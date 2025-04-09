Quốc tế Nhận định, dự đoán Luxembourg vs Bắc Ireland: Bàn gỡ muộn màng Trận đấu giữa Luxembourg vs Bắc Ireland Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Luxembourg vs Bắc Ireland mới nhất

Rắc rối chấn thương của Bắc Ireland thêm chồng chất khi Paul Smyth rút lui, nối dài danh sách vắng mặt. Trước đó, HLV O’Neill đã mất các hậu vệ Daniel Ballard, Brodie Spencer, Ciaron Brown, tiền vệ Jordan Thompson cùng hai thủ môn Pierce Charles và Conor Hazard.

Vì vậy, Bailey Peacock-Farrell được triệu tập trở lại và sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Luke Southwood. Bộ ba chưa từng khoác áo ĐTQG gồm Kofi Balmer, Ryan Johnson và Jamie McDonnell cũng lần đầu góp mặt.

Isaac Price đang là điểm sáng lớn nhất của Bắc Ireland, với bảy bàn trong bảy trận gần nhất.

Về phía Luxembourg, tiền đạo chủ lực Danel Sinani (St. Pauli) sẽ gánh vác hàng công, trong khi Gerson Rodrigues – người từng ghi bàn vào lưới Bắc Ireland mùa thu năm ngoái – vẫn đang thụ án treo giò từ Liên đoàn bóng đá Luxembourg.

Thủ môn kỳ cựu Anthony Moris, vừa chuyển sang chơi tại Saudi Pro League, đã trở lại sau khi từ chối tập trung hồi tháng Sáu. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Yvandro Borges Sanches (Borussia Monchengladbach) cũng tái xuất sau chấn thương, nằm trong bản danh sách đầu tiên của tân HLV Jeff Strasser thay thế Luc Holtz.

Đội hình dự kiến Luxembourg vs Bắc Ireland mới nhất

Luxembourg: Moris; Dzogovic, Korac, Carlson, Jans; Bohnert, Barreiro, Moreira, V. Thill; Sanches, Sinani

Bắc Ireland: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Saville; Galbraith, Price; D. Charles

Nhận định bóng đá Luxembourg vs Bắc Ireland mới nhất

World Cup 2026 sẽ đánh dấu tròn 40 năm kể từ lần gần nhất Bắc Ireland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và cũng tròn một thập kỷ sau kỳ Euro 2016 lịch sử.

Trong những năm xen kẽ, đội bóng này thường xuyên gặp khó khăn, nhưng việc trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ cùng với thành tích dẫn đầu bảng Nations League gần nhất đã đem lại sự tự tin trong đội hình.

Ngoài ra, thể thức vòng loại mới cũng mang lại hy vọng: ngoài đội nhất bảng có vé trực tiếp và đội nhì bảng vào play-off, bốn đội nhất bảng Nations League nhưng không vào top 2 vòng loại cũng sẽ có cơ hội tranh vé vớt.

Bắc Ireland đã thắng bảy trong 15 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng giao hữu 1-0 trước Iceland hồi tháng Sáu – một sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Michael O’Neill, người từng đưa đội bóng này tới Euro 2016 ở nhiệm kỳ đầu.

Dù hầu hết các đội châu Âu đã khởi động vòng loại từ tháng Ba, Bắc Ireland phải chờ gần nửa năm mới bắt đầu chiến dịch của mình. Ở lần thứ ba dự vòng loại World Cup với cương vị HLV trưởng, O’Neill đối mặt thách thức lớn khi chung bảng A với Slovakia và Đức.

Trước chuyến làm khách tại Cologne cuối tuần này, Bắc Ireland sẽ tái đấu Luxembourg – chưa đầy một năm sau khi hai đội hòa 2-2 tại Nations League tháng 11/2024.

Hôm đó, Luxembourg gỡ hòa ngoạn mục dù bị dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, trong bảy lần chạm trán Bắc Ireland, họ chỉ thắng đúng một lần.

Lần đó chính là chiến thắng lịch sử 3-2 trên sân nhà năm 2013 ở vòng loại World Cup Brazil. Dù vậy, hiện tại “Les Lions Rouges” đã trải qua bảy trận chính thức liên tiếp không thắng, cân bằng kỷ lục tệ nhất kể từ năm 2017.

Phong độ giao hữu cũng phập phù: họ mở màn năm 2025 bằng chiến thắng bất ngờ trước Thụy Điển, nhưng sau đó thua Slovakia và Thụy Sĩ, rồi hòa không bàn thắng với CH Ireland.

Tiếp đón Bắc Ireland lần này, Luxembourg coi đây là cơ hội sáng sủa nhất để giành trọn điểm số ở bảng A.

Dự đoán tỉ số Luxembourg vs Bắc Ireland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Luxembourg vs Bắc Ireland như sau:

Sportsmole: Luxembourg 2-1 Bắc Ireland

WhoScore: Luxembourg 2-2 Bắc Ireland

Luxembourg 2-2 Bắc Ireland Báo chúng tôi dự đoán: Luxembourg 1-1 Bắc Ireland

Xem trực tiếp Luxembourg vs Bắc Ireland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Luxembourg vs Bắc Ireland trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.