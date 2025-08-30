Quốc tế Nhận định, dự đoán Aston Villa vs Crystal Palace: Đâm trúng tim đại bàng Trận đấu giữa Aston Villa vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 1h00 ngày 1/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Crystal Palace mới nhất

Villa không chỉ thua Brentford mà còn mất thêm tiền vệ Boubacar Kamara vì chấn thương đùi. Dù HLV Emery chưa loại trừ khả năng anh kịp ra sân, báo chí Anh cho biết Kamara có thể nghỉ ít nhất 2 tuần. Ngoài ra, Ross Barkley và Andres Garcia vẫn chưa thể trở lại. Tin vui là trung vệ Ezri Konsa hết án treo giò và sẽ tái xuất, đe dọa suất đá chính của Pau Torres.

Palace vừa công bố tân binh Yeremy Pino từ Villarreal để thay thế khoảng trống Eberechi Eze. Cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đủ điều kiện ra mắt cuối tuần này. Chris Richards cũng sẵn sàng ra sân dù gặp vấn đề nhẹ ở mắt cá. Trong khi đó, Will Hughes cần kiểm tra thêm, còn Edouard (gân Achilles), Caleb Kporha (lưng), Matheus Franca (háng), Eddie Nketiah (đùi), Cheick Doucoure (đầu gối) và Chadi Riad (đầu gối) đều vắng mặt.

Một “hung thần” quen thuộc của Aston Villa là Ismaila Sarr – người vừa ghi bàn tuần trước. Trong 6 lần đá chính gặp Villa, anh đã trực tiếp in dấu giày vào 10 bàn (7 bàn, 3 kiến tạo).

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Crystal Palace mới nhất

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Devenny; Mateta

Nhận định bóng đá Aston Villa vs Crystal Palace mới nhất

Không thắng và cũng không ghi bàn trong hai vòng đầu Premier League, Aston Villa mở màn bằng trận hòa 0-0 trước Newcastle được xem là chấp nhận được, nhưng thất bại 0-1 trước Brentford ở vòng hai thì hoàn toàn gây thất vọng.

Dù Brentford mất hàng loạt trụ cột như Bryan Mbeumo, Thomas Frank, Christian Norgaard, Mark Flekken và Yoane Wissa muốn ra đi, Villa vẫn bất lực khi để Dango Ouattara ghi bàn duy nhất ngay phút 12. Tính cả trận thua Manchester United ở vòng cuối mùa trước, đội bóng của Unai Emery đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng và không ghi bàn tại Premier League. Trong lịch sử, chỉ có mùa 1997-98 là họ từng tịt ngòi trong cả 3 trận mở màn giải VĐQG.

Việc tìm lại cảm giác ghi bàn là nhiệm vụ tối thượng, nhất là khi trước mắt Villa sẽ bước vào vòng bảng Europa League, nơi họ gặp Red Bull Salzburg, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Young Boys, Basel, Bologna và Go Ahead Eagles.

Dẫu vậy, Villa vẫn có niềm tự hào tại Villa Park. Họ đang sở hữu chuỗi 19 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League – dài nhất trong số các đội bóng Anh hiện nay.

Về phía Crystal Palace, đoàn quân của Oliver Glasner vẫn giữ mạch bất bại từ đầu mùa trên mọi đấu trường, nâng tổng chuỗi không thua lên 13 trận chính thức (tính cả Siêu cúp Anh thắng Liverpool). Tuy nhiên, tại Premier League, Palace mới chỉ có hai trận hòa: 1-1 với Nottingham Forest (Hudson-Odoi gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Sarr) và 0-0 trước Chelsea.

Ở đấu trường châu Âu, Palace vừa giành vé vòng bảng Conference League sau khi vượt qua Fredrikstad với tổng tỷ số 1-0, dù hòa 0-0 ở lượt về. Họ sẽ chạm trán AZ Alkmaar và Strasbourg ở vòng bảng.

Điểm mạnh của Palace nằm ở phong độ sân khách: từ tháng 11/2024 tới nay, họ chỉ thua 2 trận trên sân khách ở Premier League – ít thứ hai giải, chỉ sau Arsenal (1). Mùa trước, Palace hòa 2-2 ngay tại Villa Park, rồi thắng đậm 4-1 ở Selhurst Park và loại Villa 3-0 tại bán kết FA Cup. Chính vì vậy, thầy trò Glasner có thể chờ đợi một Aston Villa quyết tâm “trả nợ” vào Chủ nhật này.

Dự đoán tỉ số Aston Villa vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Aston Villa vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: Aston Villa 2-1 Crystal Palace

WhoScore: Aston Villa 1-0 Crystal Palace

Aston Villa 1-0 Crystal Palace Báo chúng tôi dự đoán: Aston Villa 2-1 Crystal Palace

Xem trực tiếp Aston Villa vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Aston Villa vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 1h00 ngày 1/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.