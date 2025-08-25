Thể thao Công bố giá vé xem U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026; So sánh hiệu quả của Ronaldo và Messi trong các trận chung kết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé xem 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026; Thủ thành Donnarumma đạt thỏa thuận gia nhập Man City; So sánh hiệu quả của Ronaldo và Messi trong các trận chung kết... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Công bố giá vé xem U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ khởi tranh chiến dịch tại Vòng loại U23 châu Á 2026 trong tháng 9 tới, hướng tới một kỳ tích mới sau lứa Thường Châu 2018.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội, chia thành 11 bảng. 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Saudi Arabia, sẽ giành vé dự vòng chung kết vào năm 2026.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 vừa qua.

Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9) trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đội tuyển sẽ hội quân sau khi vòng 3 V-League 2025/26 kết thúc ngày 29/8, chỉ có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho giải đấu.

Sáng 24/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé xem 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng C. Vé có 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, được bán qua 2 hình thức: trực tuyến và trực tiếp.

Với hình thức online, người hâm mộ mua vé trên ứng dụng ONEU từ 9h ngày 25/8 đến trước ngày thi đấu hoặc đến khi hết vé. Vé sẽ được chuyển phát tận tay từ ngày 28/8 qua đường bưu điện. Với hình thức trực tiếp, người hâm mộ đến mua vé tại quầy ở cổng sân vận động Việt Trì theo lịch công bố sau.

U23 Việt Nam vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Thành tích này được xem là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm nay.

Kênh phát sóng trực tiếp Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025

Hiện tại, chưa có nhà đài trong nước nào sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh chính thức của FIVB VolleyballWorld: https://tv.volleyballworld.com/

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, với 4 địa điểm tổ chức: Bangkok, Chiangmai, Nakhon Ratchasima và Phuket.

Chưa có nhà đài trong nước nào sở hữu bản quyền phát sóng Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025.

Giải quy tụ 32 đội tuyển tinh hoa, chia thành 8 bảng, hứa hẹn vô vàn trận cầu đỉnh cao và kịch tính đến nghẹt thở.

Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Theo lịch, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có trận đấu với Ba Lan ở trận ra quân (23/8), gặp Đức (25/8) và gặp Kenya (27/8).

Donnarumma đạt thỏa thuận gia nhập Man City

Thủ môn người Italy đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Pep Guardiola, bao gồm thời hạn hợp đồng và mức lương. Vấn đề duy nhất còn lại là phí chuyển nhượng.

PSG ban đầu định giá Donnarumma khoảng 50 triệu euro, nhưng Man City đang đàm phán để hạ con số này xuống. Dự kiến thương vụ khép lại với mức phí thấp hơn một chút, song vẫn cao hơn khoản 32 triệu euro mà “The Citizens” bỏ ra để mua lại James Trafford từ Burnley hồi đầu hè.

Gianluigi Donnarumma đã nói lời chia tay PSG để chuẩn bị gia nhập Manchester City.

Tại Paris, Donnarumma để lại dấu ấn sau 3 mùa giải, nhưng cũng trải qua nhiều tranh cãi về phong độ. Quyết định chia tay Parc des Princes mở ra một chương mới cho thủ môn 26 tuổi, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí gác đền số một của Ederson tại Etihad.

Thương vụ này chỉ hoàn tất khi Ederson chính thức rời Man City. Thủ môn 32 tuổi người Brazil, trụ cột suốt từ năm 2017 và gặt hái vô số danh hiệu cùng Guardiola, sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray. Sự dịch chuyển này đánh dấu hồi kết cho một kỷ nguyên và mở ra chương mới nơi khung gỗ của “nửa xanh thành Manchester”.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè đang đi vào những ngày cuối, đây được xem là một trong những thương vụ đình đám nhất, hứa hẹn khép lại bằng cú “song chuyển nhượng” chấn động giữa Ederson và Donnarumma.

