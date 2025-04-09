Thể thao U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng vòng loại U23 châu Á; Lamine Yamal tuyên bố lớn về Quả bóng Vàng 2025 U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng vòng loại U23 châu Á; thắng kịch tính Hà Lan, Nhật Bản vào bán kết bóng chuyền nữ thế giới; Lamine Yamal tuyên bố lớn về Quả bóng vàng 2025... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng vòng loại U23 châu Á

Tối 3/9, trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam thắng Bangladesh 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á.

Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik áp đảo hoàn toàn. Phút 15, Ngọc Mỹ mở tỷ số sau đường kiến tạo tinh tế của Đình Bắc. Sang hiệp hai, các cầu thủ dự bị vào sân giúp thế trận tấn công thêm đa dạng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 84, Lê Viktor ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

U23 Việt Nam tạo thế trận một chiều.

U23 Bangladesh gần như không tạo ra tình huống nguy hiểm nào, trong khi U23 Việt Nam nhiều lần bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng.

Với 3 điểm, U23 Việt Nam tạm vượt Yemen để dẫn đầu bảng. Ngày 6/9, đội sẽ gặp Singapore, còn Bangladesh đối đầu Yemen.

Nhật Bản thắng Hà Lan siêu kịch tính, vào bán kết bóng chuyền nữ thế giới

Trận tứ kết Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra vô cùng kịch tính với thế trận rượt đuổi nghẹt thở qua 5 set đấu.

Ở set mở màn, Hà Lan khởi đầu ấn tượng bằng những pha tấn công biên mạnh mẽ và hàng chắn chắc chắn, nhanh chóng giành chiến thắng 25-20.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã đáp trả đầy quyết tâm ở set 2, cải thiện khả năng chuyền một và phát huy lối chơi phòng ngự phản công sở trường để thắng lại 25-20, cân bằng tỷ số.

Nhật Bản (trái) thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường.

Set 3 chứng kiến Hà Lan tiếp tục gây bất ngờ khi tận dụng khả năng phát bóng uy lực để vượt lên với tỷ số 25-22. Bị dồn vào thế khó, Nhật Bản không chấp nhận buông xuôi.

Sang set 4, đại diện cuối cùng của châu Á tại tứ kết thể hiện tinh thần kiên cường, bứt phá đúng lúc để thắng 25-22, qua đó kéo trận đấu vào set 5 quyết định.

Trong set quyết định, Hà Lan nhập cuộc tốt hơn nhưng không thể khuất phục tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội bóng xứ sở hoa anh đào. Yukiko Wada và Đội trưởng Mayu Ishikawa tỏa sáng đúng lúc, giúp Nhật Bản lật ngược thế trận và giành chiến thắng 15-12.

Chung cuộc, Nhật Bản vượt qua Hà Lan 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12), qua đó ghi tên mình vào bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đầy thuyết phục.

Quả bóng Vàng Rodri chỉ ra nguyên nhân khiến Man City thua 2 trận liên tiếp

Man City vừa nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của Pep Guardiola dù mở tỷ số trước Brighton nhưng lại để đối thủ thắng ngược trong hiệp 2. Đương kim Quả bóng Vàng Rodri đá chính nhưng không thể giúp đội nhà có nổi một điểm.

Rodri chia sẻ với truyền thông mới đây: “Tôi không phải Messi. Tôi không thể trở lại và lập tức giúp đội thắng hết trận này đến trận khác. Đây là môn thể thao tập thể; những khi chúng tôi vô địch trước đây, tôi cũng luôn cần tất cả đồng đội trợ giúp".

Rodri chưa thể giúp Man City hồi sinh.

Rodri nói thêm: “Chắc chắn tôi cần thời gian để hồi phục và tìm lại phong độ cao nhất. Việc tôi trở lại không có nghĩa là đội bóng sẽ thắng. Hy vọng sau kỳ nghỉ, chúng tôi có thể trở lại mạnh mẽ hơn".

Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thẳng thắn chỉ ra: “Một số sai lầm chúng tôi mắc phải rất ngớ ngẩn, như những đứa trẻ, không tập trung và không chú ý. Thực tế là chúng tôi đang cần nâng cao trình độ nếu muốn cạnh tranh".

