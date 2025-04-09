Quốc tế Nhận định, dự đoán Montenegro vs Czech: Ra về cùng 3 điểm Trận đấu giữa Montenegro vs Czech Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Montenegro vs Czech mới nhất

Montenegro sẽ buộc phải thay đổi ít nhất hai vị trí so với trận lượt đi khi thủ môn Igor Nikic và hậu vệ Marko Vesovic vắng mặt vì chấn thương. Danijel Petkovic nhiều khả năng bắt chính, còn Marko Vucevic được kỳ vọng sẽ trám vào vị trí hậu vệ phải nếu HLV Prosinecki giữ sơ đồ 3 trung vệ.

Bên phía Cộng hòa Séc, sự thay đổi chắc chắn diễn ra ở vị trí hậu vệ phải do Vladimir Coufal không góp mặt. Tomas Holes có thể lùi về cánh phải, trong khi Martin Vitik được đưa vào đá trung vệ. Ngoài ra, phần lớn đội hình nhiều khả năng giữ nguyên so với trận thua Croatia.

Lukas Cerv cũng là một phương án cho tuyến giữa nếu HLV Hasek muốn làm mới hàng tiền vệ, trong trường hợp Michal Sadilek bị đẩy lên ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Montenegro vs Czech mới nhất

Montenegro:

Petkovic; Savic, Vujacic, Sipcic; Vucevic, Jankovic, Kuc, Radunovic; Vukotic, Jovetic; Krstovic

Czech:

Kovar; Holes, Vitik, Krejci, Zeleny; Sadilek, Soucek; Cerny, Sulc, Provod; Schick

Nhận định bóng đá Montenegro vs Czech mới nhất

Trong 10 trận gần nhất, Montenegro chỉ giành được 2 chiến thắng và để thua tới 7 lần, dù đa số đối thủ đều được đánh giá ngang tầm.

Điểm tích cực là cả hai trận thắng này đều đến tại vòng loại World Cup, khi họ vượt qua Gibraltar và Quần đảo Faroe. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Faroe cũng chỉ được định đoạt nhờ bàn thắng ở phút 96, cho thấy phong độ của thầy trò Robert Prosinecki chưa thực sự thuyết phục.

Dẫu vậy, kết quả này vẫn giúp Montenegro duy trì cơ hội cạnh tranh một vị trí trong top 2 bảng L, dù đã để thua 0-2 ở lượt đi trước đối thủ họ sẽ gặp lại vào thứ Sáu – Cộng hòa Séc.

Ở trận đó, Cộng hòa Séc dễ dàng kiểm soát thế trận, dẫn 2-0 sau phút 63 và giữ sạch lưới đến hết trận. Đây cũng là thất bại thứ 6 liên tiếp của Montenegro trước đối thủ này, kể từ lần chạm trán đầu tiên cách đây 14 năm.

Trái ngược, Cộng hòa Séc trước đó có chuỗi 8 trận bất bại, cho tới khi bị Croatia vùi dập 5-1 hồi tháng Sáu. Dù vẫn cầm hòa đối thủ đến phút 60, nhưng đoàn quân của Ivan Hasek đã hoàn toàn sụp đổ trong 30 phút cuối tại Osijek.

Với kết quả ấy, Cộng hòa Séc chỉ hơn Montenegro 3 điểm, lại thi đấu nhiều hơn một trận và hiệu số chỉ tốt hơn +2. Cơ hội vì thế vẫn mở ra cho Montenegro, nhưng để tận dụng, họ cần giành trọn 3 điểm khi vẫn còn phải chạm trán Croatia hai lượt.

Dự đoán tỉ số Montenegro vs Czech mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Montenegro vs Czech như sau:

Sportsmole: Montenegro 0-2 Czech

WhoScore: Montenegro 1-2 Czech

Montenegro 1-2 Czech Báo chúng tôi dự đoán: Montenegro 1-2 Czech

Xem trực tiếp Montenegro vs Czech khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Montenegro vs Czech trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.