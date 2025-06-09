Quốc tế Nhận định, dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha: Cú húc chí mạng của Bò tót Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 8/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha mới nhất

Thổ Nhĩ Kỳ không gặp ca chấn thương nào mới sau trận thắng Georgia, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát. Akturkoglu tiếp tục đá cao nhất trên hàng công sau cú đúp vừa qua, Arda Guler (Real Madrid) sẽ chơi số 10, còn Kenan Yildiz (Juventus) cũng đá chính trên hàng tiền đạo. Đội trưởng Hakan Calhanoglu đảm nhiệm vai trò cầm trịch tuyến giữa.

Phía Tây Ban Nha, Lamine Yamal khiến CĐV lo lắng khi gặp vấn đề ở lưng và rời sân trong trận gặp Bulgaria. Dù không tập luyện hôm thứ Sáu, HLV De la Fuente tin rằng tài năng 17 tuổi của Barcelona sẽ kịp bình phục để đá chính trước Thổ Nhĩ Kỳ.

“La Roja” nhiều khả năng không thay đổi đội hình, với Merino tiếp tục giữ suất ở tuyến giữa. Oyarzabal và Robin Le Normand cũng sẽ góp mặt, bất chấp sự cạnh tranh của những cái tên như Morata, Ferran Torres hay Pau Cubarsi.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha mới nhất

Thổ Nhĩ Kỳ:

Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu

Tây Ban Nha:

Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N Williams

Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha mới nhất

Thổ Nhĩ Kỳ tưởng chừng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Georgia vào thứ Năm khi Mert Muldur mở tỷ số sớm, còn Kerem Akturkoglu lập cú đúp chia đều hai hiệp để nâng cách biệt lên 3-0.

Tuy nhiên, Georgia đã vùng lên, rút ngắn xuống 1-3 ở phút 63 rồi Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn thứ hai ở phút 90. Thổ Nhĩ Kỳ phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng mới giữ được thắng lợi 3-2.

Đội tuyển này từng lọt vào tứ kết Euro 2024, coi như một kỳ giải thành công, nhưng thực tế họ chưa từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup kể từ lần giành hạng Ba năm 2002.

Dưới thời HLV Vincenzo Montella, Thổ Nhĩ Kỳ khó lòng cạnh tranh ngôi đầu bảng E với Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn được đánh giá cao ở vị trí nhì bảng – đồng nghĩa với suất play-off. Trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thắng Tây Ban Nha hai lần, và lần gần nhất đã cách đây gần 60 năm (Đại hội Thể thao Địa Trung Hải 1967).

Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng cả ba trận gần nhất trước Thổ Nhĩ Kỳ. Lần gặp gần đây nhất là tại Euro 2016, khi Alvaro Morata lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 vòng bảng.

“La Roja” cũng mở màn chiến dịch vòng loại bảng E bằng chiến thắng 3-0 trước Bulgaria nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella và Mikel Merino. Đây là khởi đầu khá dễ dàng cho đoàn quân HLV Luis de la Fuente, nhưng cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn khó khăn hơn nhiều.

Nếu tiếp tục thắng, Tây Ban Nha sẽ sớm chiếm thế thượng phong tại bảng đấu. Với kinh nghiệm và đẳng cấp, việc họ không giành vé trực tiếp tham dự VCK năm sau sẽ là một cú sốc.

Tây Ban Nha hiện là đương kim vô địch Euro 2024, sau khi đánh bại Anh trong trận chung kết, đồng thời từng đăng quang World Cup 2010. Tuy nhiên, ba kỳ World Cup gần nhất lại là nỗi thất vọng: bị loại từ vòng bảng 2014, rồi chỉ dừng bước ở vòng 1/8 các năm 2018 và 2022. Lần này, họ bị kỳ vọng sẽ tiến xa hơn.

Dự đoán tỉ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha như sau:

Sportsmole: Thổ Nhĩ Kỳ 1-3 Tây Ban Nha

WhoScore: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Tây Ban Nha Báo chúng tôi dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Tây Ban Nha

Xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 8/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.