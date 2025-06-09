Quốc tế Nhận định, dự đoán CH Ireland vs Hungary: Kịch tính đến phút cuối Trận đấu giữa CH Ireland vs Hungary vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 7/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng CH Ireland vs Hungary mới nhất

Tiền đạo đang có phong độ cao Troy Parrott – ghi 10 bàn sau 7 trận cho AZ Alkmaar đầu mùa – buộc phải rút lui vì chấn thương. Adam Idah (tân binh Swansea) nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công cùng Evan Ferguson (mượn từ Roma).

HLV Hallgrimsson đón sự trở lại của thủ môn Gavin Bazunu sau chấn thương đầu gối, trong khi Chiedozie Ogbene cũng trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024 sau chấn thương gót Achilles.

Hậu vệ Bosun Lawal (Stoke City) và tiền đạo Johnny Kenny (Celtic) được gọi lên tuyển lần đầu, nhưng nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ băng ghế dự bị.

Về phía Hungary, HLV Rossi trao cơ hội cho bốn gương mặt chưa từng khoác áo ĐTQG: Daniel Lukacs, Rajmund Molnar, Barna Toth và Bence Otvos. Trong đó, Otvos đã bình phục chấn thương để góp mặt trong danh sách 27 người.

Cặp cầu thủ của Liverpool – Dominik Szoboszlai và Milos Kerkez – dự kiến đá chính ở tuyến giữa và hàng thủ. Đáng chú ý, Szoboszlai đã ghi 16/54 bàn thắng (29,6%) của toàn bộ cầu thủ trong đội hình Rossi, và mới đây anh còn lập siêu phẩm đá phạt giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 tại Premier League.

HLV Rossi đang cân nhắc chơi với hàng thủ bốn hay năm người, nhưng trung vệ giàu kinh nghiệm Willi Orban gần như chắc chắn đá chính, bên cạnh tiền đạo Barnabas Varga – người đã ghi 10 bàn sau 11 trận cho Ferencvaros mùa này.

Đội hình dự kiến CH Ireland vs Hungary mới nhất

CH Ireland:

Kelleher; Doherty, Collins, O'Shea, Manning; Johnston, Cullen, Knight, Azaz; Idah, Ferguson

Hungary:

Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Varga, Sallai

Nhận định bóng đá CH Ireland vs Hungary mới nhất

Heimir Hallgrimsson đang gánh trọng trách đưa Cộng hòa Ireland trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Sau khởi đầu chệch choạc, HLV người Iceland đã giúp đội bóng tìm lại được phong độ tích cực.

Trận thua nặng nề 0-5 trước Anh tại Nations League là thất bại duy nhất của Ireland trong sáu trận gần đây, giai đoạn mà họ giành được ba chiến thắng, trong đó có tổng tỷ số 4-2 trước Bulgaria hồi tháng 3 để trụ lại League B.

Sau đó, “The Boys in Green” hòa hai trận giao hữu liên tiếp hồi tháng 6 với Senegal (1-1) và Luxembourg (0-0). Họ bước vào trận gặp Hungary cuối tuần này với hy vọng nối dài chuỗi bất bại lên con số năm – điều mà Ireland chưa làm được kể từ giai đoạn 8 trận liền không thua (9/2021 – 3/2022).

Đứng thứ 60 thế giới trên BXH FIFA, Ireland cũng bất bại ba trận gần nhất tại Aviva Stadium và thắng hai trận sân nhà gần nhất trước Hungary, bao gồm trận giao hữu 2-1 hồi tháng 6 năm ngoái. Đây là cơ sở để Hallgrimsson cùng các học trò lạc quan hướng đến chiến thắng.

Hungary – hiện xếp trên Ireland 22 bậc – lại không có tâm thế tốt trước chuyến hành quân tới Dublin. Trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng ba (hòa 4, thua 7). Đội bóng này bị loại ngay vòng bảng Euro 2024 và rớt hạng Nations League sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-6 ở loạt play-off.

Dưới áp lực phải thay đổi tình thế, HLV Marco Rossi đã chấm dứt chuỗi năm trận không thắng bằng việc giúp Hungary đánh bại Azerbaijan 2-1 trên sân khách ở loạt giao hữu tháng 6 – chỉ là chiến thắng sân khách thứ hai sau tám trận.

Giờ đây, Hungary hướng đến khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại World Cup sau chín lần liên tiếp không thể góp mặt ở VCK. Tuy nhiên, họ không thắng trong năm lần đối đầu gần nhất với Ireland (hòa 3, thua 2), kể từ chiến thắng 4-0 tại vòng loại năm 1969.

Dự đoán tỉ số CH Ireland vs Hungary mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu CH Ireland vs Hungary như sau:

Sportsmole: CH Ireland 1-1 Hungary

WhoScore: CH Ireland 2-1 Hungary

CH Ireland 2-1 Hungary Báo chúng tôi dự đoán: CH Ireland 1-1 Hungary

Xem trực tiếp CH Ireland vs Hungary khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận CH Ireland vs Hungary trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.