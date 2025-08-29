Quốc tế Nhận định, dự đoán Elche vs Levante: Cân bằng mọi mặt Trận đấu giữa Elche vs Levante giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Elche vs Levante mới nhất

Elche sẽ vắng Yago Santiago vì chấn thương, trong khi Adam El Mokhtari còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài ra, lực lượng của họ khá đầy đủ cho trận gặp Levante. Rafa Mir – một trong hai cầu thủ đã ghi bàn tại La Liga mùa này – chắc chắn đá chính trên hàng công, bên cạnh German Valera. Pedro Bigas và thủ môn Matias Dituro cũng sẽ góp mặt từ đầu.

Phía Levante, Alfonso Pastor, Kervin Arriaga và Alan Matturro chắc chắn vắng mặt do chấn thương, còn Goduine Koyalipou chưa chắc đủ thể lực. Bộ đôi Morales và Romero, những người ghi bàn vào lưới Barcelona, sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Jeremy Toljan cũng nhiều khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát, trong khi Oriol Rey – người đã chơi trọn vẹn cả hai trận La Liga vừa qua – cùng Pablo Martinez sẽ ra sân từ đầu nơi tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Elche vs Levante mới nhất

Elche:

Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Aguado, Febas, Mendoza, Valera; Rodriguez, Mir

Levante:

Campos; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Martinez, Rey, Sanchez; Brugue; Morales, Romero

Nhận định bóng đá Elche vs Levante mới nhất

Elche đã khởi đầu mùa giải La Liga mới bằng hai trận hòa 1-1 liên tiếp, lần lượt trước Real Betis và Atletico Madrid, qua đó giành được 2 điểm và đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng sọc xanh lá đã về nhì tại Segunda Division mùa trước để giành quyền thăng hạng, và mục tiêu chính của họ trong mùa này là trụ hạng, với bất kỳ vị trí nào trên hạng 18 đều được coi là thành công. Ở trận gặp Atletico gần nhất, Elche bị dẫn trước bởi bàn thắng của Alexander Sorloth, nhưng Rafa Mir đã gỡ hòa, giúp đội bóng tân binh ra về với một điểm quý giá ngay tại Wanda Metropolitano.

Mùa trước, Elche chỉ giành được 1 điểm sau hai lần chạm trán Levante ở Segunda Division, trong đó có thất bại 1-3 ở trận lượt về vào tháng 5/2025. Thực tế, Elche chưa từng đánh bại Levante kể từ tháng 4/2021, thời điểm hai đội gặp nhau tại La Liga.

Trong khi đó, Levante có thể tự tin phần nào khi thắng ba trong năm lần đối đầu gần nhất với Elche, và không để thua lần nào. Tuy nhiên, hai trong số ba chiến thắng đó diễn ra trên sân nhà. Dẫu vậy, đội bóng có biệt danh “Những chú Ếch” lại khởi đầu mùa giải 2025-26 không như ý khi toàn thua cả hai trận.

Ở vòng mở màn, Levante để thua 1-2 trước Alaves, sau đó tiếp tục thất bại 2-3 trước nhà vô địch Barcelona. Đáng tiếc cho họ khi đã dẫn 2-0 sau hiệp một nhờ các bàn thắng của Ivan Romero và Jose Luis Morales, nhưng đoàn quân của Hansi Flick ghi ba bàn trong hiệp hai, trong đó bàn quyết định đến ở phút bù giờ đầu tiên. Đây rõ ràng là những trận đấu Levante cần tận dụng để giành điểm, và thêm một thất bại nữa vào thứ Sáu sẽ là cú sốc lớn cho nhà vô địch Segunda Division.

Dự đoán tỉ số Elche vs Levante mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Elche vs Levante như sau:

Sportsmole: Elche 2-1 Levante

WhoScore: Elche 1-1 Levante

Elche 1-1 Levante Báo chúng tôi dự đoán: Elche 1-1 Levante

Xem trực tiếp Elche vs Levante khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Elche vs Levante trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.