Quốc tế Nhận định, dự đoán Doncaster vs Everton U21: Sân nhà hóa tử địa Trận đấu giữa Doncaster vs Everton U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h00 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Doncaster vs Everton U21 mới nhất

Doncaster Rovers sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong trận gặp Accrington Stanley tại EFL Cup ngày 26/8, và nhiều khả năng Brandon Hanlan sẽ tiếp tục đá cao nhất.

Bộ đôi tiền vệ Charlie Crew và Ben Close có thể hỗ trợ cho số 10 Joe Sbarra.

Hàng thủ dự kiến gồm các hậu vệ cánh Thomas Nixon, James Maxwell cùng cặp trung vệ Sean Grehan và Matthew Pearson.

Với Everton U21, thủ môn George Pickford nhiều khả năng sẽ tiếp tục bắt chính, phía trước là bộ đôi trung vệ Elijah Campbell và Jack Patterson.

Hai tiền đạo Braiden Graham và George Morgan sẽ chờ đợi sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ William Tamen và Francis Gomez để phát huy khả năng tấn công.

Đội hình dự kiến Doncaster vs Everton U21 mới nhất

Doncaster Rovers:

Lawlor; Nixon, Grehan, Pearson, Maxwell; Crew, Close; Ajayi, Sbarra, Gibson; Hanlan

Everton Under-21s:

Pickford; Finney, Campbell, Patterson, Thomas; Heath, Tamen, Gomez, Clarke; Graham, Morgan

Nhận định bóng đá Doncaster vs Everton U21 mới nhất

Doncaster Rovers đã không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trước Rotherham, với chỉ một cơ hội lớn, nhưng họ xứng đáng được ghi nhận khi không để đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Chiến thắng giúp “Red and White Army” nâng số điểm tại League One lên 13, đứng thứ 5 trên BXH và mới chỉ thủng lưới bốn lần sau sáu trận ở hạng Ba.

Đội bóng của HLV Grant McCann đã đứng đầu bảng bốn đội tại EFL Trophy mùa trước với bảy điểm sau ba trận, nhưng bị loại ở vòng 32 sau trận thua 0-1 trước Port Vale vào tháng 12/2024.

Chủ nhà đã chơi tám trận mùa này, thắng sáu và đang có mạch ba chiến thắng liên tiếp, dù chỉ ghi sáu bàn ở sáu trận tại giải.

Trên sân Eco-Power, Doncaster có thành tích khả quan khi thắng hai và hòa một trong ba trận, giữ sạch lưới hai lần và ghi được hai bàn.

Bất chấp việc tung ra rất nhiều cú dứt điểm trước Norwich – 10 cú sút trúng đích và 16 lần trong vòng cấm – Everton U21 vẫn thất bại vì hàng thủ mắc sai lầm ở đầu mỗi hiệp.

Đội bóng của HLV Paul Tait đang xếp thứ 20 tại Premier League 2 với ba điểm sau ba trận, ghi năm bàn – thuộc nhóm ghi bàn ít thứ 10/29 đội.

Tại EFL Trophy 2024-25, Everton cũng dừng bước ở vòng bảng khi chỉ đứng thứ ba với ba điểm, sau Tranmere Rovers (6) và Stockport County (6).

Everton đã thua ở hai trận gần nhất, để thủng lưới sáu bàn, và trong sáu trận trước đó, họ thắng ba và thua ba.

Lần gặp nhau gần nhất vào năm 2023, Doncaster đã thắng Everton 2-0. Trước chuyến làm khách lần này, Everton U21 thua hai trong ba trận sân khách gần nhất.

Dự đoán tỉ số Doncaster vs Everton U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Doncaster vs Everton U21 như sau:

Sportsmole: Doncaster 2-0 Everton U21

WhoScore: Doncaster 2-1 Everton U21

Doncaster 2-1 Everton U21 Báo chúng tôi dự đoán: Doncaster 2-1 Everton U21

Xem trực tiếp Doncaster vs Everton U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Doncaster vs Everton U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.