Ferran Torres khẳng định vị thế trung phong số 1 của Barcelona

Với cú đúp bàn thắng sau hai vòng La Liga, tiền đạo người Tây Ban Nha tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí số 9 tại Camp Nou trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trong trận gặp Levante rạng sáng 24/8, “Cá mập” không chỉ lập công mà còn thể hiện bản năng săn bàn sắc bén, dù bỏ lỡ một cơ hội mười mươi với cú dứt điểm đưa bóng vọt xà. Trước đó, anh cũng ghi bàn vào lưới Mallorca, nâng tổng thành tích đầu mùa lên 2 bàn thắng.

Ferran Torres đang cho thấy mình xứng đáng trở thành trung phong số 1 của Barcelona.

“Tôi luôn tin mình có thể quan trọng với đội bóng này. Khi được trao cơ hội, tôi phải tận dụng tối đa. Sự cạnh tranh trong đội rất khốc liệt, nhưng đó là điều tốt”, Ferran chia sẻ sau trận đấu.

Phong độ bùng nổ của Torres đến vào thời điểm Barcelona cần lời giải cho tương lai hàng công. Robert Lewandowski vừa tái xuất sau chấn thương trong trận gặp Levante, nhưng nhiều khả năng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại CLB nếu không được gia hạn hợp đồng.

Theo Giám đốc Thể thao Deco, Barca chưa cần gấp rút chiêu mộ trung phong mới bởi Ferran đủ khả năng gánh vác vai trò này, trong khi Dani Olmo có thể là phương án “số 9 ảo” khi cần.

Sự trở lại của Lewandowski chắc chắn gia tăng áp lực cạnh tranh, nhưng ở thời điểm hiện tại, khó ai có thể hình dung Ferran Torres phải ngồi dự bị trong chuyến làm khách trước Rayo Vallecano. “Cá mập” đang cho thấy mình là tương lai hàng công của Barcelona.

So sánh hiệu quả của Ronaldo và Messi trong các trận chung kết

Trong trận tranh Siêu cúp Saudi gặp Al Ahli tại Hong Kong tối 23/8, Ronaldo ghi một bàn thắng, nâng tổng số pha lập công trong các trận chung kết của anh lên 25 bàn sau 40 lần góp mặt. Tuy nhiên, nỗ lực này không đủ giúp Al Nassr đăng quang.

Ở thống kê chung, Ronaldo vẫn xếp sau Messi – đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp. Lionel Messi hiện giữ kỷ lục 35 bàn thắng sau 49 trận chung kết, trong đó có pha lập công mở tỷ số cho Inter Miami ở chung kết Leagues Cup 2023 trước Nashville SC, góp phần mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho CLB Mỹ. Xen giữa hai siêu sao là huyền thoại Pele với 31 bàn trong các trận chung kết.

Messi và Ronaldo thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết.

Từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo đã ghi bàn ở ba trận chung kết. Đáng chú ý, anh lập cú đúp trong trận chung kết Arab Club Champions Cup 2023 (danh hiệu không chính thức) giúp Al Nassr lên ngôi. Ngoài ra, CR7 còn nổ súng ở hai trận tranh Siêu cúp Saudi, nhưng đều không thể cùng đội bóng giành chiến thắng.

Nếu xét hiệu quả, Messi đã thi đấu 43 trận chung kết (50 trận nếu tính cả thể thức hai lượt), giành 31 chiến thắng và chỉ 12 thất bại – một tỷ lệ vượt trội. Trong khi đó, Ronaldo góp mặt ở 37 trận chung kết, sở hữu 25 danh hiệu và 12 lần về nhì.

Chiến thắng gần nhất của Ronaldo trong một trận chung kết quốc tế là cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League, khi vượt qua Tây Ban Nha trên loạt luân lưu. Ở cấp CLB, danh hiệu cuối cùng của anh đến từ năm 2021, khi Juventus đánh bại Atalanta 2-1 ở chung kết Coppa Italia.