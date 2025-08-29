Quốc tế Nhận định, dự đoán Valencia vs Getafe: Tiếc cho chủ nhà Trận đấu giữa Valencia vs Getafe giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Valencia vs Getafe mới nhất

Valencia sẽ thiếu vắng Jose Gaya vì tấm thẻ đỏ trước Osasuna, trong khi Alberto Mari và Thierry Correia cũng không thể góp mặt do chấn thương. Dani Raba và Arnaut Danjuma nhiều khả năng đá cặp trên hàng công, còn Diego Lopez và Luis Rioja hoạt động ở hai cánh. Hugo Duro vẫn là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc. Về Javi Guerra, dù có nhiều tin đồn chuyển sang Manchester United trong mùa hè, anh đã ký hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với Mestalla.

Phía Getafe, Alex Sancris tiếp tục bị treo giò, còn Juanmi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì thể lực. Borja Mayoral có thể là lựa chọn cho hàng công, nhưng nhiều khả năng Adrian Liso – người lập cú đúp vào lưới Sevilla – sẽ đá cặp cùng Christantus Uche. Tiền đạo 22 tuổi này đang được Wolverhampton quan tâm, nhưng chưa có thỏa thuận nào, nên anh vẫn sẵn sàng thi đấu vào thứ Sáu.

Đội hình dự kiến Valencia vs Getafe mới nhất

Valencia:

Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Raba, Danjuma

Getafe:

Soria; Dakonam, Rico, Duarte; Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Mayoral, Liso

Nhận định bóng đá Valencia vs Getafe mới nhất

Valencia khởi đầu mùa giải La Liga 2025-26 với kết quả khá tích cực khi cầm hòa Real Sociedad 1-1 trên sân Mestalla, nhưng ngay sau đó họ phải nhận thất bại 0-1 trước Osasuna ở vòng hai.

Chỉ giành được 1 điểm sau hai trận, thầy trò Carlos Corberan tạm đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng và sẽ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9. Los Che kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 12 và đã vắng mặt trong top 4 kể từ năm 2019, vì vậy con đường trở lại nhóm dẫn đầu sẽ vô cùng gian nan.

Valencia bất bại trong ba lần đối đầu gần nhất với Getafe tại La Liga, trong đó có chiến thắng 3-0 ở trận đấu tương ứng mùa 2024-25. Thực tế, họ chưa từng thua Getafe trên sân nhà kể từ tháng 4/2018, cho thấy khó khăn lớn mà đội bóng thủ đô sẽ phải đối diện. Tuy nhiên, Getafe lại có khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng.

Đoàn quân của Jose Bordalas thắng Celta Vigo 2-0 ở trận mở màn, rồi tiếp tục đánh bại Sevilla 2-1, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai vòng và leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng áo xanh đậm chỉ đứng thứ 13 mùa trước và đã không lọt vào nhóm nửa trên kể từ 2019-20, vì vậy thành tích này mang đến sự lạc quan lớn.

Getafe vốn nổi tiếng chắc chắn ở hàng thủ nhưng thường gặp khó khăn trong việc ghi bàn, do đó việc họ đã có tới 4 pha lập công chỉ sau hai trận là tín hiệu rất tích cực. Với kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn – bao gồm các tân binh Juanmi, Davinchi và Kiko Femenia – cùng việc giữ chân phần lớn trụ cột, Getafe hoàn toàn có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, họ cũng mất trung vệ trụ cột Omar Alderete, người đã chuyển sang Sunderland tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán tỉ số Valencia vs Getafe mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Valencia vs Getafe như sau:

Sportsmole: Valencia 1-1 Getafe

WhoScore: Valencia 2-2 Getafe

Valencia 2-2 Getafe Báo chúng tôi dự đoán: Valencia 1-1 Getafe

Xem trực tiếp Valencia vs Getafe khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Valencia vs Getafe trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.