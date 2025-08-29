Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Bournemouth: Richarlison lập cú đúp Trận đấu giữa Tottenham vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Bournemouth mới nhất

Yves Bissouma vẫn chưa ra sân mùa này do chấn thương nhẹ kèm vấn đề kỷ luật. Anh được cho là sắp chuyển sang Galatasaray, nhưng thương vụ có nguy cơ đổ vỡ vì lo ngại thể trạng. Dù vậy, tiền vệ người Mali chắc chắn tiếp tục vắng mặt, cùng với Dejan Kulusevski (đầu gối), Radu Dragusin (dây chằng chéo), James Maddison (dây chằng chéo), Kota Takai (bàn chân) và Bryan Gil (đầu gối). Destiny Udogie (đầu gối) và Manor Solomon (bắp chân) vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Frank nhiều khả năng giữ nguyên công thức chiến thắng, với Richarlison và Johnson cùng hướng đến cột mốc lịch sử – có thể trở thành những cầu thủ Spurs đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả ba trận mở màn một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Bên phía Bournemouth, hậu vệ phải Julian Araujo bị treo giò một trận sau khi nhận thẻ đỏ ở Cúp Liên đoàn. Adam Smith sẽ thay thế trực tiếp. Ngoài ra, Enes Unal và Lewis Cook cũng vắng mặt đến sau đợt tập trung đội tuyển vì chấn thương đầu gối.

HLV Iraola sẽ trở lại với hàng công quen thuộc gồm Tavernier, Antoine Semenyo, David Brooks và Evanilson, sau khi thử nghiệm Ben Doak, Amine Adli và Eli Junior Kroupi ở trận đấu giữa tuần.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Bournemouth mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison

Bournemouth:

Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Nhận định bóng đá Tottenham vs Bournemouth mới nhất

Thuế, và Tottenham thắng tại Etihad – dường như là “định mệnh” không thể tránh. Trận đấu sớm thứ Bảy tuần trước chứng kiến hai đội đều có màn ra quân hoàn hảo, nhưng sự lạnh lùng mà Man City thể hiện trước Wolves lại biến mất khi họ trở về sân nhà.

Bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Brennan Johnson được nối tiếp bằng sai lầm kinh hoàng của James Trafford, người đã chuyền bóng thẳng vào chân Joao Palhinha để cầu thủ này ghi bàn thứ hai cho Spurs. Hàng thủ kiên cường của thầy trò Frank đã đứng vững trong hiệp hai, khiến Erling Haaland cùng đồng đội bất lực hoàn toàn.

Gia nhập nhóm huấn luyện viên “tinh hoa”, Frank – người từng dẫn Brentford hạ gục Man City ngay tại Etihad năm 2022 – giờ đây trở thành HLV thứ ba trong lịch sử đánh bại Pep Guardiola trên sân khách cùng hai đội bóng khác nhau, sau Jose Mourinho và Antonio Conte.

Hiện chỉ kém kình địch Arsenal về hiệu số, Spurs sẽ leo lên ngôi đầu bảng nếu giành ít nhất một điểm trước Bournemouth, dù người hâm mộ hẳn sẽ coi một trận hòa là thất bại trong bối cảnh khởi đầu như mơ của Frank. Nếu thắng, Tottenham sẽ mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh bằng ba chiến thắng liên tiếp lần thứ tư trong lịch sử, và mới chỉ một lần trước đây họ làm được điều này kèm ba trận giữ sạch lưới – dưới thời Nuno Espirito Santo mùa 2021-22.

Đối thủ Bournemouth cũng vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1-0 trước Wolves nhờ pha lập công sớm của Marcus Tavernier và lợi thế hơn người khi Toti bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, niềm vui chóng tàn khi họ bị Brentford loại khỏi Cúp Liên đoàn chỉ vài ngày sau, với các bàn thắng chia đều ở hai hiệp của Fabio Carvalho và Igor Thiago.

Việc dừng bước sớm đã đóng lại một con đường tiềm năng đến châu Âu, nhưng Bournemouth vẫn có thể tự tin nhờ chuỗi sáu trận bất bại gần nhất khi làm khách trước các đội bóng London tại Ngoại hạng Anh – dù trong đó có tới năm trận hòa. Họ cũng chỉ “tịt ngòi” một lần trong 16 trận sân khách gần đây ở giải đấu số một nước Anh.

Mùa trước, Bournemouth giành được bốn điểm trong hai lần đối đầu Tottenham, nhưng từng đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 ngay tại sân Spurs để bị gỡ hòa 2-2, trong đó Son Heung-min ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở những phút cuối.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-0 Bournemouth

WhoScore: Tottenham 3-1 Bournemouth

Tottenham 3-1 Bournemouth Báo chúng tôi dự đoán: Tottenham 3-1 Bournemouth

Xem trực tiếp Tottenham vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.