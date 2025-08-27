Quốc tế Nhận định, dự đoán Grimsby vs MU: Quỷ đỏ rửa hận Trận đấu giữa Grimsby vs MU giải League Cup diễn ra vào 2h00 ngày 28/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Grimsby vs MU mới nhất

Grimsby dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu gây thêm áp lực cho HLV Amorim. Tuy nhiên, họ gặp vài tổn thất lực lượng khi Jason Svanthorsson và Sam Lavelle khó kịp trở lại. Cái tên đáng chú ý nhất của Grimsby là tiền đạo Jaze Kabia – người đã ghi 4 bàn từ đầu mùa.

Bên phía Manchester United, nhiều khả năng HLV Amorim sẽ xoay tua. Benjamin Sesko được kỳ vọng đá chính lần đầu cho Quỷ đỏ. Bruno Fernandes cũng sẽ góp mặt ở vị trí cao nhất trên hàng công, tạo cơ hội để Kobbie Mainoo được ra sân nhiều hơn.

Tài năng trẻ Tyler Fredricson, người có tên trên băng ghế dự bị trận gặp Fulham cuối tuần qua, có thể được trao cơ hội trong trận này. Ở vị trí thủ môn, Andre Onana – vốn bị thất sủng – nhiều khả năng sẽ có lần ra sân đầu tiên mùa giải.

Danh sách chấn thương của United vẫn gồm Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez.

Đội hình dự kiến Grimsby vs MU mới nhất

Grimsby Town: Pym; Rodgers, Warren, McJannet, Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri, Burns; Kabia

Manchester United: Onana; Shaw, Fredricson, Maguire; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Cunha; Sesko

Nhận định bóng đá Grimsby vs MU mới nhất

Phần thưởng cho Grimsby sau khi vượt qua Shrewsbury Town ở vòng một League Cup là màn tiếp đón “gã khổng lồ” Manchester United trên sân nhà.

Dù Quỷ đỏ đã không còn giữ được sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao, nhưng điều đó không làm giảm bớt tầm quan trọng của trận đấu này với một đội bóng hạng Tư như Grimsby.

Thầy trò David Artell đang háo hức thử sức trước đối thủ Ngoại hạng Anh, nhất là khi họ khởi đầu mùa giải bằng chuỗi 6 trận bất bại. Sau 5 vòng đấu tại League Two, Grimsby giành được 11 điểm, là một trong những đội ghi bàn nhiều nhất giải.

Phong độ sân nhà cũng mang lại sự tự tin cho Grimsby, khi họ toàn thắng cả 3 trận tại Blundell Park từ đầu mùa.

Với Manchester United, mục tiêu chính vào thứ Tư là giành chiến thắng và tránh một cú sốc bị loại sớm ở cúp.

Quỷ đỏ vẫn chưa có chiến thắng nào mùa này, mới chỉ giành 1 điểm sau hai vòng đầu tại Premier League. HLV Ruben Amorim đang rất cần một kết quả để vực dậy tinh thần toàn đội, và ông hy vọng các học trò sẽ làm được điều đó trên sân khách.

Trên lý thuyết, United được đánh giá vượt trội, nhưng thực tế họ chỉ thắng 2 trong 13 trận sân khách gần nhất. Đây chắc chắn là động lực lớn cho Grimsby trước thềm trận đấu.

Dự đoán tỉ số Grimsby vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Grimsby vs MU như sau:

Sportsmole: Grimsby 0-3 MU

WhoScore: Grimsby 1-3 MU

Grimsby 1-3 MU Báo chúng tôi dự đoán: Grimsby 1-3 MU

Xem trực tiếp Grimsby vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Grimsby vs MU trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 2h00 ngày 28/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.