Quốc tế Nhận định, dự đoán Leeds United vs Newcastle: Kéo tụt hưng phấn chủ nhà Trận đấu giữa Leeds United vs Newcastle giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Leeds United vs Newcastle mới nhất

Leeds mất hai tiền vệ Ethan Ampadu và Ao Tanaka vì chấn thương đầu gối đến sau đợt tập trung ĐTQG. Tân binh Noah Okafor sẽ được kiểm tra trước trận sau khi dính vấn đề ở háng hôm thứ Tư. Trong bối cảnh thiếu hụt, Sean Longstaff có thể lần đầu đá chính tại Premier League cho Leeds sau khi chuyển đến từ Newcastle. Tân binh Anton Stach – người đã tạo ra 7 cơ hội, nhiều nhất giải đến nay – cùng Ilia Gruev có thể là lựa chọn cho tuyến giữa.

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, sau khi vào sân hơn 30 phút và sút hỏng luân lưu trước Sheffield Wednesday, có thể được cân nhắc đá chính. Nếu không, Joel Piroe hoặc Lukas Nmecha sẽ đảm nhận vị trí trung phong.

Với Newcastle, Isak vẫn vắng mặt, còn Gordon bị treo giò 3 trận do thẻ đỏ. Joelinton (chấn thương háng) chắc chắn không ra sân, trong khi Sandro Tonali (vai) đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục. Trung vệ Fabian Schar đã hoàn tất quy trình chấn động và đủ điều kiện thi đấu.

Các tân binh Malick Thiaw và Jacob Ramsey đều có khả năng đá chính lần đầu, còn Will Osula – người ghi bàn gỡ hòa muộn trước Liverpool – đang cạnh tranh suất đá chính trên hàng công thay Gordon.

Đội hình dự kiến Leeds United vs Newcastle mới nhất

Leeds United:

Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Piroe, Gnonto

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Miley, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Osula, Barnes

Nhận định bóng đá Leeds United vs Newcastle mới nhất

Leeds khởi đầu mùa giải trở lại Premier League bằng chiến thắng 1-0 trước Everton trong bầu không khí sôi động tại Elland Road. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng lắng xuống khi họ nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Arsenal cuối tuần trước, rồi tiếp tục bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi đối thủ cùng vùng Yorkshire – Sheffield Wednesday. Trận đấu kết thúc 1-1 sau 90 phút và Leeds thua 0-3 trên chấm luân lưu, dù đối thủ tung ra đội hình nhiều cầu thủ trẻ.

HLV Daniel Farke thừa nhận mình “tổn thương” và “xấu hổ” sau trận thua ở Hillsborough, đồng thời tiếc nuối vì đội đã không tận dụng được cơ hội khi chỉ ghi được 1 bàn từ 25 cú sút.

Leeds sẽ nhanh chóng tìm lại sự tự tin khi trở về Elland Road, nơi họ đang có chuỗi 21 trận bất bại ở giải quốc nội (18 thắng, 3 hòa) – thành tích tốt nhất dưới thời Farke. Lần gần nhất Leeds có chuỗi bất bại sân nhà dài hơn là từ tháng 5/1991 đến tháng 11/1992 (31 trận).

Leeds cũng có thành tích khá tốt trước Newcastle, chỉ thua 1/6 lần chạm trán gần nhất tại Premier League (2 thắng, 3 hòa). Newcastle là một trong hai đội mà Farke từng gặp nhiều hơn một lần ở Premier League mà chưa từng thua (1 thắng, 1 hòa), bên cạnh Bournemouth – đội khi đó được dẫn dắt bởi chính Eddie Howe, HLV hiện tại của Newcastle.

Newcastle khởi đầu mùa giải không suôn sẻ. Sau trận hòa không bàn thắng với Aston Villa, họ để thua Liverpool 2-3 trong cuộc đối đầu căng thẳng tại St James’ Park. Dù mất Anthony Gordon vì thẻ đỏ và sớm bị dẫn 0-2, Newcastle vẫn gỡ hòa, nhưng rốt cuộc gục ngã bởi bàn thắng phút 100 của tài năng trẻ Rio Ngumoha.

HLV Howe tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò và hy vọng thấy được năng lượng tương tự khi đối đầu Leeds. Newcastle cũng đang tìm kiếm thêm ít nhất một tiền đạo trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Làm khách tại Elland Road, Newcastle có cơ sở để tin tưởng: họ thắng 7/14 trận tại đây ở Premier League – tỷ lệ thắng cao nhất của họ trước bất kỳ đội bóng nào tại sân khách (tính từ 10 trận trở lên). Ngoài ra, Newcastle đã thắng 8 trận gần nhất ở Premier League trước các đội mới thăng hạng, ghi ít nhất 3 bàn trong 7 trận. Thành tích này chỉ thua chuỗi 9 trận từ tháng 12/1994 đến tháng 10/1996.

Dự đoán tỉ số Leeds United vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Leeds United vs Newcastle như sau:

Sportsmole: Leeds United 1-2 Newcastle

WhoScore: Leeds United 0-2 Newcastle

Leeds United 0-2 Newcastle Báo chúng tôi dự đoán: Leeds United 1-2 Newcastle

Xem trực tiếp Leeds United vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Leeds United vs Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.