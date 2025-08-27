Quốc tế Nhận định, dự đoán Everton vs Mansfield: Ngựa ô hết phép trước kẻ mạnh Trận đấu giữa Everton vs Mansfield giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 28/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Everton vs Mansfield mới nhất

Everton đang sở hữu đội hình khá mỏng, vì vậy HLV David Moyes khó có thể xoay tua nhiều. Một số trụ cột ra sân cuối tuần qua sẽ tiếp tục được sử dụng.

Những cầu thủ nổi bật hôm Chủ nhật như Grealish và Ndiaye có thể được cho nghỉ, nhường chỗ cho Carlos Alcaraz và Dwight McNeil. Tiền vệ sắp bước sang tuổi 36 Idrissa Gueye cũng cần được nghỉ ngơi sau hai trận cày ải liên tiếp.

Jarrad Branthwaite và Vitality Mykolenko vẫn chấn thương, còn Nathan Patterson chuẩn bị chuyển sang Sevilla, khiến Everton thiếu nhân sự hàng thủ. Nhiều khả năng James Tarkowski và Michael Keane tiếp tục đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự.

Mansfield chào đón sự trở lại của George Maris, Stephen McLaughlin và Ryan Sweeney trong chiến thắng trước Leyton Orient cuối tuần qua, cả ba đều vào sân từ ghế dự bị.

Rhys Oates không vượt qua bài kiểm tra thể lực muộn nên có thể tiếp tục vắng mặt, cùng với ba ca chấn thương khác là Joe Gardner, Deji Oshilaja và Lee Gregory.

Tân binh Max Dickov, chuyển đến từ Brentford giữa tháng Tám, nhanh chóng trở thành lựa chọn thường xuyên ở tuyến giữa, đá chính hai trận gần nhất và nhiều khả năng tiếp tục góp mặt từ đầu.

Đội hình dự kiến Everton vs Mansfield mới nhất

Everton:

Travers; Coleman, Tarkowski, Keane, Aznou; Iroegbunam, Garner; Alcaraz, Armstrong, McNeil; Beto

Mansfield Town:

Roberts; Evans, Bowery, Sweeney, Cargill, Blake-Tracy; Lewis, Maris, Dickov, McAdam; Dwyer

Nhận định bóng đá Everton vs Mansfield mới nhất

Trong cuộc đối đầu lịch sử này, đội bóng đang thi đấu tại sân Field Mill – sân vận động lâu đời nhất của EFL, khánh thành năm 1861 – sẽ hành quân tới sân bóng mới nhất của bóng đá Anh, nơi vừa có trận đấu chính thức đầu tiên vào cuối tuần qua.

Đó là một ngày đáng nhớ đối với 50.000 cổ động viên Everton khi họ cùng nhau đổ về Bramley-Moore Dock hôm Chủ nhật. Tại đây, họ đã chứng kiến màn khai trương chính thức của sân vận động mới bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton & Hove Albion, mang về ba điểm đầu tiên ở Premier League mùa này.

Chiến thắng ấy là liều thuốc tinh thần cần thiết sau màn trình diễn tệ hại trên sân Leeds United ở vòng mở màn. Kết quả này cũng đưa Everton lên nửa trên bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2021.

Iliman Ndiaye là người ghi bàn thắng lịch sử đầu tiên trên sân mới, chỉ ba tháng sau khi anh ghi bàn cuối cùng tại Goodison. James Garner nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa tuyệt đẹp trong hiệp hai, trước khi khán giả chủ nhà vỡ òa khi Jordan Pickford cản phá thành công quả phạt đền thiếu lực của Danny Welbeck.

Tuy nhiên, mọi tiêu đề báo chí đều hướng về Jack Grealish. Cầu thủ đang khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Manchester City đã kiến tạo cả hai bàn trong trận ra mắt chính thức, chinh phục người hâm mộ bằng phong độ đỉnh cao, gợi nhớ đến những màn trình diễn thời còn ở Aston Villa – lý do giúp anh trở thành bản hợp đồng 100 triệu bảng.

Sau khi chấm dứt chuỗi 7 trận thua liên tiếp và 12 trận không thắng tại Premier League trong tháng Tám, Everton đang hy vọng nối dài mạch tích cực ở League Cup. Lần gần nhất họ để thua đối thủ hạng dưới trên sân nhà tại đấu trường này là năm 1999, khi Oxford United đánh bại họ ở trận đá lại vòng hai.

Mùa giải này, ước mơ lớn nhất của người hâm mộ Everton là một hành trình chinh phục cúp quốc nội, nhất là sau khi chứng kiến Crystal Palace và Newcastle United chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều thập kỷ hồi đầu năm. Chướng ngại đầu tiên mang tên Mansfield.

Điều này có thể khó khăn hơn dự đoán, bởi Nigel Clough – cựu cầu thủ Liverpool – đang giúp Mansfield chơi thứ bóng đá đầy thuyết phục.

Chiến thắng 2-0 trên sân Chesterfield ở lượt đi League Cup đã mở màn cho chuỗi trận ấn tượng tại League One. Trước mùa giải, Mansfield được đánh giá là một trong những ứng viên xuống hạng, nhưng sau hai thất bại đầu tiên trước Burton Albion và Doncaster Rovers, họ đã thắng liên tiếp ba trận tại giải sau khi vượt qua vòng một, lần lượt đánh bại Exeter City, Blackpool và Leyton Orient.

Trận thắng Leyton Orient 4-1 cuối tuần qua đặc biệt gây ấn tượng, giúp Mansfield trở thành đội đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở League One với 10 bàn thắng. Hiện họ đứng thứ 9, chỉ kém nhóm dự playoff 1 điểm và đã bỏ xa khu vực xuống hạng tới 7 điểm.

Dự đoán tỉ số Everton vs Mansfield mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Everton vs Mansfield như sau:

Sportsmole: Everton 2-0 Mansfield

WhoScore: Everton 2-1 Mansfield

Everton 2-1 Mansfield Báo chúng tôi dự đoán: Everton 2-0 Mansfield

Xem trực tiếp Everton vs Mansfield khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Everton vs Mansfield trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 28/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.