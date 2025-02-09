Quốc tế Nhận định, dự đoán Port Vale vs Leeds U21: Chủ nhà mở tiệc bàn thắng Trận đấu giữa Port Vale vs Leeds U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h00 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Port Vale vs Leeds U21 mới nhất

Trung vệ Ben Heneghan có thể mang băng đội trưởng Port Vale, đá cùng Jesse Debrah và Cameron Humphreys trong hàng thủ ba người.

Phía trên, Ryan Croasdale nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Rhys Walters, được hỗ trợ bởi hai hậu vệ biên Jordan Gabriel và Liam Gordon.

Về phía Leeds U21, Joshua McDonald có thể đá cao nhất trên hàng công, với Rhys Chadwick-Chaplin và Oliver Pickles hỗ trợ từ hai cánh.

Harry Gray dự kiến đá ở vị trí hộ công ngay phía sau tiền đạo, với sự hỗ trợ của lão tướng Jonny Howson cùng Connor Douglas ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Port Vale vs Leeds U21 mới nhất

Port Vale:

Gauci; Debrah, Heneghan, Humphreys; Lawrence-Gabriel, Croasdale, Walters, Gordon; Curtis, Faal, Headley

Leeds United Under-21s:

Mahady; Dudley, Lienou, Cresswell, Enahoro-Marcus; Howson, Douglas; Chadwick-Chaplin, Gray, Pickles; McDonald

Nhận định bóng đá Port Vale vs Leeds U21 mới nhất.

Port Vale của HLV Darren Moore đã giành quyền lên chơi tại League One sau khi cán đích ở vị trí thứ hai tại giải hạng Tư mùa trước, và có thể nói rằng họ vẫn đang loay hoay để thích nghi ở cấp độ mới.

Cuối tuần qua, The Valiants vừa có chiến thắng 1-0 trước Birmingham City tại EFL Cup, nhưng khi trở lại giải đấu chính, họ lại để thua Reading 0-1.

Trận thua khiến Port Vale tiếp tục đứng áp chót trên BXH, với chỉ hai điểm sau nhiều vòng đấu. Dẫu vậy, khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là hai điểm, nên Moore vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế.

Người hâm mộ chủ nhà vẫn có lý do để lo lắng, bởi từ tháng Tư đến nay, đội bóng chưa có chiến thắng nào trên sân nhà, hòa hai và thua bốn trong sáu trận.

Mùa trước, Port Vale bị Wrexham vùi dập 4-1 ở vòng 16 đội EFL Trophy. Vì thế, cuộc đối đầu lần này có thể là cơ hội để họ tìm kiếm danh hiệu, đồng thời tạo cú hích cho mùa giải.

Trong khi đó, đội U21 Leeds United của HLV Scott Gardner đã khởi đầu khá tốt tại Premier League 2, thắng hai và thua một sau ba trận.

Mới nhất, họ đã phục hồi sau thất bại 2-3 trước Ipswich U21 bằng chiến thắng 2-1 trên sân Burnley U21, nhờ bàn mở tỷ số của Louie Dudley và pha phản lưới nhà của Albert Blackie.

Chiến thắng đó giúp đội trẻ Leeds vươn lên vị trí thứ tám, với sáu điểm, kém ba điểm so với ngôi đầu của Chelsea U21.

Dù còn non trẻ và phải đối đầu với dàn cầu thủ chuyên nghiệp, Leeds U21 vẫn có sự tự tin nhất định, khi họ thắng bốn, hòa hai và thua hai trong tám trận sân khách gần nhất, đồng thời toàn thắng hai trận xa nhà trước khi bước vào loạt đấu cúp này.

Leeds U21 mùa trước không tham dự EFL Trophy, nhưng họ đã vô địch National League Cup, và kinh nghiệm nâng cúp sẽ là hành trang quý giá cho họ.

Dự đoán tỉ số Port Vale vs Leeds U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Port Vale vs Leeds U21 như sau:

Sportsmole: Port Vale 2-1 Leeds U21

WhoScore: Port Vale 2-0 Leeds U21

Port Vale 2-0 Leeds U21 Báo chúng tôi dự đoán: Port Vale 2-1 Leeds U21

Xem trực tiếp Port Vale vs Leeds U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Port Vale vs Leeds U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.