Quốc tế Nhận định, dự đoán Burton Albion vs Liverpool U21: Ngược dòng ngoạn mục Trận đấu giữa Burton Albion vs Liverpool U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h00 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burton Albion vs Liverpool U21 mới nhất

Burton có thể sử dụng sơ đồ hai tiền đạo vào thứ Ba, với Julian Larsson và Fabio Tavares là những lựa chọn cho HLV Bowyer.

Jack Newall nhiều khả năng sẽ đá cao hơn, chơi ngay phía trên cặp tiền vệ Dylan Williams và Charlie Webster.

Nếu chủ nhà tiếp tục chơi với hàng thủ ba người, khán giả có thể chứng kiến bộ ba Jack Armer, Jasper Moon và Finn Delap nơi tuyến sau.

Trong khi đó, U21 Liverpool có thể giữ nguyên đội hình xuất phát giống trận thắng Stoke, với hai cầu thủ chạy cánh Kieran Morrison và Trent Kone Doherty ra sân từ đầu.

Cặp trung vệ Lucas Pitt và Wellity Lucky có thể được bảo vệ bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm Tommy Pilling và Ben Trueman.

Đội hình dự kiến Burton Albion vs Liverpool U21 mới nhất

Burton Albion:

Dudek; Delap, Moon, Armer; Akoto, Webster, Williams, Taroi; Newall; Larsson, Tavares

Liverpool Under-21s:

Pecsi; Ramsay, Pitt, Lucky, Pinnington; Trueman, Pilling; Morrison, Laffey, Doherty; Wright

Nhận định bóng đá Burton Albion vs Liverpool U21 mới nhất

Đội chủ nhà chỉ tung ra được hai cú sút trúng đích trong vòng cấm trước Luton, và phải đến phút 64 họ mới có pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên trong vòng cấm từ tình huống bóng sống.

Burton hiện đã tịt ngòi hai trận liên tiếp, và chỉ có năm trong số 24 đội ở giải hạng Ba ghi ít bàn hơn họ (5 bàn).

The Brewers đang đứng thứ 18 tại League One với bốn điểm sau năm trận, nhưng họ đá ít hơn một trận so với tất cả các đội xếp trên.

Đội bóng của HLV Gary Bowyer đã bị loại khỏi EFL Trophy ở vòng 32 mùa trước sau thất bại 0-4 trước Stevenage ngày 10/12, dù trước đó họ đứng đầu bảng.

Phong độ của Burton đang khá tệ khi để thua ba trận liên tiếp, đồng thời thất bại cả hai trận gần nhất trên sân nhà và chỉ thắng một trong bốn lần ra sân tại Pirelli Stadium mùa này.

Chiến thắng trước Stoke của đội khách là lần thứ tư trong năm trận gần nhất họ ghi được ít nhất hai bàn, nhưng đó cũng là trận thứ chín liên tiếp họ để thủng lưới.

HLV Robert Page mới tiếp quản đội bóng vào tháng 6, nhưng ông không thể hài lòng khi đội đang đứng thứ 21 trong tổng số 29 CLB tại Premier League 2, với chỉ ba điểm sau ba vòng đầu tiên.

Đội U21 Liverpool đã không thể vượt qua vòng bảng EFL Trophy mùa 2024-25 khi chỉ đứng thứ ba sau Crewe Alexandra và Blackpool.

Trước chiến thắng trước Stoke, The Reds đã trải qua tám trận liên tiếp không thắng, trong đó thua năm trận.

Chiến thắng trước Stoke cũng là lần đầu tiên Liverpool thắng trên sân khách sau năm trận, trong quãng thời gian họ nhận ba thất bại.

Dự đoán tỉ số Burton Albion vs Liverpool U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burton Albion vs Liverpool U21 như sau:

Sportsmole: Burton Albion 2-0 Liverpool U21

WhoScore: Burton Albion 2-1 Liverpool U21

Burton Albion 2-1 Liverpool U21 Báo chúng tôi dự đoán: Burton Albion 2-1 Liverpool U21

Xem trực tiếp Burton Albion vs Liverpool U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burton Albion vs Liverpool U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.