Giáo dục Ngành Giáo dục Nghệ An lên phương án biệt phái giáo viên, ưu tiên một số trường hợp đặc thù Sở Giáo dục và Đào tạo vừa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thuyên chuyển giáo viên trên toàn tỉnh để đảm bảo cân đối đội ngũ cho năm học mới. Theo hướng dẫn mới nhất của Sở, việc thuyên chuyển, biệt phái không quá 36 tháng.

Bố trí giáo viên biệt phái phù hợp với chuyên môn

Theo tổng hợp mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 25/8/2025, toàn tỉnh có 41.345 cán bộ, quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học và THCS. Con số này, giảm hơn 2.200 giáo viên so với số người làm việc được giao trong năm học 2024 – 2025 do nghỉ hưu, nghỉ tinh giản biên chế.

Với số lượng trên, hiện tỷ lệ giáo viên bình quân cấp THCS của tỉnh là: 1,62 GV/lớp (nếu trừ 01 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,56); cấp học tiểu học: 1,36 GV/lớp (nếu trừ 01 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,32); cấp học mầm non: 1,87 GV/nhóm, lớp.

Hiện nay, tỷ lệ giáo viên giữa các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa cân đối khiến cho việc dạy học của một số nhà trường gặp khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

Theo tính toán của Sở, nếu tuyển dụng đủ số biên chế tỉnh giao năm 2025 thì sẽ đạt tỷ lệ: Cấp học THCS: 1,73 GV/lớp; cấp học tiểu học: 1,41 GV/lớp; cấp học mầm non: 1,95 GV/nhóm, lớp. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ giữa các vùng (huyện cũ) và giữa các trường có nhiều chênh lệch, bất cập về cơ cấu (thừa thiếu cục bộ).

Để đảm bảo cân đối về đội ngũ giáo viên giữa các nhà trường, trong quá trình thực hiện thuyên chuyển, biệt phái, hiện Sở đã yêu cầu tất cả các nhà trường lập danh sách giáo viên cử đi biệt phái, dạy liên trường để Sở xem xét điều chuyển.

Trong quá trình triển khai, Sở có một số lưu ý như: Đối với giáo viên THCS bố trí dạy tiểu học, gồm các giáo viên có chuyên môn như: Ngữ văn, Toán, Thể dục, tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Lịch sử, Địa lý và một số bộ môn khác có thể bố trí dạy Tiểu học; Đối với mầm non bố trí giáo viên có trình độ đào tạo phù hợp các vị trí việc làm ở cấp THCS thì biệt phái lên dạy THCS; Đối với giáo viên tiểu học bố trí dạy THCS đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh, Tin, Giáo dục thể chất.

Việc biệt phái có thể thực hiện giữa các bậc học khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng chuyên môn, vị trí việc làm. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, việc thực hiện biệt phái giáo viên, nhân viên với thời hạn không quá 36 tháng để đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu giữa các bộ môn, cân đối giữa các nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Trong thời gian biệt phái, nếu đơn vị cử đi có nhu cầu (do tăng lớp, do chuyển giảm viên chức…) hoặc có tuyển dụng mới thay thế ở đơn vị đến biệt phái thì sẽ được bố trí về công tác đơn vị cử đi trước thời hạn.

Đảm bảo trung thực, đúng đối tượng

Cũng theo hướng dẫn của Sở, không thực hiện thuyên chuyển, biệt phái viên chức đối với các trường hợp giáo viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ khi có đơn tự nguyện xin đi biệt phái.

Đồng thời, khuyến khích viên chức thuộc các đơn vị dôi dư nhiều (thừa số lượng, cơ cấu) xin thuyên chuyển đến công tác lâu dài tại các đơn vị thiếu nhiều giáo viên, phù hợp cơ cấu vị trí việc làm.

Ngoài danh sách cử viên chức đi biệt phái theo phương án bố trí của Sở, UBND cấp xã có thể đề xuất bổ sung thêm phương án biệt phái viên chức giữa các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã, phường gửi về Sở xem xét, quyết định.

Để việc biệt phái, thuyên chuyển đảm bảo khách quan, Sở đề nghị các hiệu trưởng thực hiện công khai để giáo viên, nhân viên được biết. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thuận, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trước thực trạng về đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện tại của ngành Giáo dục.

Nếu đủ giáo viên đứng lớp sẽ đảm bảo được chất lượng dạy học ở các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng theo hướng dẫn của Sở, căn cứ vào tình hình đội ngũ thực tế, các đơn vị có thể chủ động xác định thêm đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái hoặc sẽ thực hiện biệt phái lần sau theo quy chế của nhà trường. Trong đó, ưu tiên các trường hợp như: Giáo viên đang mắc bệnh hiểm nghèo trong danh mục do Bộ Y tế quy định; giáo viên đã từng là bộ đội có thời gian công tác và trực tiếp tham gia chiến đấu ở biên giới, hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế; giáo viên có vợ hoặc chồng đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo; giáo viên là con đẻ của liệt sỹ.

Những người chưa hết thời hạn biệt phái (theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện cũ hoặc Phòng GD&ĐT huyện cũ), nhưng từ ngày 01/7/2025 đã được bố trí về đơn vị cử đi biệt phái trước thời hạn, nay tiếp tục biệt phái cho đủ thời gian.

Một buổi thực tế của giáo viên mầm non Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà