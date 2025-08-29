Quốc tế Nhận định, dự đoán Sunderland vs Brentford: Chủ nhà thua đau Trận đấu giữa Sunderland vs Brentford giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Brentford mới nhất

Sunderland mất chốt chặn Daniel Ballard chỉ sau 9 phút ở trận gặp Burnley vì chấn thương háng. Anh sẽ vắng mặt ít nhất cho đến sau loạt trận quốc tế tháng 9. Ngoài ra, danh sách chấn thương còn có Aji Alese (vai), Dennis Cirkin (cổ tay), Luke O’Nien (vai), Leo Fuhr Hjelde (bắp chân) và Romain Mundle (đùi). Niall Huggins cũng để ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề háng giữa tuần.

Bản hợp đồng mới Nordi Mukiele được sử dụng ở Cúp Liên đoàn và nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt Ngoại hạng Anh ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Jenson Seelt đá trung vệ.

Brentford cũng không lành lặn sau trận thắng Bournemouth, khi Frank Onyeka phải rời sân cuối trận vì bị đau nhẹ. Anh nhiều khả năng sẽ không đá chính, cùng với bốn ca đau khác gồm Vitaly Janelt (mắt cá), Gustavo Nunes (đùi), Paris Maghoma (đùi) và Yunus Konak (mắt cá). Hai cái tên cuối vẫn còn hy vọng kịp trở lại.

Trường hợp của Yoane Wissa cũng đáng chú ý. Tiền đạo người CH Congo đã tập luyện trở lại, thương vụ chuyển nhượng sang Newcastle hiện chưa có tiến triển, nhưng khả năng anh ra sân tại Stadium of Light vẫn rất thấp.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Brentford mới nhất

Sunderland:

Roefs; Mukiele, Seelt, Alderete, Reinildo; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Mayenda, Adingra

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Nhận định bóng đá Sunderland vs Brentford mới nhất

Từ chỗ hưng phấn tột đỉnh đến cú sốc trở lại mặt đất, niềm vui sau chiến thắng 3-0 trước West Ham ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh của Sunderland nhanh chóng tan biến, khi thầy trò Regis Le Bris phải đối diện với hai thất bại liên tiếp trên sân chơi quốc nội.

Trong cuộc đối đầu giữa hai tân binh cuối tuần trước, Sunderland lép vế hoàn toàn trước Burnley, nơi Jaidon Anthony và Josh Cullen cùng tỏa sáng với mỗi người một bàn thắng và một kiến tạo, mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Nỗi thất vọng còn nối dài ở Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba, khi Sunderland cần đến bàn gỡ muộn màng của Marc Guiu để kéo Huddersfield vào loạt luân lưu. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tài năng trẻ mượn từ Chelsea chỉ giúp họ trì hoãn thất bại, trước khi bị loại trên chấm 11m.

Dẫu vậy, nhiều người coi việc dừng bước sớm là “cơ hội ngụy trang”, bởi Sunderland giờ có thể toàn tâm toàn ý cho Ngoại hạng Anh cho đến khi Cúp FA khởi tranh vào đầu năm sau. Nếu giành chiến thắng cuối tuần này, Le Bris sẽ giúp đội bóng giành hai trận thắng sân nhà đầu mùa Ngoại hạng Anh lần thứ hai trong lịch sử, sau mùa 2001-02 dưới thời Peter Reid.

Trong khi Sunderland đang loay hoay với hai trận thua liên tiếp sau màn ra quân thăng hoa, Brentford lại có chiều hướng ngược lại. Sau thất bại mở màn, đoàn quân của Keith Andrews đã giành liền hai chiến thắng, khẳng định tham vọng ở cả giải quốc nội lẫn Cúp Liên đoàn.

Ở Ngoại hạng Anh, Brentford vượt qua Aston Villa 1-0 nhờ bàn thắng trong ngày ra mắt của Dango Ouattara. Giữa tuần, họ tiếp tục thể hiện sức mạnh khi hạ Bournemouth 2-0 tại Cúp Liên đoàn, với Fabio Carvalho và Igor Thiago thay nhau ghi bàn, qua đó giành quyền tái ngộ Villa ở vòng ba.

Dù từng thất bại trước Nottingham Forest ở trận ra quân, Brentford vẫn là đội giành nhiều điểm sân khách nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 với 23 điểm. Họ cũng đang sở hữu chuỗi tám trận toàn thắng trước các đội bóng mới thăng hạng, ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần. Ngoài ra, Brentford bất bại năm trận gần nhất gặp Sunderland, dù đây mới là lần tái đấu đầu tiên từ năm 2018.

Dự đoán tỉ số Sunderland vs Brentford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sunderland vs Brentford như sau:

Sportsmole: Sunderland 1-2 Brentford

WhoScore: Sunderland 0-2 Brentford

Sunderland 0-2 Brentford Báo chúng tôi dự đoán: Sunderland 1-2 Brentford

Xem trực tiếp Sunderland vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sunderland vs Brentford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.