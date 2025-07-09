Thể thao Thắng nhạt nhòa, Việt Nam có thể lỡ hẹn VCK U23 châu Á 2026; Ronaldo rực sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha U23 Việt Nam tiếp tục chơi thiếu ấn tượng khi chỉ thắng 1-0 trước Singapore; Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Armenia. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Thắng nhạt nhòa, Việt Nam có thể lỡ hẹn VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam tiếp tục chơi thiếu ấn tượng khi chỉ thắng 1-0 trước Singapore.

Thắng nhọc nhằn 1-0, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng C từ Yemen nhờ hơn hiệu số, với cùng 6 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, sau màn trình diễn thiếu thuyết phục này, câu hỏi đặt ra: Liệu thầy trò HLV Kim Sang -sik có thể vượt qua vòng loại, hay phải lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026?

U23 Việt Nam tiếp tục chơi thiếu ấn tượng.

Bởi để dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, Việt Nam cần không chỉ điểm số, mà cả lối chơi đủ sức thuyết phục. Và qua 2 trận thắng Bangladesh và Singapore, những gì U23 Việt Nam thể hiện rõ ràng chưa mang đến sự yên tâm.

Ở loạt cuối, U23 Việt Nam gặp U23 Yemen. Đội thắng sẽ vào VCK U23 châu Á 2026, đội thua gần như bị loại do hiệu số quá kém.

Thủ môn qua đời ngay sau khi cản phá penalty thành công

Một bi kịch xảy ra trong bóng đá Brazil khi thủ môn Antonio Edson dos Santos Sousa bất ngờ gục ngã và qua đời chỉ vài giây sau khi cản phá thành công 1 quả penalty bằng ngực.

Edson, 34 tuổi, còn được bạn bè gọi thân mật là Pixe.

Sự việc được ghi lại trực tiếp trên sóng mạng: Edson, 34 tuổi, còn được bạn bè gọi thân mật là Pixe, vừa lao đến ăn mừng cùng đồng đội sau pha cứu thua thì đột ngột ngã quỵ. Dù các cầu thủ và trọng tài nhanh chóng gọi nhân viên y tế hỗ trợ và anh được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, mọi nỗ lực hồi sức đều thất bại.

Thảm kịch xảy ra trong một trận futsal 5 người tại nhà thi đấu ở thành phố Augusto Correa, bang Pará (miền Bắc Brazil). Trận đấu nằm trong khuôn khổ một giải phong trào mừng tuần lễ kỷ niệm ngày độc lập của Brazil. Pixe thi đấu cho đội Sind Motos.

Ronaldo rực sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha

Đêm 7/9, Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Armenia ở bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Phút 21, từ quả tạt bên cánh phải của Pedro Neto, Cristiano Ronaldo di chuyển thông minh để thoát khỏi sự đeo bám của 2 hậu vệ, trước khi rướn người dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Armenia.

Khi hiệp 2 mới diễn ra được 1 phút, CR7 chứng tỏ đẳng cấp với một cú "nã đại bác" từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Ronaldo có pha lập công thứ 140 trong màu áo tuyển quốc gia, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 942 trong sự nghiệp. Cả hai đều là những thống kê chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Ronaldo khi đối đầu Armenia.

Chưa dừng ở đó, siêu sao sinh năm 1985 còn góp dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Bồ Đào Nha ở phút 32. Cú sút cận thành của CR7 tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành chủ nhà. Joao Cancelo tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ Armenia để vung chân dứt điểm, gia tăng cách biệt cho ĐKVĐ UEFA Nations League.

HLV Thái Lan tuyên bố sẽ loại U23 Malaysia

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chia sẻ sau trận U23 Thái Lan hòa U23 Lebanon, với sự tự tin sẽ đánh bại Malaysia.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có những phát biểu thẳng thắn sau khi U23 Thái Lan bị U23 Lebanon cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chia sẻ sau trận U23 Thái Lan hòa U23 Lebanon, với sự tự tin sẽ đánh bại Malaysia.

Nói về đối thủ ở lượt cuối, ông tỏ ra thận trọng: “Các tiền đạo Malaysia có khả năng giữ bóng và gây áp lực rất tốt. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự để biết U23 Thái Lan đang ở đâu so với các đội trong khu vực. Tôi tin các cầu thủ sẽ chơi tốt để đánh bại Malaysia”.

Trận hòa Lebanon khiến U23 Thái Lan phải chờ đến lượt cuối để quyết định số phận. Theo lịch thi đấu, họ sẽ đối đầu U23 Malaysia lúc 19h30' ngày 9/9 tại sân Thammasat (Pathum Thani). Thái Lan muốn đi tiếp phải thắng U23 Malaysia.