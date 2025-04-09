Quốc tế Nhận định, dự đoán Lithuania vs Malta: Cách biệt tối thiểu Trận đấu giữa Lithuania vs Malta Vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 4/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lithuania vs Malta mới nhất

Trong trận giao hữu gần đây với Đan Mạch, Lithuania phải chơi thiếu người do hậu vệ Edgaras Utkus nhận thẻ đỏ từ hiệp một. Tuy nhiên, án phạt này không ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới, nên anh vẫn có thể ra sân.

Đội hình của “Tam Sắc” còn có sự góp mặt của Fedor Cernych – cầu thủ chạy cánh của Zalgiris với 100 lần khoác áo tuyển quốc gia, và nếu thi đấu trận này anh sẽ cân bằng kỷ lục số lần ra sân của Saulius Mikoliunas.

Ngoài các cầu thủ đang thi đấu trong nước, Lithuania cũng có những gương mặt chơi bóng ở Saudi Arabia, Kazakhstan và Nhật Bản. Đặc biệt, tiền vệ trẻ Gvidas Gineitis (21 tuổi) đang khoác áo Torino tại Serie A.

Bên phía Malta, HLV De Leo buộc phải thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi Matthew Guillaumier bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng trong trận thua Hà Lan.

Trên hàng công, Jodi Jones (Notts County) có thể là lựa chọn dẫn dắt hàng tiền đạo, trong khi nhạc trưởng Teddy Teuma (Reims) và James Carragher của Wigan Athletic – con trai huyền thoại Liverpool Jamie Carragher – đều không góp mặt ở đợt tập trung này.

Đội hình dự kiến Lithuania vs Malta mới nhất

Lithuania:

Gertmonas; Upstas, Kazukolovas, Utkus, Lasickas; Slivka, Gineitis, Vorobjovas, Sirgedas, Cernych; Paulauskas

Malta:

Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, Camenzuli; Satariano, Grech, Yankam; Jones, P. Mbong, J. Mbong

Nhận định bóng đá Lithuania vs Malta mới nhất

Đã gần 15 tháng kể từ lần thắng lợi gần nhất – chức vô địch Cúp Baltic trước Latvia vào tháng 6/2024 – cơn khát chiến thắng của Lithuania và giấc mơ lần đầu góp mặt tại một giải đấu lớn như World Cup hay Euro vẫn còn kéo dài.

Đội tuyển đang đứng hạng 143 thế giới mới chỉ giành được 18 chiến thắng tại vòng loại World Cup kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Sau ba trận ở bảng G lần này, “Tam Sắc” vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng thứ 19 trong lịch sử.

Thầy trò Edgaras Jankauskas khởi đầu bằng trận thua sát nút trước Ba Lan, sau đó cầm hòa 2-2 với Phần Lan ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, họ bất lực trước Malta trong lượt đấu tiếp theo và sau đó bị Đan Mạch vùi dập 5-0 ở trận giao hữu, với các bàn thắng lần lượt của Mika Biereth, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen và Anders Dreyer.

Trận thua đó nối dài chuỗi không thắng của Lithuania trên mọi đấu trường lên con số 11, khiến họ rơi xuống vị trí thứ tư bảng, kém Hà Lan bốn điểm trong cuộc đua giành vé play-off.

Trên lý thuyết, cơ hội đi tiếp vẫn còn, nhưng việc Lithuania tịt ngòi ở bốn trong năm trận gần nhất khiến niềm tin nơi người hâm mộ trở nên rất mong manh.

Malta cũng chẳng khá hơn về khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Họ bước vào cuộc chiến cuối bảng sau khi bị Hà Lan hủy diệt 8-0 ở lượt trận thứ tư.

Trong thất bại tại Euroborg, Donyell Malen và Memphis Depay mỗi người lập cú đúp, còn Xavi Simons, Virgil van Dijk, Micky van de Ven và Noa Lang cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tuy nhiên, đó chưa phải là trận thua đậm nhất lịch sử của Malta.

Đội bóng hạng 168 thế giới từng thua Tây Ban Nha 1-12 vào những năm 1980. Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ trận cầu lịch sử ấy, nhưng Malta chỉ ghi được đúng 12 bàn trong 18 trận gần nhất, và đã tịt ngòi suốt bốn trận gần đây.

Không có điểm, không có bàn thắng sau bốn trận tại vòng loại World Cup 2026, thầy trò Emilio De Leo đang đứng cuối bảng. Dẫu vậy, nếu giành chiến thắng đầu tiên kể từ cuối năm 2023 – khi hạ Gibraltar ở một trận giao hữu – họ sẽ tạm vượt Lithuania trên BXH.

Malta từng thắng Lithuania 2-0 trong một trận giao hữu năm 2015, nhưng ở năm lần đối đầu còn lại, Lithuania đều bất bại, chỉ lọt lưới đúng một bàn trong ba trận gần nhất.

Dự đoán tỉ số Lithuania vs Malta mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lithuania vs Malta như sau:

Sportsmole: Lithuania 2-0 Malta

WhoScore: Lithuania 1-0 Malta

Lithuania 1-0 Malta Báo chúng tôi dự đoán: Lithuania 1-0 Malta

Xem trực tiếp Lithuania vs Malta khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lithuania vs Malta trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 4/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.