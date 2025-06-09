Thứ Bảy, 6/9/2025
Quốc tế

Nhận định, dự đoán San Marino vs Bosnia: Chiến thắng dễ dàng

Lương Đàm 06/09/2025 11:57

Trận đấu giữa San Marino vs Bosnia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 7/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định soi kèo San Marino vs Bosnia lúc 01h45 ngày 7/9/2025 - Xoilacz TV

Thông tin lực lượng San Marino vs Bosnia mới nhất

HLV Sergej Barbarez loại bỏ Ermin Bicakcic và Dario Saric trong đợt triệu tập lần này do cả hai không có CLB ở thời điểm công bố danh sách (sau đó Saric mới gia nhập Antalyaspor).

Tân binh Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) vẫn bị gạt khỏi đội tuyển vì mâu thuẫn công khai với Liên đoàn. Ngoài ra, Arjan Malic và Sead Kolasinac chấn thương, nên vị trí hậu vệ trái có thể được trao cho Dzenis Burnic hoặc Amar Dedic.

Trên hàng công, thủ quân kiêm chân sút số một lịch sử Edin Dzeko – người ghi bàn quyết định ở lượt đi – cạnh tranh suất đá chính cùng tiền đạo Ermedin Demirovic (Stuttgart).

Về phía San Marino, niềm hy vọng chính là Nicola Nanni – người từng ghi hai bàn ở Nations League năm ngoái.

Anh là một trong tám cầu thủ của San Marino đang có nguy cơ treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng, trong đó có cặp song sinh Giacomo và Tommaso Benvenuti, những người nhiều khả năng góp mặt ở hàng thủ chủ nhà.

Đội hình dự kiến San Marino vs Bosnia mới nhất

San Marino: Colombo; G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Riccardi; Contadini, Golinucci, Capicchioni, Zannoni, Lazzari; Nanni

Bosnia-Herzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Barisic, Burnic; Tahirovic, Sunjic; Hajradinovic, Gigovic, Memic; Dzeko

Nhận định bóng đá San Marino vs Bosnia mới nhất

Bosnia-Herzegovina khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup bằng hai chiến thắng liên tiếp hồi tháng 3, và tiếp tục duy trì lợi thế đầu bảng H khi đánh bại San Marino vào đầu tháng 6.

Trước đối thủ yếu nhất bảng, thầy trò HLV Sergej Barbarez không được phép sảy chân, nhưng phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Edin Dzeko mới có thể giành trọn 3 điểm tại Zenica.

Mục tiêu của Bosnia là lần thứ hai góp mặt ở World Cup với tư cách một quốc gia độc lập – sau lần duy nhất năm 2014. Dù đang dẫn đầu bảng, họ chỉ hơn Áo ba điểm trong khi đối thủ này vẫn còn một trận chưa đấu.

HLV Barbarez từng mở màn triều đại với sáu thất bại trong tám trận, thậm chí thua Slovenia 1-2 ở giao hữu mùa hè. Tuy nhiên, những kết quả gần đây tại vòng loại đang thắp lại hy vọng cho người hâm mộ.

Trước lần gặp nhau vừa rồi, Bosnia mới chỉ từng đối đầu San Marino ở vòng loại World Cup 2006 và giành chiến thắng cả hai lượt với tổng tỷ số 6-1. Lần tái ngộ tới, họ kỳ vọng tiếp tục kéo dài mạch toàn thắng lên bốn trận.

Là đội tuyển xếp hạng thấp nhất thế giới, San Marino khó lòng cạnh tranh với bốn đối thủ mạnh ở bảng H, dù trước đó họ từng gây bất ngờ tại Nations League.

“La Serenissima” thắng hai, hòa một sau bốn trận để thăng hạng lên League C – dù chỉ gặp các đối thủ vừa tầm. Thành tích này có thể mở ra cơ hội dự play-off theo con đường phụ.

Thế nhưng tại vòng loại World Cup, San Marino đã thua cả bốn trận mở màn trước Síp, Romania, Bosnia và Áo, nhận 12 bàn thua. Trong đó, họ cầm hòa Bosnia tới phút 66 trước khi Dzeko lập công, nhưng chỉ vài ngày sau đã thủng lưới bốn lần trong nửa giờ đầu trước Áo.

Sau thất bại 1-4 ở giao hữu với CLB Modena (Serie B) tháng trước, San Marino trở lại Serravalle với hy vọng giành điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup kể từ năm 2001.

Dự đoán tỉ số San Marino vs Bosnia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu San Marino vs Bosnia như sau:

  • Sportsmole: San Marino 0-3 Bosnia
  • WhoScore: San Marino 1-3 Bosnia
  • Báo chúng tôi dự đoán: San Marino 0-3 Bosnia

Xem trực tiếp San Marino vs Bosnia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận San Marino vs Bosnia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Nhận định, dự đoán Luxembourg vs Bắc Ireland: Bàn gỡ muộn màng

Nhận định, dự đoán Luxembourg vs Bắc Ireland: Bàn gỡ muộn màng

Nhận định, dự đoán Hà Lan vs Ba Lan: Làm nhục đội khách

Nhận định, dự đoán Hà Lan vs Ba Lan: Làm nhục đội khách

Nhận định, dự đoán Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ: Chủ nhà tạo địa chấn

Nhận định, dự đoán Georgia vs Thổ Nhĩ Kỳ: Chủ nhà tạo địa chấn

Nhận định, dự đoán Montenegro vs Czech: Ra về cùng 3 điểm

Nhận định, dự đoán Montenegro vs Czech: Ra về cùng 3 điểm

Nhận định, dự đoán Argentina vs Venezuela: Ngày của Messi

Nhận định, dự đoán Argentina vs Venezuela: Ngày của Messi

