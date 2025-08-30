Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs Arsenal: Chết lặng phút cuối Trận đấu giữa Liverpool vs Arsenal giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 31/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Arsenal mới nhất

Liverpool có thể chào đón sự trở lại của Alexis Mac Allister sau chấn thương, giúp ông thầy Slot có thể sắp xếp lại tuyến giữa cùng Ryan Gravenberch. Ngoài ra, chỉ còn Jeremie Frimpong (gân kheo) là vắng mặt. Szoboszlai từng chơi tạm thay ở vị trí hậu vệ phải trước Newcastle, nhưng cuối tuần này Conor Bradley cũng là một lựa chọn. Mohamed Salah – người từng ghi 11 bàn vào lưới Arsenal, chỉ kém Harry Kane (14) và Wayne Rooney (12) – sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Trái ngược, Arsenal gặp “bão” chấn thương. Bukayo Saka (gân kheo) và Kai Havertz (đầu gối) sẽ nghỉ dài hạn, trong khi đội trưởng Martin Odegaard chưa tập luyện kể từ sau trận thắng Leeds (chấn thương vai). Leandro Trossard, Ben White và Christian Norgaard đều bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Gabriel Jesus (dây chằng chéo) sẽ phải nghỉ thêm ít tháng nữa.

Trong bối cảnh đó, Eberechi Eze – tân binh vừa ra mắt tại Emirates – có thể thay Odegaard, Ethan Nwaneri cũng là phương án dự phòng. Noni Madueke sẽ đảm nhận cánh phải thay Saka, giúp Arteta có thể duy trì sự linh hoạt dù đối diện khủng hoảng nhân sự đầu mùa.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Arsenal mới nhất

Liverpool:

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Nhận định bóng đá Liverpool vs Arsenal mới nhất

Từ sự máu lửa đến khoảnh khắc bùng nổ của những tài năng tuổi teen, trận đại chiến giữa Liverpool và Newcastle tại St James’ Park đêm thứ Hai đã diễn ra đúng như kỳ vọng – thậm chí còn kịch tính hơn. The Reds khiến đội chủ nhà sững sờ khi rời sân với trọn vẹn 3 điểm ở phút bù giờ thứ 100.

Anthony Gordon – cựu cầu thủ Liverpool – bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi thô bạo với Virgil van Dijk, nhưng Newcastle vẫn chơi như thể họ mới là đội đủ quân. Sau khi gỡ hòa 2-2, “Chích chòe” tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng, song tài năng sinh năm 2008 Rio Ngumoha đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định, sau pha nhả bóng khôn ngoan của Dominik Szoboszlai từ đường chuyền của Mohamed Salah.

Dẫu vậy, HLV Arne Slot vẫn đối diện bài toán nan giải nơi hàng thủ, khiến Liverpool hiện bị Arsenal và Tottenham bỏ xa 3 điểm trên BXH. Nhưng ở mặt trận tấn công, họ đứng trước cơ hội lập kỷ lục CLB: chỉ cần ghi 1 bàn nữa, Liverpool sẽ có chuỗi 37 trận liên tiếp nổ súng tại giải VĐQG. Dưới thời Slot, họ đã ghi bàn trong 39/40 trận Premier League.

Trong khi Liverpool phô diễn sức mạnh hàng công nhưng bộc lộ điểm yếu phòng ngự, Arsenal lại cho thấy sự cân bằng đáng nể. Sau trận đấu đầy toan tính ở Old Trafford, thầy trò Mikel Arteta đã đè bẹp Leeds tại Emirates.

Dù gặp khó khăn trong nửa giờ đầu, Arsenal vẫn tìm được bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc quen thuộc, trước khi Viktor Gyokeres lập cú đúp, Jurrien Timber thi đấu xuất sắc và Max Dowman có màn ra mắt ấn tượng. Chiến thắng giúp Pháo thủ đứng trước cơ hội lần đầu tiên sau 101 năm thắng cả 3 trận mở màn mà không thủng lưới.

Trong 20 năm qua, Arsenal mới chỉ 1 lần thắng cả 3 trận đầu mùa Premier League (mùa 2022-23). Dưới thời Arteta, họ cũng duy trì thành tích khả quan trước Liverpool với 6 trận bất bại liên tiếp ở Premier League. Tuy vậy, Pháo thủ vẫn chưa một lần thắng tại Anfield kể từ năm 2012 – khi Arteta còn là cầu thủ và góp mặt trong trận thắng 2-0 cùng các bàn của Podolski và Cazorla.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Liverpool 1-2 Arsenal

WhoScore: Liverpool 0-1 Arsenal

Liverpool 0-1 Arsenal Báo chúng tôi dự đoán: Liverpool 1-2 Arsenal

Xem trực tiếp Liverpool vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs Arsenal trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.