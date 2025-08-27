Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs Bristol City: 3 điểm nhọc nhằn trên sân nhà Trận đấu giữa Fulham vs Bristol City giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 28/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs Bristol City mới nhất

Fulham có thể xoay tua đội hình so với cuối tuần. Rodrigo Muniz nhiều khả năng nhường chỗ cho Raul Jimenez, còn Joshua King có thể bị thay bởi Emile Smith Rowe.

Ở cánh, Timothy Castagne có thể được cho nghỉ, nhường suất đá chính cho Harry Wilson. Thủ môn Bernd Leno cũng có thể được thay bằng Benjamin Lecomte.

Bên phía Bristol City, hàng thủ sứt mẻ khi vắng hậu vệ trái Cameron Pring, trung vệ Luke McNally và thủ môn Max O’Leary. Do đó, George Tanner, Robert Dickie và Zak Vyner sẽ tạo thành bộ ba trung vệ, phía sau là thủ môn Joe Lumley, cùng hai hậu vệ biên Mark Sykes và Elijah Morrison.

Tiền vệ Joe Williams vẫn chấn thương mắt cá và dự kiến trở lại trong vài tuần nữa. Vì vậy, bộ đôi Jason Knight và Adam Randell nhiều khả năng là lựa chọn ở trung tuyến trong trận đấu giữa tuần.

Đội hình dự kiến Fulham vs Bristol City mới nhất

Fulham:

Lecomte; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

Bristol City:

Lumley; Tanner, Dickie, Vyner; Sykes, Knight, Randell, Morrison; Twine, Mehmeti; Yeboah

Nhận định bóng đá Fulham vs Bristol City mới nhất

Marco Silva cùng Fulham từng mơ về suất dự cúp châu Âu mùa 2024-25, nhưng rốt cuộc không thể cán đích trong top 10.

Khởi đầu mùa giải Premier League năm nay với hai trận hòa liên tiếp, Fulham hiện đứng thứ 13 và có lý do để lo lắng về cơ hội góp mặt tại đấu trường châu lục. Sau khi chứng kiến Crystal Palace giành quyền dự UEFA Conference League nhờ chức vô địch FA Cup mùa trước, thầy trò Silva có thể xem League Cup là con đường khả dĩ để đạt mục tiêu.

Hôm Chủ nhật, Fulham ngược dòng giành 1 điểm trong trận hòa 1-1 trước Manchester United của Ruben Amorim. Emile Smith Rowe là người ghi bàn gỡ hòa, sau tình huống Muniz phản lưới nhà.

Hướng tới trận đấu vào thứ Tư, đội chủ sân Craven Cottage kỳ vọng có chiến thắng đầu tiên mùa này. Niềm tin đến từ việc họ đã thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận sân nhà gần nhất, dù cuối mùa trước từng để thua 4/5 trận chính thức cuối cùng.

Trong khi đó, Bristol City dưới sự dẫn dắt của Gerhard Struber đã thất vọng khi dừng bước ở vòng play-off Championship mùa 2024-25. Tuy nhiên, phong độ bất bại từ đầu mùa cho thấy họ có thể tiếp tục cạnh tranh thăng hạng.

Dù ưu tiên vẫn là giải hạng Nhất, đội bóng có biệt danh The Robins hoàn toàn có thể lấy cảm hứng từ một hành trình dài ở cúp. Ở vòng một, họ đánh bại MK Dons (League Two) 2-0 ngay tại Ashton Gate nhờ cú đánh đầu mở tỷ số của Jason Knight sau 6 phút và bàn ấn định của Yu Hirakawa ở phút 60.

Gần đây nhất, Bristol City có hai trận hòa liên tiếp: 0-0 với Charlton Athletic và 1-1 trước Derby County. Kết quả này giúp họ đứng thứ 9 tại Championship, chỉ kém nhóm dự play-off 2 điểm.

Dù bị đánh giá thấp hơn khi đối đầu đội bóng Ngoại hạng Anh, Bristol City có thể tự tin nhờ chuỗi 4 trận bất bại trên sân khách, đặc biệt sau khi kết thúc mùa trước với 3 trận thua liên tiếp xa nhà.

Dự đoán tỉ số Fulham vs Bristol City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs Bristol City như sau:

Sportsmole: Fulham 2-1 Bristol City

WhoScore: Fulham 2-0 Bristol City

Fulham 2-0 Bristol City Báo chúng tôi dự đoán: Fulham 2-1 Bristol City

Xem trực tiếp Fulham vs Bristol City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs Bristol City trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 28/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.