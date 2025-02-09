Thể thao Ngôi sao của U23 Việt Nam tiết lộ "đặc biệt" về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung; MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung; MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha khiến HLV Ruben Amorim phải đau đầu giải quyết... là những thông tin thể thao nổi bật 24h qua.

Ngôi sao của U23 Việt Nam tiết lộ "đặc biệt" về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung

Ngôi sao của U23 Việt Nam - tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, gương mặt được quan tâm trước vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam.

Chia sẻ trước thềm giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nói: "Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả ba đối thủ. Trước tiên, toàn đội sẽ dồn sự chuẩn bị cho trận mở màn gặp U23 Bangladesh. Tập thể U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới kết quả tốt để mang niềm vui đến người hâm mộ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của đất nước".

Nói về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, đồng đội mới của mình tại U23 Việt Nam, Đình Bắc chia sẻ: "Thành Trung hòa nhập rất nhanh, vui vẻ và đoàn kết cùng toàn đội. Trung là cầu thủ chất lượng và tôi tin bạn ấy sẽ thi đấu tốt trong các trận sắp tới".

Bất ngờ thứ hạng Việt Nam và Thái Lan khi xác định xong 8 đội vào tứ kết giải thế giới

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã khép lại vòng 1/8 với nhiều bất ngờ, trong đó có sự chú ý đặc biệt dành cho thứ hạng của Việt Nam và Thái Lan.

Trước khi giải đấu diễn ra, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này. Nhưng thực tế phũ phàng là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể giành nổi một chiến thắng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm bảo ngôi vô địch AVC Nations Cup.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng để lại nhiều tiếc nuối. Họ khởi đầu ấn tượng với chiến thắng trước Thụy Điển và Ai Cập, rồi suýt tạo nên bất ngờ khi kéo Hà Lan đến set 5 ở trận quyết định tranh ngôi đầu bảng. Thái Lan tiến vào vòng 1/8 và chạm trán Nhật Bản. Dù được chơi trên sân nhà và nhiều thời điểm dẫn điểm, các cô gái xứ chùa Vàng vẫn gục ngã 0-3, chính thức dừng bước.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan đã chính thức xác định 8 đội tuyển lọt vào vòng tứ kết, sau loạt trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8. Đây đều là những đội bóng nằm trong nhóm đầu của bảng xếp hạng FIVB, ngoại trừ một bất ngờ mang tên Pháp.

Theo đó, 8 đội góp mặt ở tứ kết gồm: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Nhật Bản, Brazil, Hà Lan, Ba Lan và Pháp. Việc Pháp góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất thế giới được xem là bất ngờ lớn, bởi họ đã loại tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.

MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha

MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha trong chiến thắng 3-2 trước Burnley vòng 3 Premier League. Matheus Cunha được xác định dính chấn thương gân kheo. Cầu thủ người Brazil trị giá 62,5 triệu bảng chỉ thi đấu chưa đầy nửa giờ trong trận đấu với Burnley tại Old Trafford.

Man City và Man Utd cùng mua thủ môn mới

Trong những giờ chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, cả hai đội bóng thành Manchester đều có sự thay đổi quan trọng trong khung gỗ. Man City chốt thương vụ Gianluigi Donnarumma từ PSG, trong khi Man Utd mang về Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Thủ môn trẻ Senne Lammens.

Theo báo chí Anh, Man Utd đạt thỏa thuận 25 triệu euro với Royal Antwerp để chiêu mộ thủ môn 23 tuổi Senne Lammens, kèm 5 triệu euro phụ phí. Lammens đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và đã có mặt ở Manchester để hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt.

Trưởng thành từ lò đào tạo Club Brugge và gia nhập Antwerp năm 2023, Lammens cao 1m93, đã chơi 52 trận tại giải vô địch Bỉ. Dù chưa có lần nào khoác áo tuyển quốc gia, anh từng được đưa vào danh sách dự phòng vòng loại World Cup 2026.