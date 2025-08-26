Quốc tế Nhận định, dự đoán Stoke City vs Bradford: Sập bẫy phút cuối Trận đấu giữa Stoke City vs Bradford giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke đã chơi trận đấu xuất sắc cuối tuần qua khi hạ gục Southampton, nhưng họ sẽ mất Divin Mubama do tấm thẻ đỏ – đồng nghĩa với việc tiền đạo này vắng mặt ở trận đấu thứ Ba.

Tân binh Lamine Cisse không góp mặt trong trận gặp Southampton nhưng có thể sẽ được trao cơ hội ra sân tại League Cup để sớm ghi dấu ấn.

Bradford lại đối mặt với một số lo ngại về lực lượng trước chuyến làm khách tới sân bet365.

Joe Wright vắng mặt ở trận gặp Peterborough do vẫn phải tuân thủ quy định về chấn động, và trung vệ này nhiều khả năng chưa kịp trở lại.

Neill Byrne tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi Calum Kavanagh cần thêm vài tuần nữa để tái xuất.

Andy Cook cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Nick Powell – vốn vừa trải qua mùa giải đầy chấn thương tại Stockport – cũng chưa chắc chắn đủ thể lực.

Đội hình dự kiến Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke City: Bonham; Bocat, Wilmot, Phillips, Tchamadeu; Baker, Seko; Thomas, Bae, Cisse; Bozenik

Bradford City: Walker; Tilt, Baldwin, Pennington; Touray, Power, Pattison, Neufville; Wright, Lapslie; Swan

Nhận định bóng đá Stoke City vs Bradford mới nhất

Stoke City là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất ở Championship trong giai đoạn đầu mùa, nhưng họ cũng phải cần đến loạt sút luân lưu mới vượt qua được Walsall ở vòng đầu League Cup.

“The Potters”, từng vào tới bán kết giải đấu này cách đây 10 năm, hiện đang trình diễn lối chơi tốt nhất trong nhiều năm qua, khiến người hâm mộ đầy hứng khởi cho chặng đường phía trước.

Thầy trò Mark Robins khởi đầu Championship bằng hai chiến thắng áp đảo trước Derby County và Sheffield Wednesday – đều ghi ba bàn trong mỗi trận.

Stoke sau đó tiếp tục chứng minh sức mạnh khi đánh bại Southampton – đội vừa rớt hạng Premier League – với tỷ số 2-1 ngay tại St Mary’s, một kết quả mang tính khẳng định vị thế.

Trong khi đó, Bradford City sẽ tìm cách chặn đứng “con tàu Stoke”, khi họ cũng đang duy trì mạch bất bại từ đầu mùa.

HLV Graham Alexander cùng các học trò đã giành 11 điểm sau 5 vòng đấu ở League One, trong đó có 3 chiến thắng.

Bradford lần lượt vượt qua Wycombe Wanderers, Luton Town và Stockport County – tất cả đều kết thúc với tỷ số 2-1.

Cuối tuần qua, họ suýt nữa giành thêm một chiến thắng lớn trên sân Peterborough, nhưng bàn gỡ muộn của đối thủ đã khiến tham vọng của họ tan vỡ.

Dù vậy, đội bóng League One vẫn đang thăng hoa và hướng đến việc tạo nên bất ngờ khác tại League Cup, sau khi đã loại Blackburn Rovers ở vòng một.

Dự đoán tỉ số Stoke City vs Bradford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Stoke City vs Bradford như sau:

Sportsmole: Stoke City 2-0 Bradford

WhoScore: Stoke City 2-1 Bradford

Stoke City 2-1 Bradford Báo chúng tôi dự đoán: Stoke City 2-1 Bradford

Xem trực tiếp Stoke City vs Bradford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Stoke City vs Bradford trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.