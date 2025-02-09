Quốc tế Nhận định, dự đoán Stockport vs Wolverhampton U21: Cú đấm liên hoàn Trận đấu giữa Stockport vs Wolverhampton U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h00 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Stockport vs Wolverhampton U21 mới nhất

Bản hợp đồng mới Malik Mothersille, người rời sân sau 59 phút ở trận gặp Wigan, có thể được trao thêm cơ hội lấy lại thể lực khi gặp Wolves.

HLV Challinor nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình sau lịch thi đấu dày đặc, trao cơ hội cho Lewis Fiorini và Corey O’Keefe. Thủ môn kỳ cựu Ben Hinchliffe, đã bước sang mùa giải thứ 10 cùng CLB, có thể bắt chính thay Corey Addai.

U21 Wolves tiếp tục vắng Leon Chiwome, tiền đạo 19 tuổi dính chấn thương nặng đầu gối từ tháng 1. Đội khách dự kiến ra sân với sơ đồ 3-4-3, với Alfie Pond chơi ở trung tâm hàng thủ ba người.

Đội hình dự kiến Stockport vs Wolverhampton U21 mới nhất

Stockport County:

Hinchliffe; Hills, Connolly, Pye; Fevrier, Moxon, Norwood, Andrew; Mothersille, Fiorini, Andersson

Wolverhampton Wanderers Under-21s:

Gracey; Ojinnaka, Pond, Olagunju; Lima, Griffiths, Bradbury, Lembikisa; Mane, Chirewa, Angel

Nhận định bóng đá Stockport vs Wolverhampton U21 mới nhất

Từng còn chơi ở National League vào năm 2022, Stockport County đã có bước tiến ấn tượng để vươn lên hạng Ba bóng đá Anh chỉ sau ba năm. Mùa trước, đội bóng vùng Greater Manchester thậm chí suýt thoát khỏi áp lực EFL Trophy, khi cán đích ở vị trí thứ ba League One và chỉ còn cách tấm vé lên Championship đúng 270 phút, trước khi bất ngờ dừng bước ở bán kết play-off trước Leyton Orient nhờ sự tỏa sáng của Charlie Kelman.

Stockport đã khởi đầu mùa 2025-26 rất hứng khởi với ba chiến thắng liên tiếp tại League One và EFL Cup, nhưng sau đó họ chỉ thắng một trong năm trận gần nhất. Cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Dave Challinor tiếp tục chuỗi phong độ phập phù khi để Wigan Athletic cầm hòa 1-1 tại The Brick Community Stadium, dù Jayden Fevrier sớm mở tỷ số.

Kyle Wootton để lại nhiều dấu ấn trong giai đoạn đầu mùa, khi góp dấu giày vào bốn bàn thắng (hai bàn, ba kiến tạo) chỉ sau sáu trận League One. Anh cũng chính là người kiến tạo cho bàn thắng đầu tiên của Fevrier trong mùa trước Wigan.

Một trong 16 đội học viện góp mặt tại EFL Trophy mùa này, U21 Wolverhampton Wanderers đặt mục tiêu cải thiện thành tích so với mùa 2024-25, khi họ bị loại ngay vòng bảng với chỉ một điểm sau ba trận.

Tuy nhiên, khởi đầu mùa mới cho thấy sự khởi sắc. U21 Wolves bất bại cả ba vòng đầu Premier League 2, đứng thứ ba sau Chelsea U21 và Leicester U21. Nổi bật nhất là Tom Edozie, cầu thủ 19 tuổi ghi hai bàn, trong đó có pha lập công từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 trước Blackburn U21 hôm thứ Sáu.

Đoàn quân của HLV James Collins mới thua một trận chính thức mùa này, nhưng đó là thất bại trước đối thủ lớn tuổi hơn – Wealdstone tại National League Cup (1-2). U21 Wolves hiện đã không thắng năm trận liên tiếp ở EFL Trophy, với chiến thắng gần nhất là từ tháng 9/2023 khi họ đánh bại Notts County 2-1.

Dự đoán tỉ số Stockport vs Wolverhampton U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Stockport vs Wolverhampton U21 như sau:

Sportsmole: Stockport 2-0 Wolverhampton U21

WhoScore: Stockport 3-1 Wolverhampton U21

Stockport 3-1 Wolverhampton U21 Báo chúng tôi dự đoán: Stockport 3-1 Wolverhampton U21

Xem trực tiếp Stockport vs Wolverhampton U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Stockport vs Wolverhampton U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.