"Đây là vấn đề của cả tập thể, có nhiều sự thay đổi, các cầu thủ mới phải thích nghi, và khi bạn thay đổi đội hình quá nhiều thì việc gặp khó khăn là điều tất yếu. Đây là thực tế, không phải lời bào chữa", Quả bóng Vàng Rodri nói thêm.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng từ PSG sang CLB Man City với mức phí 26 triệu Bảng. Cầu thủ này sẽ thay thế Ederson khi thủ môn này chuyển sang khoác áo Fenerbahce.

Thủ môn người Ý đã ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Ở tuổi 26, thủ thành phải gánh vác trọng trách lớn khi thay thế Ederson, người vừa rời Man City để gia nhập CLB Fenerbahce sau 8 năm huy hoàng cùng Pep Guardiola.

HLV Amorim cho MU tập nặng

Sau 3 vòng đầu Premier League 2025/26, Manchester United bước vào kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải mới. 10 cầu thủ đội 1 Manchester United không lên tuyển đợt này, và sẽ làm việc cùng HLV Amorim tại trung tâm huấn luyện Carrington trong 10 ngày tới.

Đáng chú ý, trong số này có tân binh Senne Lammens, người vừa gia nhập Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng Hè. Thủ môn mới của "Quỷ đỏ" không được triệu tập vào Đội tuyển Bỉ.

Bộ đôi Harry Maguire và Luke Shaw không có tên trong danh sách đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Tương tự, các tiền vệ Kobbie Mainoo và Mason Mount cũng vắng mặt trong đợt triệu tập.

Mùa giải mới của Manchester United và HLV Amorim đã bắt đầu với những kết quả trái chiều.

Cùng với Tom Heaton, Tyler Fredricson, Diego Leon, Noussair Mazraoui và Joshua Zirkzee, họ sẽ có mặt tại Carrington để duy trì thể lực, chuẩn bị cho vòng 4 Premier League. Theo Manchester Evening News, HLV Amorim sẽ tổ chức thêm các buổi tập nặng cho số cầu thủ đội một còn lại của CLB. Ông kỳ vọng những cầu thủ như Mazraoui, Shaw hay Zirkzee lấy lại thể lực và đạt phong độ cao nhất.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tập trung vào việc giúp tân binh Lammens hoài nhập cùng đội bóng mới. Một trường hợp khác cũng tập hồi phục tại Carrington là Matheus Cunha, người ban đầu được gọi vào đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trong trận đấu với Burnley khiến anh phải rút lui khỏi đội tuyển.

Lamine Yamal tuyên bố lớn về Quả bóng Vàng 2025

Đường đua đến Quả bóng vàng 2025, với danh sách rút gọn gồm 30 cái tên, trong đó 2 ứng viên nặng ký được nhắc đến là Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barca).

Gala xướng tên người chiến thắng sẽ diễn ra tại Paris vào 22/9 và người Pháp mong đợi đó sẽ là cầu thủ của họ - ngôi sao chính làm nên mùa giải ngoạn mục cùng PSG, trong đó có chức Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của CLB.

Dembele và Lamine Yamal, ai sẽ chiến thắng Quả bóng vàng 2025?

Dembele được đánh giá đang có lợi thế giành Quả bóng Vàng 2025, trước Lamine Yamal và các đối thủ khác. Anh có 35 bàn và 16 kiến tạo sau 53 trận cho PSG mùa vừa qua.

Bên cạnh hơn Yamal ở chiếc Cúp C1, tiền đạo người Pháp còn giành Cầu thủ hay nhất giải đấu chiến dịch 2024/25, minh chứng cho sự xuất sắc, tầm ảnh hưởng đến thành công của PSG. Anh cũng là Vua phá lưới Ligue 1,…

Nhưng Lamine Yamal cũng giành được sự ủng hộ không ít cho danh hiệu cá nhân cao quý ở ngay tuổi 18, bởi những màn trình diễn hết sức ấn tượng trên sân cỏ.

Yamal giành cú ăn 3 quốc nội cùng Barca, ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo trong 55 trận đấu. Anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở mùa giải mới, với 2 bàn 2 kiến tạo sau 3 trận đầu tại La Liga của Barca.

Lamine Yamal thẳng thắn nói về tham vọng giành Quả bóng Vàng 2025: “Về mặt tập thể, vô địch Champions League cùng Barca sẽ hết sức tuyệt. Về mặt cá nhân, đã là cầu thủ thì ai cũng đều muốn giành Quả bóng vàng, bất kỳ ai nói ngược lại đều là nói dối.

Giành được danh hiệu ấy ở tuổi 18 sẽ thật là đáng kể. Tôi hy vọng điều đó sẽ đến với mình”./.