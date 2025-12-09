Giáo dục Hơn 800 giáo viên Nghệ An được luân chuyển, biệt phái để giải quyết bài toán thiếu giáo viên Đây là lần đầu tiên việc biệt phái giáo viên được thực hiện trên quy mô toàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách 836 giáo viên thuộc diện biệt phái từ năm học 2025 - 2026. Theo đó, trong danh sách này có 142 giáo viên mầm non, 290 giáo viên tiểu học và 404 giáo viên THCS. Thời gian biệt phái của các giáo viên từ 1 đến 3 năm.

Trong năm học này, Trường THCS thị trấn 2, xã Vạn An đã có nhiều giáo viên bậc mầm non được biệt phái về để tham gia giảng dạy. Ảnh: Mỹ Hà

Về số lượng giáo viên biệt phái năm nay, ở bậc mầm non đáng chú ý có một số trường hợp là giáo viên từ bậc mầm non được biệt phái lên dạy THCS, chủ yếu là huyện Nam Đàn (cũ). Các giáo viên này từng là giáo viên dạy ở các trường THCS và sau đó được biên chế xuống bậc mầm non và nay có nguyện vọng trở lại bậc THCS để công tác theo đúng chuyên môn. Trước mắt, thời gian biệt phái của các giáo viên đều không quá 3 năm.

Ở bậc tiểu học, số giáo viên biệt phái nhiều nhất tập trung ở các huyện Yên Thành (cũ) với 41 người, Kỳ Sơn (cũ) với 57 người, Tương Dương (cũ) với 37 người. Trong khi đó, một số địa phương cũ như thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc chỉ thuyên chuyển 1 người. Việc ít thuyên chuyển một phần là do các địa phương đã cơ bản đủ giáo viên theo quy định. Ngoài ra, có những địa phương, do giáo viên đang thiếu quá nhiều nên không còn giáo viên để điều động biệt phái.

Ở bậc THCS, trong danh sách, có khá nhiều giáo viên điều động theo hình thức dạy liên trường, tập trung nhiều ở các môn đặc thù như Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật...

Việc điều động giáo viên biệt phái giúp các nhà trường giải quyết bài toán thiếu giáo viên, đảm bảo các điều kiện để dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo, danh sách biệt phái năm nay có khá nhiều trường hợp nằm trong đối tượng đã biệt phái ở các huyện cũ và chưa đủ thời gian theo quy định. Vì thế, các giáo viên tiếp tục được điều động biệt phái từ năm học này cho đến hết thời gian quy định. Ngoài ra, có một số trường hợp là điều động biệt phái mới căn cứ vào số lượng giáo viên hiện có ở các nhà trường và theo nguyện vọng của các giáo viên.

Trong quá trình biệt phái, lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của các viên chức do đơn vị cử đi biệt phái trả theo quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các giáo viên sẽ được bố trí về đơn vị cũ công tác hoặc đơn vị mới thuận lợi hơn (nếu có nguyện vọng và vị trí việc làm phù hợp.

Trong thời gian biệt phái, nếu đơn vị cử đi có nhu cầu (do tăng lớp, do chuyển, giảm viên chức) hoặc đơn vị đến biệt phái có tuyển dụng mới thay thế thì sẽ được xem xét bố trí về công tác đơn vị cử đi trước thời hạn.

Trước đó, từ đầu năm học này, để giải bài toán thiếu giáo viên trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thuyên chuyển giáo viên trên toàn tỉnh để đảm bảo cân đối đội ngũ cho năm học mới.

Trước thời điểm thực hiện thuyên chuyển, biệt phái, Sở đã yêu cầu tất cả các nhà trường lập danh sách giáo viên cử đi biệt phái, dạy liên trường để Sở xem xét điều chuyển.