Quốc tế Nhận định, dự đoán Hà Lan vs Ba Lan: Làm nhục đội khách Trận đấu giữa Hà Lan vs Ba Lan Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Ba Lan mới nhất

HLV Koeman sẽ không có Jeremie Frimpong (Liverpool) do chấn thương gân kheo, nhưng lực lượng Hà Lan nhìn chung vẫn dồi dào. Tiền đạo Memphis Depay (Corinthians) đứng trước cơ hội làm nên lịch sử: với 50 bàn cho ĐTQG, anh chỉ cần thêm một bàn để vượt Robin van Persie, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam Hà Lan.

Depay dự kiến đá chính, được hỗ trợ bởi Cody Gakpo (Liverpool) đang có phong độ cao. Ở tuyến giữa, Ryan Gravenberch có thể kết hợp cùng Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders để tạo nên trục giữa mạnh mẽ.

Với Ba Lan, Robert Lewandowski trở lại dẫn dắt hàng công sau biến cố dưới thời HLV cũ. Dù vậy, anh mới chỉ thi đấu 26 phút ở La Liga mùa này vì chấn thương cơ, nên Karol Swiderski, Adam Buksa hoặc Krzysztof Piatek sẵn sàng thay thế nếu cần.

Trước đây, Ba Lan thường dùng sơ đồ 3-5-2 dưới thời Probierz, nhưng HLV Urban lại ưa thích hàng thủ bốn người, nhiều khả năng sẽ áp dụng 4-3-3 hoặc 4-4-2 truyền thống trong lần dẫn dắt này.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Ba Lan mới nhất

Hà Lan:

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo

Ba Lan:

Skorupski; Bednarek, Kedziora, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz, Zalewski; Lewandowski, Piatek

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Ba Lan mới nhất

Không chút nương tay trước “chiếu dưới” Malta ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup, Hà Lan đã hủy diệt đối thủ hạng 168 FIFA với tỷ số 8-0 vào ngày 10/6, khi có tới sáu cầu thủ khác nhau ghi bàn tại Groningen.

Memphis Depay và Donyell Malen cùng lập cú đúp, trong khi bộ đôi tân binh của Tottenham là Micky van de Ven và Xavi Simons cũng góp công, bên cạnh các pha lập công của Virgil van Dijk và Noa Lang trên sân Euroborg.

Chiến thắng áp đảo này nối dài khởi đầu hoàn hảo cho thầy trò Ronald Koeman ở vòng loại World Cup 2026. Trước đó, họ mở màn bằng thắng lợi 2-0 trên sân Phần Lan, và giờ Oranje đang sở hữu thành tích lý tưởng: 2 trận, 2 chiến thắng, ghi 10 bàn và chưa thủng lưới.

Hiện Hà Lan kém Phần Lan một điểm nhưng còn trong tay hai trận chưa đấu. Đây là sự khởi sắc cần thiết cho một tập thể vốn thi đấu thiếu ổn định, khi chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất trước tháng Sáu và bị loại ở tứ kết Nations League bởi Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Lần gần nhất họ thua tại vòng loại World Cup đã từ tháng 3/2021.

Ngược lại, Ba Lan chỉ cần nhìn lại tháng Sáu là thấy thất bại gần nhất tại vòng loại. Sau khi toàn thắng Lithuania và Malta ở hai lượt đầu, rồi hạ Moldova trong một trận giao hữu, “Đại bàng trắng” gục ngã 1-2 trên sân Phần Lan.

Trong trận đấu đó, Jakub Kiwior ghi bàn rút ngắn ở phút 69 nhưng không đủ cứu vãn, và thất bại khiến HLV Michal Probierz mất ghế. Jan Urban – cựu tuyển thủ dự World Cup 1986 – được bổ nhiệm thay thế.

Urban từng là trợ lý HLV tuyển Ba Lan tại Euro 2008, nhưng giờ mới thực sự bước vào thử thách lớn với vai trò HLV trưởng. Một trong những việc đầu tiên ông làm là hàn gắn quan hệ với Robert Lewandowski, người từng tự ý rút lui sau khi bị tước băng đội trưởng dưới thời Probierz. Urban đã lập tức trao lại băng thủ quân cho chân sút của Barcelona, và anh sẽ dẫn dắt Ba Lan trong lần đối đầu thứ 21 với Hà Lan. Đáng chú ý, Hà Lan chưa từng thua Ba Lan kể từ năm 1979.

Dự đoán tỉ số Hà Lan vs Ba Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Hà Lan vs Ba Lan như sau:

Sportsmole: Hà Lan 2-1 Ba Lan

WhoScore: Hà Lan 3-1 Ba Lan

Hà Lan 3-1 Ba Lan Báo chúng tôi dự đoán: Hà Lan 3-1 Ba Lan

Xem trực tiếp Hà Lan vs Ba Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Hà Lan vs Ba Lan trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.