Giáo dục Tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động giáo viên Đây là chỉ đạo mới nhất của tỉnh Nghệ An nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc thiếu giáo viên trước thềm năm học mới.

Sớm hoàn thành việc luân chuyển, tuyển dụng giáo viên

Ngày 26/8, UBND tỉnh có Văn bản số 8357/UBND - TH về việc thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để kịp thời đảm bảo đội ngũ giáo viên đứng lớp và viên chức dùng chung cho năm học 2025 - 2026, trong thời gian chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị liên quan trong thực hiện việc quản lý nhân sự các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS.

Trước thềm năm học mới, tình trạng thiếu giáo viên xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ảnh minh họa: Mỹ Hà

Cụ thể, tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc sử dụng biệt phái bố trí dạy liên trường, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; sắp xếp đội ngũ nhân lực ngành Giáo dục để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025 - 2026.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền (nếu có) việc điều chỉnh biên chế năm học 2025 - 2026 của các cơ sở giáo dục để thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.

Đồng thời, thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận trong phạm vi số lượng biên chế được giao trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 để bố trí cho các cơ sở thiếu giáo viên, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Trước ngày 20/9, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát đội ngũ giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

Sở cũng sẽ nghiên cứu có văn bản ủy quyền, phân công cho các cơ sở giáo dục và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc ban hành quyết định hết tập sự, nâng lương và phụ cấp vượt khung, quyết định nghỉ hưu, thôi việc, quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, quyết định phân công viên chức làm việc liên trường trong các cơ sở giáo dục (sau khi đã thực hiện phương án biệt phái của Sở) trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Theo hướng dẫn của tỉnh, trường hợp chưa tuyển dụng viên chức, căn cứ quy định hiện hành, giao Sở Tài chính và UBND cấp xã xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ sở giáo dục thực hiện ký hợp đồng lao động để đảm bảo đội ngũ cho năm học mới.

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở các nhà trường

Trước thềm năm học mới , Nghệ An thiếu hơn 4.000 giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 1.579 giáo viên; tiểu học thiếu 1.198 giáo viên; trung học cơ sở thiếu 942 giáo viên và trung học phổ thông thiếu 463 giáo viên.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ diễn ra tại nhiều địa phương. Việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa các xã còn nhiều khó khăn do tỷ lệ giáo viên giữa các xã không đồng đều, quy mô xã nhỏ khó luân chuyển.

Phương án của tỉnh sẽ giúp các nhà trường sớm giải quyết bài toán thiếu giáo viên trước thềm năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Trước thực tế này, đầu tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản quy định có liên quan và tình hình thực tế của địa phương để xem xét phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo, kịp thời chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 15/8/2025.

Đồng thời, cần thống nhất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng, biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục không cùng địa bàn xã.