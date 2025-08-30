Quốc tế Nhận định, dự đoán Brighton vs Man City: Gieo sầu trên đất khách Trận đấu giữa Brighton vs Man City giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 31/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brighton vs Man City mới nhất

Ait-Nouri dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Tottenham, nhưng đã được triệu tập cho ĐT Algeria ở loạt trận quốc tế tháng 9 và đủ khả năng thi đấu. Trong khi đó, Josko Gvardiol và Savinho chưa thể trở lại, còn Mateo Kovacic (bắp chân) và Kalvin Phillips (gân Achilles) cũng vắng mặt. Thủ môn Trafford nhiều khả năng vẫn bắt chính bất chấp sai lầm tuần trước, trong khi Erling Haaland sẵn sàng đánh dấu trận thứ 100 tại Premier League.

Về phía Brighton, đội không có thêm ca chấn thương mới sau trận gặp Everton và Oxford. Tuy nhiên, Georginio Rutter vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do bị đau nhẹ. Bộ ba Adam Webster, Solly March và Julio Enciso tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối; thương vụ Enciso sang Strasbourg rồi Chelsea cũng đổ bể do vấn đề thể lực. Carlos Baleba, mục tiêu chuyển nhượng của Man United, chắc chắn sẽ ở lại và nhiều khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát của Brighton.

Đội hình dự kiến Brighton vs Man City mới nhất

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, O'Riley, Mitoma; Welbeck

Manchester City:

Trafford; Lewis, Stones, Dias, O'Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders, Marmoush; Haaland

Nhận định bóng đá Brighton vs Man City mới nhất

“Cái dớp Tottenham” vẫn chưa được Man City hóa giải, dù trước đó họ có màn khởi đầu mùa giải hoàn hảo bằng chiến thắng 4-0 trước Wolverhampton ở vòng mở màn Premier League.

Thế nhưng, khi Tottenham hành quân tới Etihad, thầy trò Pep Guardiola đã sụp đổ. Brennan Johnson mở tỷ số sau một pha phản công mẫu mực, trước khi thủ môn James Trafford mắc sai lầm tai hại biếu không cho Joao Palhinha bàn thắng thứ hai. Chấn thương của tân binh Rayan Ait-Nouri ngay trong hiệp một càng khiến nỗi thất vọng của City thêm trầm trọng, tạo điều kiện để Arsenal và Liverpool sớm bỏ xa 3 điểm. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của City tại Premier League.

Dẫu vậy, Man City có thể tự tin khi làm khách của Brighton, bởi họ đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trên sân khách tại Premier League, giữ sạch lưới cả 5 trận. Nếu tiếp tục không thủng lưới, City sẽ lập kỷ lục mới – lần đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận sân khách liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Trên thực tế, họ chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 chuyến làm khách gần nhất ở giải đấu này.

Trong khi đó, Brighton lại trải qua nỗi buồn khi trở thành “nạn nhân đầu tiên” tại sân vận động mới của Everton – Hill Dickinson Stadium. Thầy trò Fabian Hurzeler nhận thất bại 0-2, với cả hai bàn đều được kiến tạo bởi Jack Grealish – cầu thủ City đang cho mượn. Trước đó, Brighton cũng hòa kịch tính Fulham ở vòng mở màn, khiến đội bóng chỉ có 1 điểm sau hai trận đầu mùa – khởi đầu tệ hại nhất của họ trong 15 năm qua, ngoại trừ mùa 2017-18.

Dẫu vậy, Brighton đã lấy lại khí thế bằng trận thắng hủy diệt 6-0 trước Oxford United ở Cúp Liên đoàn, với cú đúp của Stefanos Tzimas. Họ cũng có kỷ niệm đẹp khi từng giành 4/6 điểm trước Man City mùa trước. Nếu Hurzeler tránh thua lần này, ông sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử không thua Guardiola trong ba lần chạm trán đầu tiên, sau Ronald Koeman.

Dự đoán tỉ số Brighton vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brighton vs Man City như sau:

Sportsmole: Brighton 1-2 Man City

WhoScore: Brighton 1-3 Man City

Brighton 1-3 Man City Báo chúng tôi dự đoán: Brighton 1-3 Man City

Xem trực tiếp Brighton vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brighton vs Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.