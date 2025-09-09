Thể thao Tiền đạo Yemen tuyên bố thắng U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang đáp trả; Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn Thủ quân Khuất Văn Khang khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, tự tin đánh bại U23 Yemen; Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi cái tên Rafael Leao xuất hiện trong tầm ngắm của Al Nassr. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tiền đạo Yemen tuyên bố thắng U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang đáp trả

Thủ quân Khuất Văn Khang khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, tự tin đánh bại U23 Yemen, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

U23 Yemen đặt mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Việt Nam.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Yemen được xem là "chung kết" của bảng C. Đội nào thắng sẽ giành vé trực tiếp tham dự VCK U23 châu Á 2026. Trước trận đấu, tiền đạo Abdo Al Wami của U23 Yemen tỏ ra rất tự tin, anh nói: "U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, chúng tôi tin tưởng sẽ giành trọn 3 điểm".Al Wami chính là người hùng của U23 Yemen trong chiến thắng 1-0 trước Bangladesh hôm 6/9. Anh là một trong những chân sút có thể gây ra nguy hiểm với hàng thủ U23 Việt Nam.

Về phía đội chủ nhà, thủ quân Khuất Văn Khang đánh giá: "U23 Yemen là đội bóng tốt và cũng có 2 chiến thắng giống như U23 Việt Nam. Chúng tôi xem những trận đấu của Yemen, nhưng vấn đề chiến thuật tôi xin không tiết lộ. Yemen có nhiều điểm mạnh, thi đấu tự tin và cầm bóng tốt. U23 Việt Nam tập trung vào đội mình trước để thi đấu thật tốt trước khi nghĩ về đối thủ.

Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn đắt nhất lịch sử SPL

Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi cái tên Rafael Leao xuất hiện trong tầm ngắm của Al Nassr.

Saudi Arabia sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha rời AC Milan.

Theo Fichajes, đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha rời AC Milan. Nếu thương vụ xảy ra, Leao sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Saudi Pro League, vượt qua kỷ lục 90 triệu euro của Neymar.Rafael Leao từ lâu đã được coi là một trong những cầu thủ tấn công sáng giá nhất châu Âu. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, anh trở thành mũi nhọn không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Milan và cả tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Phía Al Nassr cho thấy tham vọng không nhỏ khi muốn kết hợp Rafael Leao với Cristiano Ronaldo và Joao Felix để tạo nên hàng công Bồ Đào Nha đáng xem bậc nhất, đồng thời khẳng định sức hút và tiềm lực tài chính khổng lồ của Saudi Pro League.

Malaysia càng đá càng hay, quá khó cho tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đang trải qua chuỗi trận giao hữu thành công khi lần lượt đánh bại Singapore 2-1 và mới nhất là Palestine 1-0 trên sân Sultan Ibrahim. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp Malaysia duy trì tinh thần hưng phấn mà còn khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi.

Malaysia càng đá càng hay,

So với tuyển Việt Nam, Malaysia liên tục đá giao hữu quốc tế để hoàn thiện lối chơi. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik không đá giao hữu quốc tế trong tháng 9. Một CĐV Malaysia nhận định: “Malaysia giờ khác trước nhiều, chúng ta đủ sức vươn tầm châu Á”.

Rõ ràng, hai trận thắng giao hữu không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn tạo ra niềm tin mạnh mẽ cho người hâm mộ Malaysia về đội tuyển đang trên đà thay đổi với sự tiến bộ rõ nét.

Italy thắng Israel 5-4 trong trận cầu điên rồ

Tuyển Italy vừa trải qua một đêm điên rồ ở Hungary khi đánh bại Israel 5-4 trong trận cầu kịch tính bậc nhất vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Italy vừa trải qua một đêm điên rồ ở Hungary.

Trên sân Nagyerdei Stadion hôm 9/9, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso hai lần phản lưới, hai lần bị dẫn trước, thậm chí thủng lưới ở phút 89 nhưng vẫn kịp vùng lên để giành trọn 3 điểm.

Với 9 điểm sau 4 trận, Italy vươn lên nhì bảng I, bằng điểm Israel nhưng hơn hiệu số và vẫn còn một trận chưa đấu. Họ tạm kém ngôi đầu của Na Uy 3 điểm - vị trí duy nhất có vé trực tiếp dự World Cup. Dù hàng thủ tiếp tục để lại nỗi lo, chiến thắng này cho thấy tinh thần quật khởi và quyết tâm bám đuổi của thầy trò Gattuso trong hành trình trở lại sân khấu lớn nhất thế giới.