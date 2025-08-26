Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Stoke City vs Bradford: Sập bẫy phút cuối

Lương Đàm 26/08/2025 09:30

Trận đấu giữa Stoke City vs Bradford giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Bradford City deserve a mention for paving the way for current Championship stalwart: View

Thông tin lực lượng Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke đã chơi trận đấu xuất sắc cuối tuần qua khi hạ gục Southampton, nhưng họ sẽ mất Divin Mubama do tấm thẻ đỏ – đồng nghĩa với việc tiền đạo này vắng mặt ở trận đấu thứ Ba.

Tân binh Lamine Cisse không góp mặt trong trận gặp Southampton nhưng có thể sẽ được trao cơ hội ra sân tại League Cup để sớm ghi dấu ấn.

Bradford lại đối mặt với một số lo ngại về lực lượng trước chuyến làm khách tới sân bet365.

Joe Wright vắng mặt ở trận gặp Peterborough do vẫn phải tuân thủ quy định về chấn động, và trung vệ này nhiều khả năng chưa kịp trở lại.

Neill Byrne tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi Calum Kavanagh cần thêm vài tuần nữa để tái xuất.

Andy Cook cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Nick Powell – vốn vừa trải qua mùa giải đầy chấn thương tại Stockport – cũng chưa chắc chắn đủ thể lực.

Đội hình dự kiến Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke City: Bonham; Bocat, Wilmot, Phillips, Tchamadeu; Baker, Seko; Thomas, Bae, Cisse; Bozenik

Bradford City: Walker; Tilt, Baldwin, Pennington; Touray, Power, Pattison, Neufville; Wright, Lapslie; Swan

Nhận định bóng đá Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke City là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất ở Championship trong giai đoạn đầu mùa, nhưng họ cũng phải cần đến loạt sút luân lưu mới vượt qua được Walsall ở vòng đầu League Cup.

“The Potters”, từng vào tới bán kết giải đấu này cách đây 10 năm, hiện đang trình diễn lối chơi tốt nhất trong nhiều năm qua, khiến người hâm mộ đầy hứng khởi cho chặng đường phía trước.

Thầy trò Mark Robins khởi đầu Championship bằng hai chiến thắng áp đảo trước Derby County và Sheffield Wednesday – đều ghi ba bàn trong mỗi trận.

PREVIEW | vs. Bradford City (A) - Grimsby Town Football Club

Stoke sau đó tiếp tục chứng minh sức mạnh khi đánh bại Southampton – đội vừa rớt hạng Premier League – với tỷ số 2-1 ngay tại St Mary’s, một kết quả mang tính khẳng định vị thế.

Trong khi đó, Bradford City sẽ tìm cách chặn đứng “con tàu Stoke”, khi họ cũng đang duy trì mạch bất bại từ đầu mùa.

HLV Graham Alexander cùng các học trò đã giành 11 điểm sau 5 vòng đấu ở League One, trong đó có 3 chiến thắng.

Bradford lần lượt vượt qua Wycombe Wanderers, Luton Town và Stockport County – tất cả đều kết thúc với tỷ số 2-1.

Cuối tuần qua, họ suýt nữa giành thêm một chiến thắng lớn trên sân Peterborough, nhưng bàn gỡ muộn của đối thủ đã khiến tham vọng của họ tan vỡ.

Dù vậy, đội bóng League One vẫn đang thăng hoa và hướng đến việc tạo nên bất ngờ khác tại League Cup, sau khi đã loại Blackburn Rovers ở vòng một.

Dự đoán tỉ số Stoke City vs Bradford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Stoke City vs Bradford như sau:

  • Sportsmole: Stoke City 2-0 Bradford
  • WhoScore: Stoke City 2-1 Bradford
  • Báo chúng tôi dự đoán: Stoke City 2-1 Bradford

Xem trực tiếp Stoke City vs Bradford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Stoke City vs Bradford trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Real Madrid: Ngày Mbappe lên đồng

Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Real Madrid: Ngày Mbappe lên đồng

Nhận định, dự đoán Osasuna vs Valencia: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Osasuna vs Valencia: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool: Sai lầm cuối trận

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool: Sai lầm cuối trận

Nhận định, dự đoán Fulham vs MU: Quỷ đỏ ngược dòng

Nhận định, dự đoán Fulham vs MU: Quỷ đỏ ngược dòng

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Espanyol: Vuột mất chiến thắng

Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Real Madrid: Ngày Mbappe lên đồng

Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Real Madrid: Ngày Mbappe lên đồng

Nhận định, dự đoán Osasuna vs Valencia: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Osasuna vs Valencia: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool: Sai lầm cuối trận

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Liverpool: Sai lầm cuối trận

Nhận định, dự đoán Fulham vs MU: Quỷ đỏ ngược dòng

Nhận định, dự đoán Fulham vs MU: Quỷ đỏ ngược dòng

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nhận định, dự đoán Stoke City vs Bradford: Sập bẫy phút cuối

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO