Giáo dục Nghệ An thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật Việc chưa chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở Nghệ An là vấn đề đã được đề cập tới trong nhiều năm qua. Các ý kiến đều cho rằng, một khi chế độ phụ cấp này được thực hiện sẽ kịp thời động viên và đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các nhà trường.

Thực hiện Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, ngày 28/8 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản số 2453/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị UBND các xã, phường căn cứ hướng dẫn để chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí, danh sách đối tượng thụ hưởng, gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, tổng hợp, trình Sở Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí.

Đối tượng áp dụng là giáo viên, giảng viên được phân công trực tiếp dạy tại các lớp có ít nhất một học sinh khuyết tật theo học theo phương thức giáo dục hòa nhập.

Mức phụ cấp được tính theo số giờ dạy thực tế, căn cứ Khoản 2, Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, với công thức: Tiền lương một giờ dạy x 0,2 x Tổng số giờ dạy thực tế tại lớp có học sinh khuyết tật/Số tuần dành cho giảng dạy.

Nhiều trường học ở Nghệ An đang có học sinh khuyết tật theo học. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến công tác giáo dục dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập, những năm qua, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã có nhiều nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và các chế độ chính sách của giáo viên có tham gia dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, cùng với nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, nhiều năm nay chưa một giáo viên nào ở Nghệ An đang dạy học sinh khuyết tật được hưởng chế độ.

Chính vì vậy, từ đầu năm học này, tỉnh Nghệ An ban hành văn bản rà soát để chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức hòa nhập, đáp ứng được mong mỏi chính đáng của các giáo viên và nhà trường.

Đại diện các nhà trường khẳng định, việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên có tham gia dạy học sinh khuyết tật giúp họ phần nào giảm bớt áp lực và kịp thời động viên giáo viên dạy học ở những lớp đặc thù.

Một giờ học của học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, theo tổng hợp mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại các nhà trường. Trong đó, hai bậc học có số lượng nhiều nhất là tiểu học với gần 2.600 em và THCS với gần 1.500 em.

Trước đó, trong năm 2023, qua ước tính với số lượng khoảng 4.000 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại gần 3.200 lớp ở các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì tỉnh cần chi trả mỗi năm trên 70 tỉ đồng cho các giáo viên đang dạy học sinh khuyết tật.