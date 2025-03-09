Thể thao U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026 Tối 3/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam đã có màn ra quân suôn sẻ tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0, nhờ các pha lập công của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor.

Khởi đầu suôn sẻ của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9/9, với sự tham dự của 44 đội tuyển, chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng, bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia sẽ giành vé dự vòng chung kết. Ở bảng C, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Bangladesh, Singapore và Yemen.

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, đội tuyển từng sáu lần liên tiếp thất bại ở vòng loại và hiện xếp hạng 184 FIFA, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tổ chức pressing tầm cao, dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu.

Tình huống rê bóng của Thanh Nhàn. Ảnh: Thủ Khúc

Ngay phút thứ 10, khung thành Bangladesh đã chao đảo sau cú sút xa của Phi Hoàng. Dù thủ môn Mehdi Hasan bất lực nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Tuy nhiên, lợi thế sớm cũng đã đến với đội chủ nhà ở phút 15. Từ đường chọc khe tinh tế của Đình Bắc, Ngọc Mỹ thoát xuống bình tĩnh dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Trong phần còn lại của hiệp một, Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. Bangladesh chỉ có một tình huống đáng chú ý ở phút 41 khi Al Amin dứt điểm trong vòng cấm, song thủ môn Trung Kiên dễ dàng khống chế. Hai đội rời sân sau 45 phút đầu tiên với lợi thế nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Viktor Lê ấn định chiến thắng

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Bangladesh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gần như không tạo được sức ép đáng kể. U23 Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi và liên tục tổ chức những pha tấn công sắc nét.

Phút 59, Xuân Bắc có cú vô-lê trong vòng cấm đưa bóng chệch cột dọc. Đến phút 77, Viktor Lê suýt nhân đôi cách biệt khi dứt điểm kỹ thuật nhưng xà ngang từ chối bàn thắng.

Sức ép lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 83. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Lý Đức bật cao đánh đầu chuyền bóng để Viktor Lê nhanh chân chạm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Pha leo biên của tiền vệ phải Anh Quân. Ảnh: Thủ Khúc

Những phút cuối, Văn Khang và đồng đội tiếp tục tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ba điểm trong ngày ra quân giúp U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng C, đồng thời tạo đà tâm lý cho mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á lần thứ sáu liên tiếp.