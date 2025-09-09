Thể thao U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen, chính thức giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Yemen, và chính thức giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Tối 9/9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam chạm trán U23 Yemen trong trận đấu được xem như “chung kết” bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Sau hai lượt trận, cả hai đội cùng có 6 điểm nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đây là trận then chốt bởi chỉ đội đầu bảng mới chắc suất góp mặt ở vòng chung kết tại Saudi Arabia, trong khi đội nhì phải cạnh tranh với 10 bảng đấu khác.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận đấu này, một kết quả hòa là đủ để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, “Những chiến binh sao Vàng” hướng tới chiến thắng để khẳng định vị thế và tri ân người hâm mộ.

U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận còn U23 Yemen lùi sâu phòng ngự. Đội bóng áo đỏ cầm bóng nhiều nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của đối thủ. Phút 21, Quốc Việt đột phá vào vòng cấm và ngã sau va chạm nhưng trọng tài người Indonesia không thổi phạt đền.

Hàng công U23 Việt Nam chơi bế tắc. Ảnh: Hải Hoàng

Trước sự bế tắc trên hàng công, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sớm điều chỉnh khi tung Thanh Nhàn, Văn Thuận và Đình Bắc vào thay Văn Khang, Quốc Việt và Ngọc Mỹ ở phút 40 để làm mới lối chơi. Đến phút 45+3, từ quả phạt góc của U23 Yemen, thủ môn Trung Kiên xuất sắc cứu thua sau cú dứt điểm cận thành của đối thủ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận nhưng cũng phải đối diện với những pha đáp trả từ U23 Yemen. Phút 58, Thanh Nhàn nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu và ngay sau đó Mahross có cơ hội nguy hiểm từ tình huống đá phạt, song cú dứt điểm lại đưa bóng vọt xà ngang khung thành Trung Kiên.

Thanh Nhàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Thanh Nhàn phối hợp ăn ý với Văn Thuận trước khi bứt tốc dũng mãnh và tung cú sút như kẻ chỉ hạ gục thủ môn đối phương, mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Sau khi nhận bàn thua, U23 Yemen dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ nhưng những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ áo trắng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

U23 Việt Nam chính thức góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho U23 Việt Nam, nhờ pha lập công duy nhất của Thanh Nhàn ở phút 70. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối để đoạt ngôi đầu bảng C và chính thức góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia.

Trong khi đó, U23 Yemen khép lại vòng bảng với 6 điểm và phải chờ thành tích so với các đội nhì bảng khác để hy vọng giành vé vào vòng chung kết.