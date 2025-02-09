Quốc tế Nhận định, dự đoán Gillingham vs Fulham U21: Kết liễu khách trẻ Trận đấu giữa Gillingham vs Fulham U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h00 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Gillingham vs Fulham U21 mới nhất

HLV Ainsworth dự kiến sẽ xoay tua đội hình so với trận gặp Oldham Athletic.

Jake Turner nhiều khả năng sẽ bắt chính trong khung gỗ, trong khi Sam Vokes – người ghi bàn duy nhất hôm thứ Bảy – có thể đá cao nhất cùng Joseph Gbode.

Aaron Rowe cũng có thể được trao cơ hội xuất phát trên hàng công.

Gillingham không ghi nhận thêm chấn thương nào trước thềm trận đấu tại EFL Trophy, và nhiều cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện.

Với Fulham U21, tiền đạo Aaron Loupalo-Bi – người đã ghi ba bàn và kiến tạo một lần sau hai trận – chắc chắn sẽ tiếp tục được tin tưởng.

Tom Olyott dự kiến đá chính ở cánh, còn Charlie Robinson sẽ mang băng đội trưởng, chỉ huy hàng thủ đội khách.

Đội hình dự kiến Gillingham vs Fulham U21 mới nhất

Gillingham:

Turner; Ogie, Gale, Smith; Hutton, Khumbeni, Coleman, Clark; Rowe; Vokes, Gbode

Fulham Under-21s:

McNally; De Jesus, Amissah, Robinson, Slade; Nwoko, Gofford; Olyott, Ridgeon, Works; Loupalo-Bi

Nhận định bóng đá Gillingham vs Fulham U21 mới nhất

Gillingham kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 17 tại League Two, vì vậy họ còn nhiều dư địa để cải thiện trong mùa giải này. Bước khởi đầu 2025-26 dưới thời HLV Gareth Ainsworth đang rất tích cực.

Thực tế, 14 điểm sau sáu vòng đã giúp Gillingham dẫn đầu League Two. Đội bóng bước vào trận đấu này sau chiến thắng 1-0 trước Oldham Athletic chiều thứ Bảy.

The Gills đã thắng cả ba trận gần nhất tại giải hạng Tư, và thất bại duy nhất từ đầu mùa chỉ là trước AFC Wimbledon tại vòng một EFL Cup hồi đầu tháng.

Mục tiêu lớn nhất của Gillingham mùa này là giải đấu quốc nội và cuộc đua thăng hạng lên League One. Tuy nhiên, EFL Trophy sẽ là cơ hội để HLV Ainsworth trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ và dự bị.

Tại bảng G còn có sự góp mặt của Colchester United và Wycombe Wanderers, hai đội này sẽ gặp nhau trong cùng ngày.

Bên kia chiến tuyến, Fulham U21 hiểu rằng họ phải đối diện với thách thức lớn, nhưng khởi đầu xuất sắc mùa 2025-26 đang mang lại sự tự tin lớn trước chuyến làm khách này.

Đội bóng trẻ của London đã chơi hai trận tại Premier League 2 mùa này, mở màn bằng chiến thắng 3-2 trước Arsenal U21, sau đó đánh bại Everton U21 với tỷ số 4-3 hôm 22/8.

Tập thể của HLV Hayden Mullins tiếp tục duy trì mạch thắng khi vượt qua Valencia U21 với tỷ số 3-2 tại Premier League International Cup hôm 27/8, qua đó có chuỗi ba trận toàn thắng.

Fulham U21 sẽ trở lại Premier League 2 vào ngày 19/9 gặp West Brom U21. Trong vài tuần tới, các cầu thủ trẻ của họ sẽ tìm cách gây ấn tượng để lọt vào mắt xanh HLV trưởng đội một Marco Silva.

Dự đoán tỉ số Gillingham vs Fulham U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Gillingham vs Fulham U21 như sau:

Sportsmole: Gillingham 2-1 Fulham U21

WhoScore: Gillingham 2-0 Fulham U21

Gillingham 2-0 Fulham U21 Báo chúng tôi dự đoán: Gillingham 2-1 Fulham U21

Xem trực tiếp Gillingham vs Fulham U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Gillingham vs Fulham U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.