Quốc tế Nhận định, dự đoán Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ: Chủ nhà tạo địa chấn Trận đấu giữa Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ Vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 4/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Georgia đang đứng trước thời kỳ vàng son với sự xuất hiện của nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, trong đó có Khvicha Kvaratskhelia – ngôi sao vừa vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain.

Ngoài ra, họ còn sở hữu thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool, chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ.

Một gương mặt khác là Saba Lobjanidze – từng để lại dấu ấn ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Ankaragucu và Hatayspor – người đã ghi bàn trong trận hòa Cape Verde hồi tháng Sáu.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo Baris Alper Yilmaz của Galatasaray – người khởi đầu mùa giải ở Super Lig rất ấn tượng – bỏ ngỏ khả năng ra sân vì lý do cá nhân.

Kerem Akturkoglu, cầu thủ đã ghi năm bàn trong chiến dịch Nations League thành công, sẽ là niềm hy vọng lớn trên hàng công để đưa Thổ Nhĩ Kỳ đến World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Georgia:

Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili; Kocharashvili, Mekvabishvili; Lominadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze

Thổ Nhĩ Kỳ:

Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu, Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu

Nhận định bóng đá Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Sau khi lần đầu tiên giành vé dự một giải đấu lớn – và dừng bước ở vòng 16 đội trước nhà vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha – Georgia chuẩn bị bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự FIFA World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Đội bóng có biệt danh Jvarosnebi gần đây nhất ra sân trong loạt trận giao hữu tháng Sáu, khi họ đánh bại Quần đảo Faroe 1-0 tại Dinamo Arena rồi hòa Cape Verde (khu vực CONCACAF) ba ngày sau đó.

Các học trò của HLV Willy Sagnol đã có những trận đấu chính thức rất thành công trong năm nay, khi vùi dập Armenia ở vòng play-off UEFA Nations League với tổng tỷ số 9-1 hồi tháng Ba, qua đó giành quyền góp mặt ở League B mùa 2026-27.

Trong mạch bốn trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, lần gần nhất Georgia nếm mùi thất bại là tháng 11/2024, tại Andruv Stadion, khi để Cộng hòa Séc đánh bại 2-0 ở Nations League.

Nếu chỉ xét riêng các trận giao hữu, Georgia cũng đang duy trì chuỗi năm trận bất bại kể từ tháng 3/2023, trong đó có những chiến thắng đậm đà như 6-1 trước Mông Cổ và 8-0 trước Thái Lan.

Sau khi lọt vào tứ kết Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới mục tiêu trở thành cái tên thường xuyên góp mặt ở vòng đấu sâu của các giải lớn. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026 là rất khó khăn, bởi họ nằm cùng bảng với đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha.

Dù có góp mặt ở ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ hay không, “Những ngôi sao lưỡi liềm” cũng sẽ chạm trán nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới trong tương lai, nhờ việc thăng hạng lên League A của Nations League hồi tháng Ba.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại Hungary với tổng tỷ số 6-1 ở loạt trận play-off thăng/hạ hạng, qua đó khởi đầu năm 2025 đầy hứng khởi.

Sau đó, họ hành quân tới Mỹ cho hai trận giao hữu, coi như màn “thử trước” cho giấc mơ World Cup 2026. Đội quân của HLV Vincenzo Montella đánh bại Mỹ nhưng lại để thua Mexico.

Xét về đối đầu trực tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ đang chiếm ưu thế khi thắng cả hai trận gần nhất trước Georgia cùng tỷ số 3-1, diễn ra vào năm 2012 và 2024.

Dự đoán tỉ số Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ như sau:

Sportsmole: Georgia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ

WhoScore: Georgia 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Georgia 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ Báo chúng tôi dự đoán: Georgia 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Xem trực tiếp Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 4/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.