trực tiếp Birmingham vs Port Vale khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Birmingham vs Port Vale trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.